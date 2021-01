"Był mały, odstawał od rówieśników". Jak Kamil Stoch stał się Rakietą z Zębu

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

Mały Kamil strachliwy nie był. I miał iskrę bożą.



- Przyszedł chyba Rysiek Guńka, kierownik zawodów, i zapytał, czy kilku moich chłopaków nie mogłoby wystąpić w roli przedskoczków. To był zakopiański Puchar Świata w kombinacji norweskiej - opowiadał Eurosport.pl Krzysztof Sobański, były trener Stocha z zakopiańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Zawstydził seniorów

Rola przedskoczka bywa niewdzięczna. Musi przetrzeć tor, polecieć w gorszych warunkach. Sobański miał w kim wybierać. Prowadził dwa roczniki, 16 zawodników. Zdolnych, zaangażowanych i nad wyraz dojrzałych. Rwali się do dużej skoczni.



Bronisław Stoch i Edward Kubacki oceniają synów. "Udało się fantastycznie" Turniej Czterech... czytaj dalej » Trener wytypował kilku, w tym 12-letniego Kamila oraz Pawła Urbańskiego i Wojciecha Topora. Razem, jeszcze z Piotrem Żyłą, za kilka lat wywalczą srebro w drużynie na mistrzostwach świata juniorów.



Kamil, jeszcze przecież dziecko, na Wielkiej Krokwi odpalił 128 metrów. Żaden z dwuboistów tego nie powtórzył.



- Skoczył bezbłędnie. Jak doświadczony zawodnik, choć był mały, odstawał od rówieśników. Podobało mi się, jak dojeżdżał do progu, układał się, czuł strugi powietrza. Trenerzy na górze byli zachwyceni - mówił Sobański.

"Dziadek" widział talent

Narty były prawie zawsze. Te pierwsze wbiły się w świadomość 3-letniego Kamila. Miały być prezentem dla 7-letniej siostry Ani, ale młodszy brat zagarnął narty dla siebie. Ania nie protestowała, wolała książki. Prawdziwe narty do skakania dostał od wujka Józka. Miał 7 lat. Rok później skoczył i rodzice zapisali go do klubu LKS Ząb.



- Zaczął skakać i zaczął wygrywać. Widać było entuzjazm, ten dryg - wspominał w rozmowie z Eurosport.pl ojciec Bronisław Stoch. - Mieczysław "Dziadek" Marduła, nestor polskiego narciarstwa, wprost powiedział, że takiego talentu nie można zmarnować. Miał wyczucie do zawodników.



Tata Stoch zaangażował się. Na treningi woził nie tylko syna. Krążą legendy, ilu brzdąców mieściło się w jego maluchu.



I w rodzinnym Zębie, i potem w LKS Poroniec Poronin nie śmierdziało groszem. Młodzi adepci wymieniali się czym popadnie. Trzeba było poczekać na sprzęt aż skoczy kolega. Albo odkupić narty lub kombinezon po starszym zawodniku. Tak robił pan Bronisław.



- Pamiętam pierwsze wyjazdy. Kamil, taki drobny, szedł na górę, skakał aż mu kask na oczy spadł. Był za duży, ale to mu nie przeszkadzało. Szedł znów na górę - opowiadał Sobański.

Kamil chciał wracać

W zakopiańskim klubie (w szkole uczyła się między innymi Justyna Kowalczyk) było lepiej. Nie brakowało pieniędzy i na sprzęt, i na wyjazdy zagraniczne. Tata Stoch dyskretnie pilnował syna. Nie wszyscy dawali radę. Młodzi kandydaci na skoczków dorastali, chcieli wyrywać się z reżimu i ulegali pokusom. Opuszczali treningi coraz częściej. Kamil nie. On wiedział, czego chce. Wstawał o świcie. Szkoła, treningi i powrót do domu. Zdarzało się, że padał na twarz przy kolacji.



- Przez takie pilnowanie zauważyłem, że trenerzy inaczej podchodzili do mnie. Traktowali poważnie, bo widzieli, że cały czas jestem gdzieś obok. To z kolei pozwalało mi minimalizować lęk. Człowiek zawsze się bał, ale jak był na bieżąco, widział to wszystko, uspokajał się - mówił Stoch senior.



Ale nie zawsze było sielsko.



Tak wygrywają najwięksi. Stoch bezkonkurencyjny w Bischofshofen i w TCS Nie ma mocnych na... czytaj dalej » - Miał chyba 14 lat. Skakał raz lepiej, raz gorzej. Do tego coś wydarzyło się między nim a kolegami. Zadzwonił po ojca, nie przyznając się do tego. Chciał wracać - wspominał Sobański.



- To było zgrupowanie w Zakopanem. Oczywiście przyjechałem i zabrałem go w ustronne miejsce. Porozmawialiśmy na spokojnie. Dojrzale do wszystkiego podszedł. Aż byłem zdumiony. I wróciliśmy - dodał Stoch senior.



