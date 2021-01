Dumny trener Polaków. "Kamil rozbił bank"

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

Tak wygrywają najwięksi. Stoch bezkonkurencyjny w Bischofshofen i w TCS Nie ma mocnych na... czytaj dalej » Stoch, wygrywając konkurs w Bischofshofen, przypieczętował triumf w 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Trzecie miejsce w imprezie zajął Dawid Kubacki, który w środę był 15. Polaków na podium imprezy rozdzielił Niemiec Karl Geiger.

Doleżal: Stoch więcej niż świetny

Stoch przed zawodami w Bischofshofen był liderem TCS i nie pozostawił rywalom złudzeń. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej wyprzedził Geigera o 48,1 pkt. Kubacki stracił do rodaka 52,8 pkt.

- Piotrek mówił, że Kamil spokojnie wygra? On zawsze tak mówi, ale jego przewidywania sprawdzają się. Wiedzieliśmy, że Stoch ma przewagę, dlatego było trochę więcej spokoju. W środę spisał się więcej niż świetnie. Rozbił bank - powiedział Doleżal.

- Kamil był skoncentrowany i pokazał to, o czym wszyscy wiedzą. Jak złapie luz i formę, to reszta stawki ma z nim bardzo ciężko. A Dawid walczył o zwycięstwo do samego końca. To pokazuje siłę naszej drużyny i całego sztabu - dodał.

Po raz drugi na podium TCS znalazło się dwóch Polaków. W edycji 2016/17 triumfował Stoch, a drugi był Piotr Żyła, którego tym razem sklasyfikowano na piątym miejscu. Szósty w prestiżowym cyklu był Andrzej Stękała.

- Ten sezon dla Andrzeja jest super, utrzymuje poziom i melduje się w pierwszej dziesiątce. Z kolei Piotrka stać na jeszcze więcej - skwitował czeski szkoleniowiec.