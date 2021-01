Nieudana zagrywka Norwega. Chciał dogonić Stocha, wypadł z podium TCS

29.01 | "Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny" - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzecie miejsce Polaka w niedzielnym konkursie. Oto co miał do powiedzenia.

Oto co miał do powiedzenia trener polskiej kadry przed finałowym konkursem TCS 2021.

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

"Głowami byli już w domu". Polacy porównani do duńskich piłkarzy z Euro 92' Dyscyplina inna,... czytaj dalej » Przed środowymi zawodami Granerud tracił do Stocha aż 20,6 pkt. Mimo to marzył o doścignięciu polskiego skoczka i wygraniu 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni. W pierwszej serii zaryzykował. Trener Alexander Stoeckl na jego prośbę skrócił rozbieg z jedenastej do dziesiątej belki startowej. To dałoby mu bonusowe 2,3 pkt. Zgodnie z przepisami musiał jednak skoczyć co najmniej 134,5 metra, czyli 95 proc. rozmiaru obiektu.

Granerud - wielki przegrany

Do osiągnięcia bonifikaty zabrakło niewiele. 24-latek skoczył 133 metry. Odległość nie powaliła. Dała mu dopiero 9. miejsce po pierwszej serii, zabrała również jakiekolwiek marzenia o Złotym Orle. Stoch w pierwszej próbie zdeklasował rywali. Skoczył 139 m, powiększając przewagę nad Granerudem do 36,7 pkt. Norweg po siedmiu z ośmiu skoków w całym cyklu spadł z podium.

Źródło: Eurosport Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni po 7 z 8 skokach

Stoch w drugiej serii dołożył 140 m i w pięknym stylu postawił kropkę nad i. Granerud był bezradny. W drugiej próbie osiągnął 134 m. Z pokerowej zagrywki nic nie wyszło, a na domiar złego drugi skok "wyrzucił" go z pierwszej dziesiątki konkursu.

Lider Pucharu Świata skończył na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Jak na Letalnicy

Manewr Graneruda z pierwszej serii przypomniał niedawną historię z mistrzostw świata w lotach w Planicy.

Trener niemieckiej reprezentacji Stefan Horngacher zdecydował się obniżyć rozbieg Karlowi Geigerowi. To miało dać Niemcom złoto w konkursie drużynowym. Geiger skoczył jednak "tylko" 228 m, do 95 proc rozmiaru skoczni i dodatkowych punktów (w tym przypadku aż 18,4 pkt bonifikaty) zabrakło 3,5 metra. Ostatecznie Niemcy przegrali z Norwegami o 19,2 pkt.

Źródło: Eurosport Wyniki konkursu w Bischofshofen