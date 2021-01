"On może wygrywać do czterdziestki". Tajemnica długowieczności Stocha

29.01 | "Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny" - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

Stoch do bogatej kolekcji trofeów dołożył w środę trzeciego Złotego Orła. Na jego triumf w niemiecko-austriackim cyklu złożyły się: drugie miejsce w Oberstdorfie, czwarte w Garmisch-Partenkirchen oraz pierwsze w Innsbrucku i Bischofshofen.



Skoczek z Zębu dołączył do legend - Helmuta Recknagela, reprezentanta NRD, oraz Norwega Bjoerna Wirkoli, którzy trzykrotnie zwyciężali w Turnieju Czterech Skoczni. Wyżej są tylko Niemiec Jens Weissflog (cztery wygrane) i Fin Janne Ahonen (pięć).

Sposób na życie

Stoch, który 25 maja skończy 34 lata, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Każdy jego sukces jest zresztą skrupulatnie odnotowywany. Po TCS ma 38. konkursowych wiktorii w Pucharze Świata, z czego 16 dołożył po 30. roku życia - dla porównania drugi w zestawieniu Słoweniec Robert Kranjec miał ich pięć. Rok w rok, a zaczął od 2011, regularnie wygrywa przynajmniej jedne zawody PŚ - tu też rekord należy do niego. W tym czasie został najstarszym mistrzem olimpijskim i zdobywcą Kryształowej Kuli (miał wtedy 30 lat).

Od środy jest też drugim najstarszym triumfatorem Turnieju Czterech Skoczni. Rekordzista, Austriak Josef Bardl, gdy wygrał w 1953 roku miał 35 lat.

Stoch z latania na nartach, jeśli wierzyć temu, co opowiada w wywiadach, wciąż czerpie radość. Teoria prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera jest taka, że skoki są dla niego sposobem na życie, dlatego do tej pory nie stracił kontaktu ze światową czołówką, choć zdobył w zasadzie wszystko, co było do osiągnięcia.



Mistrz przemówił. "W powietrzu celebrowałem każdą sekundę" Kamil Stoch... czytaj dalej » Rywale od dekady muszą liczyć się ze Stochem. Jak długo jeszcze? Według profesora Jerzego Żołądzia, fizjologa i twórcy sukcesów Adama Małysza, jeszcze dobrych parę lat.



- O skuteczności skoczka narciarskiego decyduje maksymalna moc mięśni. Cecha ta utrzymuje się dość długo na bardzo wysokim poziomie w przypadku racjonalnego treningu. A taki, nieforsujący organizmu, powoduje, że potrzebną moc można utrzymać do wieku 35 lat i później. Załamanie następuje w granicach 40. roku życia i dotyczy większości sportowców. Wyjątkiem od reguły jest Noriaki Kasai, który przed 42. urodzinami potrafił wywalczyć olimpijski medal - tłumaczy Eurosport.pl.

Skorzystał na małyszomanii

Prof. Żołądź twierdzi, że Stoch, jeśli chodzi o wiek biologiczny, jest młody i ma organizm niezużyty ciężkim treningiem. To dlatego, że nieprzeciętny talent szlifował w innej epoce, symbolicznie datowanej od roku 1999. Katorżnicze ćwiczenia, serwowane przez ówczesnego trenera kadry Pavela Mikeskę, odeszły do lamusa. Czech uważał, że skoro brakuje wyników, należy dołożyć ciężarów i jeszcze mocniej harować. W myśl zasady: im więcej, tym lepiej, ale skoki narciarskie takie proste nie są.



Prof. Żołądź z Tajnerem, który przejął reprezentację skoczków, zaczęli działać zupełnie inaczej. Chodziło o odpowiednie bodźcowanie mięśni przy założeniu, że minimalna dawka treningowa ma dać maksymalny efekt. Mówiąc inaczej, monotonna i mordercza praca nie miała sensu. Tak rodziła się Małyszomania, w trakcie której rośli godni następcy Adama.



