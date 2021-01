Granerud może mieć nadzieję na pokonanie Stocha. "Skocznia w ​​Bischofshofen jest nieprzewidywalna"

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

29.12 | Adam Małysz mówił w rozmowie z TVN24 o zwycięskim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni, ale zadanie miał utrudnione, bo wspomnienia przerywał mu jego pies. Przestał dopiero gdy były skoczek pokazał go do kamery. - To Lila, jest okropna - stwierdził z uśmiechem.

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

11,5 metra przewagi Stocha nad Granerudem. "Strach pomyśleć, co będzie, kiedy pojawi się stabilność" Kamil Stoch jest... czytaj dalej » 24-letni Granerud, prowadzący w TCS po dwóch konkursach, miał nad zajmującym wówczas trzecie miejsce Stochem 6,7 punktu przewagi.

Fatalny skok w pierwszej serii w Innsbrucku i fenomenalna postawa Polaka, który ostatecznie wygrał konkurs, sprawiły, że Norweg ma teraz 20,6 punktu straty do "Rakiety z Zębu". Zajmuje trzecie miejsce. Drugi jest Dawid Kubacki.

- Najgłupszą rzeczą, jaką mógłbym teraz zrobić jest panikowanie - mówi Granerud.

Stoch rekordzistą

Zapewne ma rację, a argumentów można doszukać się w historii Turnieju Czterech Skoczni. W przeszłości czterech zawodników było w stanie wygrać w Bischofshofen z przewagą większą niż 20,6 punktu nad dotychczasowym liderem. Rekordzistą pod tym względem jest Kamil Stoch (tabelka poniżej).

Z drugiej jednak strony nikt dotąd nie miał tak wielkiej straty do prowadzącego, jak obecnie Norweg do Polaka. Nigdy wcześniej zawodnik z drugiego bądź dalszego miejsca, który ostatecznie wygrał rywalizację w TCS, nie musiał odrabiać takiej straty, jaką ma przed ostatnim konkursem Granerud do Stocha.

Słynny rodak Graneruda Espen Bredesen jest jednym z tych, którzy ostatniego dnia turnieju potrafili awansować na pierwsze miejsce. To było w sezonie 1993/94. Wtedy Norweg odrobił stratę 12,2 punktu do Jensa Weissfloga. Legendarnego Niemca w Bischofshofen pokonał aż o 20,2 punktu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Halvora Egnera Graneruda w pierwszej serii konkursu w Innsbrucku

- Przed tamtym konkursem było wielu, którzy pytali mnie, w jaki sposób to zrobię? Wiedziałem, że muszę wykonać po prostu dobrze swoją pracę. Radzę Halvorowi, aby ignorował wszystkie pytania. Nie powinien myśleć o stracie, jaką ma. Może powinien odpocząć i nie uczestniczyć w treningach. Musi myśleć tylko o skokach, gdy będzie na obiekcie. Nie ma sensu, aby teraz wszystko rozważał. Skocznia w ​​Bischofshofen jest nieprzewidywalna, ponieważ można szybko dostać mocny wiatr w plecy - powiedział Bredesen.

- To będzie zwykły konkurs Pucharu Świata. Pójdę tam i dokończę to, co zacząłem. Zobaczymy, co się stanie - mówił Granerud.

Podczas 69 edycji imprezy lider TCS zmieniał się po ostatnim konkursie dziesięciokrotnie.

W zestawieniu (po kolei od największej różnicy punktowej w Bischofshofen): sezon - zawodnik, który odrobił różnicę - zawodnik, który spadł z pierwszego miejsca - strata przed konkursem - punktowa różnica w Bischofshofen.

2016/17: Kamil Stoch - Daniel-André Tande - 1,7 - 57,7

1994/95: Andreas Goldberger - Kazuyoshi Funaki - 1 – 24

1989/90: Dieter Thoma - Jens Weissflog - 6,5 - 22

1957/58: Helmut Recknagel - Nikołaj Kamenski - 15,7 - 21,6

1993/94: Espen Bredesen - Jens Weissflog - 12,2 - 20,2

1965/66: Veikko Kankkonen - Dieter Neuendorf - 11,4 - 14,4

1952/53: Sepp Bradl - Asgeir Dølplads - 10,8 - 13,8

1998/99: Janne Ahonen - Noriaki Kasai - 0,4 - 8

1988/89: Risto Laakkonen - Matti Nykänen - 4,5 - 7

2005/06: Jakub Janda - Janne Ahonen - 2 - 2.

We wtorek kwalifikacje, a w środę zmagania w Bischofshofen. Transmisje w Eurosporcie 1, Eurosport Playerze, a relacja tekstowa w eurosport.pl.

Turniej Czterech Skoczni 2020/2021 - klasyfikacja generalna miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Kamil Stoch (Polska) 809,9

2. Dawid Kubacki (Polska) 794,7

3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 789,3

4.

Karl Geiger (Niemcy) 785,2

5.

Markus Eisenbichler (Niemcy) 776,5 6. Anže Lanisek (Słowenia) 770,4

7.

Ryoyu Kobayahi (Japonia)

766,7 8.

Piotr Żyła (Polska) 763,3 9. Philipp Aschenwald (Austria)

761,7 10.

Andrzej Stękała (Polska)

760,3 ...





28.

Klemens Murańka (Polska)

569,9 34. Aleksander Zniszczoł (Polska)

452,6 40. Maciej Kot (Polska)

335,2