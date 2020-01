Morgenstern przestrzega Kubackiego i trzyma za niego kciuki

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok na odległość 136 metrów zapewnił Stefanowi Kraftowi triumf w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Zobacz próbę Austriaka.

- Mój skok w kwalifikacjach był bardzo dobry, warunki też mi sprzyjały. Niebezpiecznie było podczas treningu, bo po wybiciu odpięło mi się zapięcie. Mocno się wystraszyłem, ale na szczęście udało mi się wylądować - powiedział Jakub Wolny po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po kwalifikacjach w Oberstdorfie, w których zajął 23. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach w Oberstdorfie, w których zajął 13. miejsce.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena.

Dwie legendy niemieckich skoków narciarskich, a obecnie eksperci Eurosportu Sven Hannawald oraz Martin Schmitt opowiedzieli o skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie. To tam rozpocznie się rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni.

- Jestem zły, bo kiedy wyszedł mi skok, to przydarzyła się dyskwalifikacja. Według pomiarów mój kombinezon był za duży. Nic przy nim nie robiliśmy, tak po prostu głupio wyszło - powiedział Jakub Wolny, który został zdyskwalifikowany po pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki "na gorąco" po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął piąte miejsce.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 28. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 30. miejsce.

Tylko trzem skoczkom udało się wygrać wszystkie cztery konkursy podczas jednej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Jako pierwszy dokonał tego Sven Hannawald, później dołączyli do niego Kamil Stoch i Ryoyu Kobayashi. Kto tym razem zdobędzie Wielkiego Szlema i zdominuje prestiżowy turniej? A może Kobayashi powtórzy swój wyczyn z zeszłego sezonu?

- Konkurs w Oberstdorfie był dla nas bardzo dobry. Szkoda tylko Kamila Stocha, bo znowu nie miał szczęścia, ale nie chcemy o tym myśleć i skupiamy się na tym, co można zrobić dalej - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po rywalizacji w Oberstdorfie.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

- W skokach narciarskich bardzo ważne są detale. Dawid Kubacki skocentrował się i kapitalnie poradził sobie w Oberstdorfie - ocenił Michal Doleżal. Trener reprezentacji Polski podsumował również występ Piotra Żyły. - On był najbardziej stabilny. Wynik z tego konkursu doda mu pewności siebie - stwierdził szkoleniowiec.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal przed drugą odsłoną Turnieju Czterech Skoczni, konkursem w Garmisch-Partenkirchen.

Turniej Czterech Skoczni przeniósł się do Garmisch-Partenkirchen, tam też jest wysłannik Eurosportu Filip Folczak. Zobacz jego pierwszy meldunek z Grosse Olympiaschanze. Kwalifikacje w Ga-Pa na żywo wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Transmisja od godziny 14, studio od 13:30.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Piotr Żyła oddał skok na odległość 132 metrów. Zobacz świetną próbę Polaka.

Bardzo dobry występ Dawida Kubackiego w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Polak oddał skok na odległość 135,5 m. Zobacz jego próbę.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Polak oddał skok na odległość 136 metrów. Zobacz jego próbę.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 32. miejsce.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 30. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, w których zajął 16. miejsce.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 40. miejsce.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

- W pierwszym skoku obiła mi się narta o nartę i przez to nie mogłem odlecieć. Drugi był już normalny. Najlepiej wypadł treningowy, ale nie udało się tego powtórzyć - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 19. miejsce.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 33. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 15. miejsce.

W kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku Kamil Stoch oddał skok na odległość 123 metrów. Zobacz próbę Polaka.

Kamil Stoch oddał skok na odległość 123 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku.

Piotr Żyła oddał skok na odległość 131 metrów w kwalifkacjach do konkursu w Innsbrucku.

Stefan Hula oddał skok na odległość 114 metrów w kwalifkacjach do konkursu w Innsbrucku.

