Rekordowa oglądalność Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1

29.01 | "Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny" - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział doktor kadry A reprezentacji Polski Aleksander Winiarski przed zawodami w Oberstdorfie.

Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki - ta trójka już zapisała się w historii, wygrywając Turniej Czterech Skoczni. Czy któryś z Biało-Czerwonych dołączy do tego grona? A może Kubacki powtórzy triumf sprzed roku?

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął 15. miejsce.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie. Polak spisał się znakomicie, zajmując drugie miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął 21. miejsce.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął w nim 30. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął w nim 7. miejsce.

Skok Macieja Kota w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Klemens Murańka w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Aleksander Zniszczoł w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Kamil Stoch o występie w kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Ga-Pa

Dawid Kubacki zajął ósme miejsce w sylwestrowych kwalifikacjach do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni. W noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen wystąpią wszyscy polscy skoczkowie.

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa

Skokiem na odległość 128 metrów w kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen Dawid Kubacki zapewnił sobie występ w noworocznych zawodach Turnieju Czterech Skoczni.

Dawid Kubacki w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Halvor Egner Granerud w kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął drugie miejsce. Oddał jednak najdłuższy skok na odległość 143 metrów, tylko o pół metra krócej od rekordu skoczni w Ga-Pa.

Problemy stomatologiczne wyeliminowały Mariusa Lindvika z dalszej rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Norweg 31 grudnia 2020 przeszedł operację usunięcia zęba, przez co nie wziął udziału w kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen. Lindvik najprawdopodobniej nie wystartuje również w Innsbrucku oraz Bischofshofen.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Garmisch-Partenkirchen. Polak ustanowił również nowy rekord skoczni, lądując na 144. m.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Polak zajął w nim 3. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku.

Skok Andrzeja Stękały w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku.

Skok Piotra Żyła w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku.

Skok Kamila Stocha w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku.

Skok Dawida Kubackiego w kwalifikacjach do konkursu w...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce.

Trzecie miejsce Polaka w niedzielnym konkursie. Oto co miał do powiedzenia.

Oto co miał do powiedzenia trener polskiej kadry przed finałowym konkursem TCS 2021.

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po triumfie w 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Polak już po raz trzeci wygrał w tym turnieju.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni.

W Bischofshofen po raz kolejny wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Rok wcześniej triumf w Turnieju Czterech Skoczni zapewnił sobie Dawid Kubacki, teraz najlepszy był Kamil Stoch, dla którego była to już trzecia wygrana w tym turnieju.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po ceremonii wręczenia medali oraz Złotego Orła za triumf w 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz piękny moment, kiedy to Kamil Stoch otrzymał szampana od reportera Eurosportu. Trunku tego zabrakło podczas ceremonii ze względu na restrykcje związane z epidemią koronawirusa.

Szampana nie mogło zabraknąć! Stoch otrzymał go od reportera...

Kwalifikacje i konkursy 69. Turnieju Czterech Skoczni pokazywane w Eurosporcie 1 śledziło średnio ponad 1,22 mln widzów. Jest to rekordowa oglądalność w historii transmisji najbardziej prestiżowego cyklu w Pucharze Świata w skokach narciarskich na antenach Eurosportu.

Od 28 grudnia do 6 stycznia Eurosport 1 pokazywał kwalifikacje i konkursy 69. Turnieju Czterech Skoczni. Rywalizacja na skoczniach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen przyciągnęła do Eurosportu 1 rekordową publiczność. Każdą relację śledziło średnio ponad 1,22 mln widzów w grupie A4+ i blisko 300 tysięcy osób w grupie A16-49. Są to najlepsze wyniki w historii transmisji Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie, lepsze o odpowiednio 11 i 7 procent od dotychczasowych rekordów.

Tak wygrywają najwięksi. Stoch bezkonkurencyjny w Bischofshofen i w TCS Nie ma mocnych na... czytaj dalej » Podczas kwalifikacji w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku pokazywanych na żywo wyłącznie w Eurosporcie 1 stacja była najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce. Z kolei w trakcie każdego z czterech konkursów Eurosport 1 był drugim kanałem z najwyższą oglądalnością w kraju. Środowy konkurs w Bischofshofen, podczas którego Kamil Stoch zapewnił sobie trzeci triumf w Turnieju Czterech Skoczni w karierze, śledziło średnio aż 1,76 mln widzów, co jest drugim najlepszym wynikiem pojedynczej transmisji w historii Eurosportu. Była to także trzecia najlepsza w historii relacja z w grupie A16-49 (547 tys. widzów).

Czekamy i zapraszamy na więcej

- Przede wszystkim chciałam w imieniu swoim i całego Eurosportu pogratulować Kamilowi Stochowi niesamowitego zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni, Dawidowi Kubackiemu zajęcia trzeciego miejsca i wszystkim polskim skoczkom, którzy dzięki znakomitej formie w ostatnich tygodniach dostarczyli nam i milionom widzów niesamowitych emocji. Relacjonowanie takich wydarzeń to czysta przyjemność! Jestem bardzo szczęśliwa, że po raz kolejny nasze transmisje osiągnęły rekordową oglądalność. Skoki narciarskie to od lat jeden z filarów oferty Eurosportu. Cały czas staramy się rozwijać i zaskakiwać widzów nowościami, jak choćby teleportacjami znakomitych ekspertów do studia. Z niecierpliwością czekamy na kolejne transmisje kwalifikacji i konkursów oraz oczywiście sukcesy polskich sportowców - podkreśliła Dorota Żurkowska-Bytner, dyrektor Eurosportu w Polsce.

Eurosport 1 pokazał na żywo każdy skok zakończonego w środę Turnieju Czterech Skoczni. Kwalifikacje i konkursy komentował znakomity duet Marek Rudziński - Igor Błachut. Na miejscu wydarzenia relacjonował Kacper Merk, który przeprowadzał wywiady z bohaterami Turnieju. Jego stałym gościem był Dominik Formela z portalu skijumping.pl. W towarzyszących transmisjom ze skoczni studiach, które prowadzili Michał Korościel, Paweł Kuwik i Jakub Pieczatowski, widzowie mogli zobaczyć między innymi Jakuba Kota i Krzysztofa Bieguna, a także Martina Schmitta i Wernera Schustera. Dzięki teleportacji w studiu gościli również komentatorzy - Marek Rudziński i Igor Błachut. Trwające w sumie 10 godzin relacje ze studia przyciągnęły średnio 414 tys. widzów.

Od początku sezonu skoki narciarskie w Eurosporcie cieszą się rekordową oglądalnością. Transmisje kwalifikacje i konkursów zawodów w Wiśle, Ruce, Niżnym Tagile, Planicy i Engelbergu gromadziły średnio po 654 tys. widzów.

W 2020 roku Eurosport 1 był najchętniej oglądanym płatnym kanałem sportowym w Polsce zarówno w ogóle widowni, jak i w grupie wiekowej 16-49. Hitami stacji były między innymi transmisje Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz relacje z wielkoszlemowego Roland Garros.