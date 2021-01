Wielki sukces i wielka kasa Kamila Stocha

29.01 | "Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny" - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

Trzeci Złoty Orzeł Stocha. Oszałamiająca lista sukcesów polskiego skoczka Niewielu skoczków... czytaj dalej » To trzecia wygrana w TCS trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Poprzednio Stoch wygrywał w klasyfikacji generalnej prestiżowej rywalizacji w 2017 i 2018 r., w tym drugim przypadku zwyciężył we wszystkich czterech konkursach.

Za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej ostatniej edycji cyklu otrzymał premię w wysokości 20 tys. franków szwajcarskich (ok. 84 tys. zł).

Tyle samo zarobił za wygranie dwóch konkursów austriackiej części turnieju – po 10 tys. franków szwajcarskich za zwycięstwa w Innsbrucku i Bischofshofen.

Stoch za drugie miejsce w Oberstdorfie, na samym początku cyklu, zainkasował osiem tys. franków (ok. 34 tys. zł).

Warto walczyć w kwalifikacjach

To nie wszystko. Stoch wygrał także kwalifikacje do ostatnich zawodów w TCS, w Bischofshofen. A to wycenia się na niemałą sumę - 5,5 tys. franków szwajcarskich (ok. 23 tys. zł).

Od kilku lat paradoks TCS jest taki, że za ewentualne zwycięstwo czterech serii kwalifikacyjnych można zarobić więcej niż za triumf w całej imprezie.

Polski skoczek uzbierał więc w TCS 53,5 tys. franków szwajcarskich, czyli ponad 225 tys. zł.

Tylko Granerud zarobił więcej

Do kieszeni Polaka wpadnie również sporo pieniędzy od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), która nagradza również za zdobyte punkty Pucharu Świata – 100 franków za każdy punkt. Stoch za cztery turniejowe konkursy zgarnął ich 330, co przekłada się na kolejne 33 tysiące franków (139 tys. zł).

Stoch zajmuje drugie miejsce na liście płac FIS w obecnym sezonie. W sumie zarobił już 83 250 franków szwajcarskich (ok. 348 tys. zł). Najwyżej na niej znajduje się Norweg Halvor Egner Granerud (84 700 franków szwajcarskich, czyli ok. 354 tys. złotych).

W pierwszej piątce tej klasyfikacji jest trzech Polaków: Dawid Kubacki, który był trzeci w TCS i zajmuje czwartą lokatę (47 200 CHF), a Piotr Żyła piątą (43 850 CHF).



FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.