- Czuję trochę niedosyt, bo drugi skok nie był odpowiedni. Za to pierwszy był świetny. Ciągle jednak czeka mnie sporo pracy. Plastron lidera Turnieju Czterech Skoczni niczego na razie nie zmienia - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Innsbrucku.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Innsbrucku, w którym zajął 12. miejsce.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz, dyrektor koordynator ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji.

Piotr Żyła oddał skok na odległość 130 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen.

Kamil Stoch oddał skok na odległość 136 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Stefan Kraft oddał skok na odległość 134,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki ocenił skok na odległość 131,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch ocenił skok na odległość 136 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kapitalny skok Dawida Kubackiego w drugiej serii konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 133. m, co dało mu 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolejny wyśmienity skok Dawida Kubackiego w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej serii Polak oddał skok na odległość 139,5 m, co dało mu ostatecznie trzecie miejsce. Zobacz próbę Kubackiego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki walczył o zwycięstwo, ale skończył trzeci. Tradycyjnie w Nowy Rok skoczkowie przyjechali do Garmisch-Partenkirchen, na drugą odsłonę Turnieju Czterech Skoczni.

Dawid Kubacki oddał skok na odległość 131,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

RELACJA Z KONKURSU W BISCHOFSHOFEN NA ŻYWO W EUROSPORT.PL

W święto Trzech Króli Dawid Kubacki może dołączyć do elitarnego grona zawodników, którzy wygrywali niemiecko-austriacki maraton. Są w nim choćby Adam Małysz czy Kamil Stoch, jest także właśnie Morgenstern, triumfator z sezonu 2010-2011.

Austriacki mistrz, dziś już emerytowany skoczek, rozmawiał z wysłannikiem Eurosportu tuż przed decydującą rozgrywką na skoczni im. Paula Ausserleitnera. Pytania o Kubackiego nie mogło zabraknąć.

- Jego najmocniejsze strony? - dopytywał reporter Eurosportu Kacper Merk.

- Oczywiście odbicie. Dla mnie Dawid Kubacki to chyba najlepszy skoczek narciarski świata na normalnych skoczniach. Zawdzięcza to sile swoich nóg. Ale uważam też, że stał się dobrym lotnikiem, pamiętam to choćby z poprzedniego sezonu - chwalił Polaka.

- Dziś Dawid jest liderem Turnieju Czterech Skoczni, co oznacza, że dobrze radzi sobie na wszystkich skoczniach. Przed rokiem tu, w Bischofshofen, zajął drugie miejsce i był czwarty w generalce. Będę za niego trzymał kciuki, bo uwielbiam polskich zawodników. To są fajni goście i liczę na to, że Kubackiemu uda się wygrać cały turniej - wyraził nadzieję.

Rywalizacja będzie zacięta

Może się wydawać, że podopieczny Michala Doleżala jest w dosyć komfortowej sytuacji przed ostatnim konkursem Turnieju Czterech Skoczni. Nad drugim Mariusem Lindvikiem ma 9,1 punktu przewagi, nad trzecim Karlem Geigerem 13,3 pkt, a nad czwartym Ryoyu Kobayashim 13,7 pkt.

Morgenstern zauważył jednak, że w cyklu, w którym na końcowy wynik składa się aż osiem skoków, taka przewaga nie musi być wcale bardzo bezpieczna. - Dziewięć punktów to pięć metrów na skoczni, czyli po 2,5 metra na skok. Ale to nie musi być wiele, jeśli np. zepsujesz pierwszy skok. Zakładam, że rywalizacja między czołową czwórką będzie bardzo zacięta. W Bischofshofen wiatr nie jest zazwyczaj wielką przeszkodą, dlatego spodziewam się sprawiedliwych zawodów i zwycięstwa zawodnika w najlepszej dyspozycji - ocenił były triumfator TCS.

Ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen w poniedziałek od godziny 17:15 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze, relacja na żywo w Eurosport.pl