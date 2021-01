Doleżal skomentował "aferę" z Granerudem

Turniej Czterech Skoczni oglądaj w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Granerud tłumaczy się ze słów o Stochu i Polakach. "Byłem sfrustrowany, emocje sięgnęły zenitu" Kiedy coś nie... czytaj dalej » - Czuję się trochę tak, jakby warunki sprzyjały Polakom. To było niesamowicie irytujące ponownie widzieć go w roli zwycięzcy – stwierdził norweski skoczek przed kamerami telewizyjnymi, komentując zwycięstwo Stocha.

Później posunął się jeszcze dalej, zarzucając Stochowi brak stabilności i w tym upatrując swojej szansy na odrobienie strat.

- Kamil jest tak niestabilny, że wszystko powinno pójść dobrze. Albo raczej może pójść dobrze. Sądzę, że jeśli w Bischofshofen będą równe warunki, to mogę odrobić po 10 punktów na skoku. Nie skacze tak cholernie dobrze, ale ma dobre wyniki. Siedzi we mnie taki sportowy duch, że nawet nie macie pojęcia – przekonywał w rozmowie z dziennikarzami.

Norweski skoczek w ogniu krytyki

Na reakcje ekspertów i kibiców nie trzeba było długo czekać. Na Graneruda spadła krytyka i zarzuty braku pokory. Młodemu skoczkowi przypomniano, że ma do czynienia z czterokrotnym medalistą olimpijskim. Poważną rozmowę z podopiecznym zapowiedział trener Alexander Stoeckl, również niezbyt zadowolony z porywczej wypowiedzi Norwega.

Granerud sam postanowił złagodzić swoją wypowiedź, zrzucając ją na karb emocji i frustracji po nieudanym skoku na obiekcie, który niezbyt mu odpowiada. "Uważam Kamila za jednego z najlepszych skoczków w historii" – zapewnił w mediach społecznościowych. "Tak długo, jak jest nadzieja na zwycięstwo, będę w nie wierzył" – dodał.



I was frustrated with my result today, and I still am. It’s a hill I only have bad memories from, and with the addition of today, emotions was running high. I consider Kamil one of the all time greats, but I also think that with a perfect performance in Bischofshofen anything 1/2 — Halvor E Granerud (@HGranerud) January 3, 2021

Myśli tylko o wygranej

W poniedziałek do afery odniósł się selekcjoner polskiej kadry Michal Doleżal.

- Na pewno to efekt emocji – powiedział w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu. - On jest takim typem zawodnika, który bierze pod uwagę tylko zwycięstwo. Tak przynajmniej wynika z jego wypowiedzi. Co do tego dodać? To było po prostu niepotrzebne – skwitował krótko Doleżal.

Prowadzący w Turnieju Czterech Skoczni Stoch, wicelider Dawid Kubacki i pozostali polscy skoczkowie koncentrują się teraz na przygotowaniach do kwalifikacji i ostatniego konkursu w Bischofshofen. W środę wystartują w decydujących o ostatecznej klasyfikacji w TCS.

Stoch ma 15,2 pkt. przewagi nad Kubackim i 20,6 pkt. nad Granerudem, który odgraża się, że będzie walczył do końca.