Innym razem Kamil niespodziewanie nie poleciał na zawody w Finlandii. Był rozżalony. Znów ojciec, z wykształcenia psycholog, przemówił mu do rozsądku. Wiedział, jak do niego trafić.



- Trudności go hartowały - podkreślał Sobański.



Kamil odstawał od rówieśników. Ci rośli, a on ani drgnął. Potem systematycznie szedł w górę, ale nie miał jednorazowego wystrzału. To czasem przekleństwo dla skoczka, który musi nauczyć się skakać w nowym ciele. Z tego powodu czasem przepada.



- Często przegrywał. Potrafił skoczyć daleko, a drugą próbę kompletnie zawalić. Był piekielnie zły, ale w duchu analizował popełnione błędy. Brał to na siebie. Nie szukał winy u trenera, nie psioczył na warunki. Dążył do doskonałości. To go wyróżniało - mówił były trener Stocha.



- Nie miał głębokich zachwiań w technice skoku. Czuł powietrze. To jedna z najważniejszych spraw. Elementarz. I pięknie się składał. Ręce, tułów. Błyszczał techniką - podkreślił.

"Szybko przeleciał i tyle go widziałem"

O strachu była mowa. O tym, że między 14. a 16. rokiem życia jest wrażliwa granica. Kandydat na skoczka idzie na obiekt K-70 metrów lub większy, a tam z góry wygląda to inaczej. Trochę strasznie. Zaczyna się kalkulować. Skakać na alibi albo przeskakiwać skocznię. Jak 16-letni Kamil na Wielkiej Krokwi.



- Kończyliśmy trening. Zawodnicy osiągali ponad 130 metrów. A Kamil wystrzelił, szybko przeleciał bulę i tyle go widziałem. Na dole powiedzieli, że skoczył daleko, bardzo daleko - mówił Sobański.



- Zszedłem i zauważyłem wyraźny ślad lądowania. Był dość mocno wybity, choć Kamil był drobnej postury. To było 144 albo i 144,5 metra - dodał.



Kariera nabierała tempa. Kamil wdarł się do seniorskiej kadry. Debiut w Pucharze Świata przypadł w styczniu 2004 roku w Zakopanem. Przebrnął kwalifikacje, w konkursie był 49. Minie siedem długich lat zanim tutaj wygra. I wyjdzie z cienia Adama Małysza, przeżywającego wtedy - trudno zliczyć który - renesans formy.

U zamordysty Heinza Kuttina przeżywał katusze. Austriak wydumał sobie, że Kamil będzie skakał na dłuższych nartach, kazał wlewać w siebie litry wody. Konflikt zawodnika z trenerem narastał. U Austriaka tak ciężko nigdy nie trenował.



U Hannu Lepistoe najważniejszy był lider ekipy. Był nim Małysz, który później i tak odłączył się od kolegów z kadry. Mistrz z Wisły stworzył własny team na czele z fińskim szkoleniowcem.



Dlatego współpraca na partnerskich zasadach z Łukaszem Kruczkiem, bardzo przeciętnym skoczkiem, ale wziętym młodym trenerem, podziałała na Kamila kojąco.



Z Kruczkiem Stoch 23 stycznia 2011 roku zwyciężył na Wielkiej Krokwi. To był konkurs pierwszych razów: pierwsze podium, pierwsza wygrana. Potem kolejne zwycięstwo w Klingenthal i na koniec sezonu w Planicy. Tam doszło do zmiany warty w polskich skokach. Kończący karierę, Małysz był trzeci. Stoch przed wejściem na podium, ubrany w góralski strój, zatańczył zbójnickiego, zdjął kapelusz i ukłonił się przed utytułowanym kolegą. To był hołd.



- Nigdy nie będę drugim Małyszem, to wiadomo, bo drugiego takiego człowieka nie będzie - mówił. Nie chciał gonić Małysza. Wolał pisać własną historię. Małysz powie zresztą później, że Kamil przeskoczył go wynikami.

Źródło: Getty Images Tak Stoch leciał po pierwsze zwycięstwo w PŚ

Sukces ma twarz żony

Planica to miejsce szczególne dla Stocha. To tu, a w zasadzie na ulicy w Kranjskiej Gorze, odważył się w końcu zaczepić pannę Ewę Bilan. Znał ją z zakopiańskiej szkoły, ale gdzie mu tam było do dwa lata starszej blond piękności. Ewa poza trenowaniem judo pasjonowała się fotografią, dlatego w 2006 roku służbowo przebywała w Słowenii. Kamil akurat miał czas na wieczorny spacer, bo przepadł w kwalifikacjach. Zaczepił ją, ale w taki sposób, że trochę się przestraszyła. Ale zaiskrzyło. Po czterech latach wzięli ślub.



W skokach istnieje teoria, że żona skraca skoki o kilka metrów. U Kamila było wręcz odwrotnie. Żona dodała mu skrzydeł. Dba o interesy męża. Oboje założyli Eve-nement, czyli klub sportowy i agencję menedżerską w jednym. Prowadzą też firmę produkującą czapki.



