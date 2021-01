Horngacher zachwyca się Stochem: jest skoczkiem idealnym

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

29.12 | Adam Małysz mówił w rozmowie z TVN24 o zwycięskim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni, ale zadanie miał utrudnione, bo wspomnienia przerywał mu jego pies. Przestał dopiero gdy były skoczek pokazał go do kamery. - To Lila, jest okropna - stwierdził z uśmiechem.

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ostatnie testy polskich skoczków w Turnieju Czterech Skoczni. Podano wyniki Polscy skoczkowie... czytaj dalej » 33-latek z Zębu ponownie błyszczy i młodszym rywalom pokazuje miejsce w szeregu. W niedzielę w Innsbrucku triumfował po raz 37. w karierze i ustawił się na pole position w walce o triumf w 69. Turnieju Czterech Skoczni. Nad drugim Dawidem Kubackim ma 15,2 pkt przewagi, a nad trzecim Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem aż 20,6 pkt.

Biorąc pod uwagę, że we wtorek wygrał kwalifikacjedo środowego konkursu w Bischofshofen, trudno przypuszczać, by tę przewagę miał roztrwonić. Takiej możliwości pod uwagę nie bierze Horngacher.

- Nie wyobrażam sobie, żeby Kamil to przegrał - przyznał Austriak, który obecnie odpowiada za wyniki Niemców, a w latach 2016-2019 był trenerem Polaków.

To pod jego wodzą Stoch i spółka stali się drużyną z najściślejszego światowego topu. - Prawdopodobnie zostawiłem im sporo know-how i pokazałem, jak wygrywać - powiedział niemieckiemu Eurosportowi, nie kryjąc satysfakcji z wkładu w sukcesy Biało-Czerwonych.

- Ciało Stocha jest zbudowane perfekcyjnie do skoków narciarskich, to po prostu skoczek idealny - zaznaczył. I zachwycał się podejściem Polaka do uprawiania sportu. - To stuprocentowy profesjonalista, który skokom podporządkowuje nawet życie prywatne - stwierdził.

Horngacher podkreślił również, że Stoch zwykle lubił Bischofshofen, gdzie w środę rozegrany zostanie finał Turnieju Czterech Skoczni. - Kamil znów jest szefem - dodał.

