Kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen (RELACJA)

- Ale numer, co tam się stało? - tak skomentował próbę Anże Laniska Igor Błachut. Słoweniec uzyskał tylko 108 metrów i nie zobaczymy go w konkursie. Smutne.

136 metrów Stefana Krafta i to on jest teraz liderem. Wyprzedza rodaka Schlierenzauera.

Simon Ammann wrócił do rywalizacji w PŚ, ale nadal wygląda to bardzo słabo. Szwajcarski mistrz sprzed lat uzyskał 112,5 metra i raczej nie wejdzie do czołowej pięćdziesiątki. Szkoda, wielka.

16:30