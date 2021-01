Wzruszenie na wizji po słowach Stękały. "Bez niego by mnie tu nie było"

29.01 | "Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny" - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

Małysz: mamy najlepszą drużynę na świecie - Mamy... czytaj dalej » Stękała w sezonie 2015/2016 dostał się do pierwszej reprezentacji. W trybie awaryjnym po dobrych startach w Pucharze Kontynentalnym został ściągnięty na drugą część Turnieju Czterech Skoczni.

Wprawdzie nie zaprezentował się w nim udanie, ale kilka tygodni później zajął szóste miejsce w zawodach PŚ w Trondheim w Norwegii. Do końca sezonu startował już na najwyższym poziomie zmagań.

Wypadł z kadry

Wydawało się, że Polska ma kolejnego skoczka, który przez następne lata może w powodzeniem startować w Pucharze Świata. Nic z tego. Urodzony w 1995 roku Stękała kompletnie się pogubił. W październiku 2017 roku wypadł z kadry narodowej.

Nie startował nawet w drugiej lidze skoków narciarskich, a więc Pucharze Kontynentalnym. W sezonie 2017/2018 nie zdobył punktu. Zaczął pracę jako kelner w jednej z zakopiańskich restauracji. Nie zrezygnował jednak ze skakania, a wspierał go w tym trener Maciej Maciusiak, szkoleniowiec, którego znał jeszcze z kadry B.

Dobra końcówka w Rosji

Pod koniec cyklu 2018/2019 coś się ruszyło. W Pucharze Kontynentalnym Stękała zajął dwa razy trzecie miejsce na zakończenie rywalizacji w Czajkowskim w Rosji. W poprzednim sezonie skakał regularnie w Pucharze Kontynentalnym, swego rodzaju drugiej lidze skoków. Zdarzało mu się także - ale bez punktów - w tej najwyższej klasie, w Pucharze Świata.

Od zawodów w Wiśle w listopadzie jest pewnym punktem kadry. Stękała wrócił na dobre, a potwierdził to w zakończonym w środę 69. Turnieju Czterech Skoczni. W klasyfikacji generalnej imprezy zajął szóstą pozycję, a gdyby nie gorszy jeden skok z drugiej serii w Innsbrucku, pewnie byłby jeszcze wyżej.

- Jestem bardzo z niego dumny. On jest wzorem dla młodych zawodników, aby nigdy się nie poddawać i nie wątpić w swoje umiejętności. Pokazał, że mając trochę samozaparcia, można skakać dalej. Wielkie podziękowania dla niego i wszystkim, którzy mu pomogli. Warto było. Ostatnie sukcesy, w tym medal mistrzostw świata w lotach w Planicy, to pokazały. To na pewno najlepszy sezon dla Andrzeja, a to jeszcze nie koniec - powiedział w studiu Eurosportu trener Maciusiak.

Nie porzucił Andrzeja

- Cieszę się, że tak mówi, ale żebym był takim wzorem, to musiałem mieć Maćka przy sobie. Dziękuję mu za te słowa, cieszę się, że tak mówi, ale bez niego, by mnie tu nie było. Dziękuję, Macieju, żeś mnie nie porzucił i to teraz procentuje. Dobrze jest - odpowiedział Stękała.

Te słowa podopiecznego wyraźnie wzruszyły Maciusiaka, który obecnie pełni rolę asystenta selekcjonera Michala Doleżala.

Podczas 69. TCS Stękała tak naprawdę miał tylko jeden gorszy skok - wspomniany z drugiej serii w Innsbrucku. Uzyskał wówczas wtedy tylko 120 metrów, co ostatecznie dało mu 18. lokatę w konkursie. W Bischofshofen znów było świetnie i rywalizację w całej imprezie 25-latek zakończył na szóstym miejscu.

- Szkoda, że wcześnie nie miałem takiej lekcji. W Innsbrucku trochę mi "przypaliło" nogę, nie głowę. Na końcu progu nie miałem z czego się wybić. W środę w Bischofshofen wiedziałem, że nie mogę sobie na to pozwolić. Do drugiego skoku podszedłem spokojnie. Trochę go "przypóźniłem", ale i tak był dobry impuls na progu i udało się odlecieć - dodawał.

Stękała i kadra już w piątek wystąpią w kwalifikacjach do konkursu w Titisee-Neustadt. Transmisja od godz. 15.35 tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacja tekstowa w eurosport.pl.