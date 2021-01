Nie widzą dużych szans na pokonanie Stocha. "Musiałby się zdarzyć cud"

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

29.12 | Adam Małysz mówił w rozmowie z TVN24 o zwycięskim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni, ale zadanie miał utrudnione, bo wspomnienia przerywał mu jego pies. Przestał dopiero gdy były skoczek pokazał go do kamery. - To Lila, jest okropna - stwierdził z uśmiechem.

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce.

Doleżal skomentował "aferę" z Granerudem Od niedzieli w... czytaj dalej » Skocznia im. Paula Ausserleitera w Bischofshofen, gdzie tradycyjnie kończy się TCS, była miejscem wielu sukcesów Austriaków. Wygrali tam już 23 konkursy, a 16 razy cieszyli się z końcowego triumfu w prestiżowej imprezie. Ostatnie lata nie przyniosły jednak spektakularnych sukcesów - na wygraną czekają od 2015 roku, kiedy najlepszy był Michael Hayboeck, a Kraft przypieczętował zwycięstwo w Turnieju.

Później, co zauważyła m.in. agencja prasowa APA, przyszła kolej Polaków. W 2017 i 2018 roku ostatnie zawody TCS wygrał Kamil Stoch, w obu przypadkach pieczętując końcowy triumf, a przed rokiem zwyciężył we wspaniałym stylu Dawid Kubacki, do którego od 6 stycznia 2019 należy rekord obiektu - 145 m.

"Wszystko przemawia za Stochem"

Przed kończącymi TCS zawodami Stoch ma 15,2 pkt przewagi nad Kubackim, a trzeci w klasyfikacji lider Pucharu Świata Granerud traci do trzykrotnego mistrza olimpijskiego już 20,6 pkt.

- Oczywiście wszystko przemawia za Stochem, ale ręki bym sobie nie dał uciąć, ponieważ Granerud pokazywał w tym sezonie już wielokrotnie, że jest niezwykle mocny. Jeśli wszystko ułoży się po jego myśli, to sądzę, że może te 20 punktów odrobić - uważa Kraft, który zajmuje 13. pozycję.

Broniący Kryształowej Kuli Austriak, który na początku sezonu zakaził się koronawirusem, a później przytrafił mu się uraz pleców, jest zadowolony ze swoich dotychczasowych występów w TCS, ale nazywa je "wielką improwizacją".

Zbyt duża strata Geigera

Słabszy dzień w Innsbrucku, gdzie lider Niemców Karl Geiger był dopiero 16., ich również praktycznie pozbawił złudzeń. W klasyfikacji Turnieju jest on czwarty, ale do Stocha traci 24,7 pkt.

- Musiałby się zdarzyć cud, żeby nadrobić nad Kamilem prawie 14 metrów - nie ma wątpliwości Stefan Horngacher, austriacki trener, który zanim przejął niemiecką kadrę prowadził Biało-Czerwonych.

Niemcy czekają na triumf w tej imprezie od 2002 roku, kiedy wszystkie cztery konkursy jako pierwszy skoczek w historii wygrał Sven Hannawald.

Problemy Graneruda

Do półmetka faworytem TCS był Granerud, ale w Innsbrucku się pogubił i teraz jest trzeci z ponad 20-punktową stratą do Stocha. Do tego puściły mu nerwy, podważał umiejętności Polaka, za co później przeprosił. Zapewnił, że będzie walczył do końca.

- Nie czas teraz na panikowanie, choć wygląda to dość źle. Mam bardzo dużą stratę. Potraktuję zawody w Bischofshofen jak zwykły konkurs Pucharu Świata. Najlepiej jak będę mógł dokończę to, co zacząłem. Zobaczymy, co się wydarzy w środę - powiedział Granerud, który nie zamierza wyciągać pochopnych wniosków z jednego nieudanego występu.

- Nie widzę powodów, żeby dokonywać jakichś radykalnych zmian. Do tej pory wszystko zdawało egzamin, poza Bergisel, gdzie jednak zwykle mi nie szło - dodał Norweg.

Jak wskazał, więcej nerwów niż po konkursie było między seriami, gdyż pierwszą - jako lider PŚ - kończył, a w drugiej - ze względu na 29. lokatę na półmetku - skakał drugi.

- Nie wiem, czy miało to jakiś wpływ na mnie. Może, a może nie, choć na pewno spieszyłem się na górę, a do tego byłem sfrustrowany. Gorzej miał nasz serwisant Kenneth Gangnes, który praktycznie w drodze na wieżę musiał błyskawicznie przygotować moje narty - zaznaczył Granerud.

Najgroźniejszego rywala ma w drużynie

Złoty Orzeł na wyciągnięcie ręki. Historia przemawia za Stochem Zawodnik, który... czytaj dalej » Za Stochem przemawia nie tylko prowadzenie w imprezie, ale i statystyka. W ostatnich 12 edycjach 11-krotnie w Turnieju triumfował lider po trzech konkursach. Raz - w 2017 roku - szanse na statuetkę Złotego Orła pogrzebał w ostatniej odsłonie Norweg Daniel Andre Tande. Wyprzedził go wówczas... Stoch.

Choć zagraniczni rywale nie za bardzo wierzą w możliwość pokonania Stocha i pozbawienia go trzeciego w karierze zwycięstwa w TCS, to nieco inaczej patrzy na sprawę Adam Małysz.

- Bischofshofen to ulubiona skocznia Dawida Kubackiego, więc walka jeszcze może być ciekawa - podsumował z uśmiechem triumfator Turnieju sprzed 20 lat, a obecnie dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej.

We wtorek w Bischofshofen o godz. 16.30 odbędą się kwalifikacje, a dzień później o 16.45 rozpocznie się ostatni akord 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Transmisje w Eurosporcie 1 i w Eurosport Playerze. Początek studia we wtorek o godz. 16:00.