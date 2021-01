Małysz: mamy najlepszą drużynę na świecie

29.01 | "Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny" - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzecie miejsce Polaka w niedzielnym konkursie. Oto co miał do powiedzenia.

Oto co miał do powiedzenia trener polskiej kadry przed finałowym konkursem TCS 2021.

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

Kamil Stoch, wygrywając konkurs w Bischofshofen, przypieczętował triumf w 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Trzecie miejsce w imprezie zajął Dawid Kubacki, który w środę był 15. Polaków na podium imprezy rozdzielił Niemiec Karl Geiger.

Małysz: należy się cieszyć

Dumny trener Polaków. "Kamil rozbił bank" - Nie byłem... czytaj dalej » Stoch przed zawodami w Bischofshofen był liderem TCS i nie pozostawił rywalom złudzeń. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej wyprzedził Geigera o 48,1 pkt. Kubacki stracił do rodaka 52,8 pkt. Po raz drugi na podium TCS znalazło się dwóch Polaków. W edycji 2016/17 triumfował Stoch, a drugi był Piotr Żyła, którego tym razem sklasyfikowano na piątym miejscu. Szósty w prestiżowym cyklu był Andrzej Stękała.

- Mamy wyśmienitych zawodników. Stoch, Kubacki czy Żyła, teraz dołączył Stękała. Trudno wymarzyć sobie obecnie lepszy skład, a nie tak dawno mieliśmy problem. Nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieli zaplecze. Teraz patrząc na to, że stworzyliśmy jedną dużą kadrę, widać, że zaplecze się rodzi i są tego efekty. Należy się cieszyć - skomentował Małysz, dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.

- Jestem dumny. Po moim przyjściu do Polskiego Związku Narciarskiego, po kilku latach odpoczynku od skoków, mogłem nabrać energii do działania i ściągnęliśmy Stefana Horngachera (poprzedniego trenera kadry - red.), który wprowadził zupełnie inny system, a ten działa. Później skorzystał z propozycji Niemców, a u nas został Michal Doleżal. On oraz Grzesiek Sobczyk i Maciej Maciusiak (asystenci Doleżala - red.) pokazują na czym polegają skoki, że można dużo zdziałać i prowadzić obecnie najlepszą drużynę na świecie - dodał.

Gość "Faktów po Faktach" przyznał, że "patrząc na to, jak dużą przewagę miał Kamil, trudno, żeby taki zawodnik popełnił błąd". - On jest bardzo doświadczony i w tak wysokiej formie, że pokazał jak to się robi. Ze swojej strony mogę tylko dodać, że zawsze są nerwy, ale umieć sobie z nimi poradzić, to już tylko i wyłącznie przypadłość najlepszych - podkreślił.

Stoch po raz trzeci

Wcześniej Stoch zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni w sezonach 2016/17 i 2017/18. Imponujący był drugi z tych triumfów. Wówczas, jako drugi skoczek w historii po Niemcu Svenie Hannawaldzie, wygrał wszystkie cztery konkursy składające się na niemiecko-austriacki cykl.



W tej edycji wygrać zdołał jeszcze w Innsbrucku. W Oberstdorfie był drugi, a w Nowy Rok w Garmisch-Partenkirchen - czwarty.



Łącznie reprezentanci Polski pięciokrotnie zwyciężyli w TCS. Rok temu najlepszy był Kubacki, a dokładnie 20 lat temu od triumfu w tej imprezie pasmo swoich sukcesów zapoczątkował Małysz.