- Wspieram go, jak każda kobieta może wspierać swojego mężczyznę. Trwam przy nim. Daję mu to, czego nie da mu trener. Swoją miłość - podkreślała w jednym z wywiadów Bilan-Stoch.

Źródło: Getty Images Państwo Stoch z Kryształową Kulą

Dwa lata po pierwszych zwycięstwach Kamil był już mistrzem świata na dużej skoczni w Predazzo.



- Kiedyś ojciec powiedział mi, że trzeba sto razy przegrać, by raz wygrać. Spełniło się. Dziękuję, tato - powiedział.



Na igrzyskach w Soczi wziął dwa olimpijskie złota. Polska czekała na to 42 lata od tego jedynego genialnego skoku Wojciecha Fortuny w Sapporo. Stoch na dużej skoczni drżał o końcowy wynik. W drugiej próbie skakał, jako lider, ostatni. Chyba lekko spóźnił odbicie i wylądował bliżej od weterana Noriakiego Kasaiego. Sumowanie punktów trwało wieczność. W końcu przy nazwisku Stocha wyświetliła się jedynka.



- Nie ma drugiego takiego zawodnika, który potrafi naprawić zepsuty skok - uważa Sobański.



Stoch olimpijski sezon zakończył pierwszym w karierze Pucharem Świata.



W kolejnych były kontuzje, narzekania na zbyt agresywne odbicie, na ciało nienadążające za głową i odwrotnie. Czołówka gdzieś uciekała, a także nić porozumienia z Kruczkiem. Współpraca, długa i pełna przecież sukcesów, powoli się wyczerpywała.

"Może wygrywać do czterdziestki"

W marcu 2016 roku zaczęły się rządy Stefana Horngachera. Austriak doskonale znał Stocha z kadry B. Prowadził w niej głównie młodych polskich zawodników, w tym Kamila. Po dwóch sezonach odszedł do Niemieckiego Związku Narciarskiego. Aż znów odezwali się Polacy i złożyli ofertę nie od odrzucenia. Miał sentyment do naszego kraju. To w Zakopanem wygrał jeden z dwóch konkursów Pucharu Świata w karierze. Skoczkiem był średnim. Medale - i to olimpijskie czy mistrzostw świata - zdobywał w drużynie i tam nie zawodził, choć nigdy nie należał do pierwszoplanowych postaci.



Polskich skoczków oczarował. Wzbudzał naturalny autorytet. Trafił do głów kadrowiczów. Przekonał ich do ciężkiej pracy połączonej z odpowiednią regeneracją i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.



W Lahti w 2017 drużyna zdobyła mistrzostwo świata. Rok później w Pjongczangu na igrzyskach wyskakała historyczny brąz, a Stoch obronił złoto na dużej skoczni. Kamil drugi raz z rzędu zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni. Po ostatnim skoku jako jeden z pierwszych z gratulacjami pospieszył Sven Hannawald, bo Stoch - podobnie jak Niemiec przed laty - wygrał cztery konkursy.

Zawodnik z Zębu dołożył jeszcze srebro indywidualnie i brąz w drużynie na mistrzostwach świata w lotach, a w Planicy, na zakończenie sezonu 2017/2018, odebrał drugą Kryształową Kulę. Sukces gonił sukces.

Za kadencji Horngachera Stoch został jeszcze wicemistrzem świata w szalonym konkursie na skoczni normalnej w Seefeld (po pierwszej serii był 18., a mistrz Dawid Kubacki - 27.). Austriak w marcu 2019 oficjalnie pożegnał się z polską reprezentacją. Zastąpił go jego asystent Michal Doleżal. Działacze Polskiego Związku Narciarskiego nie chcieli rewolucji. Postawili na kontynuację tego, co doskonale się sprawdzało.

Z Doleżalem jako szefem Stoch potrafił wygrywać konkursy Pucharu Świata, ale pierwszy poważny sukces - zwycięstwo w TCS - przyszedł w drugim sezonie pracy Czecha. Do tego w stylu niepozostawiającym żadnych wątpliwości. Drugi Niemiec Karl Geiger stracił aż 48,1 pkt. Przepaść.

"Rakieta z Zębu" - jak ponoć sam się kiedyś nazwał - od dawna ma już wszystko.

- Każdy skok sprawiał mi radość. W powietrzu celebrowałem każdą sekundę. Powiem nieskromnie, ale jestem z siebie dumny - przyznał przed kamerą Eurosportu Stoch.

Co dalej? Prof. Jerzy Żołądź, fizjolog i twórca sukcesów Małysza, twierdzi, że Stoch, jeśli chodzi o wiek biologiczny, jest młody i ma organizm niezużyty ciężkim treningiem.

- Niektóre zawody może wygrywać do czterdziestki, jeśli starczy mu motywacji i zdrowia. Dlatego na igrzyskach w Pekinie (w 2022 roku - red.) powinien być traktowany jako poważny kandydat do medali. Jedna istotna uwaga: u zawodników po 35. roku życia łatwiej jest zdobyć formę na krótki okres czasu niż utrzymać ją przez cały sezon - wyjaśnił.