Małysz: mamy najlepszą drużynę na świecie - Mamy... czytaj dalej » - Kariera Stocha przypadła na czasy, kiedy w PZN funkcjonowały wzorce szkoleniowe zastosowane u Małysza, czyli umiejętny trening mocy, nieeksploatujący organizmu. W nim, jako zawodnik, uczestniczył Łukasz Kruczek, który później został szkoleniowcem Kamila w kadrze. On również wpłynął na zachowanie jego długowieczności. W ogóle Stoch miał szczęście do trenerów - uważa prof. Żołądź.



Swoje dołożyła także natura. - Stoch to ideał skoczka na co składa się budowa ciała i bardzo dobry wskaźnik BMI (Body Mass Index - red.), czyli stosunek wagi do wzrostu. Do tego na progu jest dynamiczny, ma wyjątkowe wyczucie w locie, a stylem nawiązuje do mistrzów elegancji, czyli Japończyków z późnych lat 80. i 90. W powietrzu przypomina Kazuyoshiego Funakiego - mówi prof. Żołądź.



I dodaje: - Nie zauważyłem, żeby Kamil coś stracił. To ten sam zawodnik sprzed pięciu lat. Różnice są w obrębie jednego procenta, ale to nadal poziom mistrzowski.

Okaz zdrowia

Doktor Aleksander Winiarski, lekarz kadry skoczków, tłumaczy, że długoletnie sukcesy Stocha to zasługa przede wszystkim trenerów oraz fizjoterapeuty Łukasza Gębali. - Do tego dochodzi odpowiedni styl życia. Dlatego, choć mamy jedną z najstarszych drużyn w Pucharze Świata, cały czas liczymy się w walce o najwyższe lokaty - podkreśla.



- Sam Kamil od dwóch-trzech lat na nic się nie uskarża - dodaje.



Wcześniej, w 2014 roku, poważnie dokuczał mu staw skokowy. W grudniu konieczna była operacja, której podjął się doktor Winiarski. Zaś w 2017 Stoch narzekał na ból wynikający z przeciążenia mięśnia podkolanowego, ale tu pomogła zmiana sposobu lądowania.



Podatność na urazy, nierzadko wynikające z historii treningu, czy biologiczne tempo starzenia się organizmu sprawiają, że czas dla skoczków narciarskich - jak podkreśla prof. Żołądź - nie płynie jednakowo. Kasai to fenomen, ale na drugim biegunie jest choćby Gregor Schlierenzauer, rekordzista pod względem liczby zwycięstw - 53 - w konkursach PŚ, choć ostatnie odniesione w 2014 roku. Dziś 30-letni Austriak, który z powodu braku motywacji i ciężkiej kontuzji na rok rzucił narty w kąt, wciąż nie potrafi odzyskać dawnego blasku.



- Z informacji, które do nas docierały, wynikało, że austriacka szkoła skoków jest ciężka - mówi prof. Żołądź.

Źródło: Getty Images Gregor Schlierenzauer

A treningi w skokach narciarskich są piekielnie wymagające, zwłaszcza te przedsezonowe. - To wieloskoki powtarzane setki razy z dużymi obciążeniami, żeby wzmocnić siłę kończyn dolnych, bo one są w tym sporcie najważniejsze - tłumaczy doktor Winiarski, który podziwia wyczyny Kasaiego.



- Japończyk pokazał, że po 40. roku życia można coś zrobić, ale i on później się rozsypał i trudno mu się pozbierać. Podobny kryzys starzenia się przeżywa obecnie 39-letni Simon Ammann, który pomimo ogromnego doświadczenia, doskonałej techniki, której nie można mu odmówić, nie jest w stanie poradzić sobie w tym wieku. A poziom w skokach nakręcają młodzi zawodnicy. Oni przesuwają granicę, a starsi sprawdzają, czy są w stanie rywalizować - uważa prof. Żołądź.

Źródło: Getty Images Noriaki Kasai

O Stocha jest spokojny. - Niektóre zawody może wygrywać do czterdziestki, jeśli starczy mu motywacji i zdrowia. Dlatego na igrzyskach w Pekinie (w 2022 roku - red.) powinien być traktowany jako poważny kandydat do medali. Jedna istotna uwaga: u zawodników po 35. roku życia łatwiej jest zdobyć formę na krótki okres czasu niż utrzymać ją przez cały sezon - podsumowuje fizjolog.