11,5 metra przewagi Stocha nad Granerudem. "Strach pomyśleć, co będzie, kiedy pojawi się stabilność"

Drugie miejsce lidera klasyfikacji generalnej w kwalifikacjach do pierwszego konkursu TCS.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

29.12 | Adam Małysz mówił w rozmowie z TVN24 o zwycięskim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni, ale zadanie miał utrudnione, bo wspomnienia przerywał mu jego pies. Przestał dopiero gdy były skoczek pokazał go do kamery. - To Lila, jest okropna - stwierdził z uśmiechem.

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział doktor kadry A reprezentacji Polski Aleksander Winiarski przed zawodami w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki - ta trójka już zapisała się w historii, wygrywając Turniej Czterech Skoczni. Czy któryś z Biało-Czerwonych dołączy do tego grona? A może Kubacki powtórzy triumf sprzed roku? Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął 15. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie. Polak spisał się znakomicie, zajmując drugie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął 21. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął w nim 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po konkursie w Oberstdorfie. Polak zajął w nim 7. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Macieja Kota w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Klemens Murańka w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Aleksander Zniszczoł w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Kamil Stoch o występie w kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Ga-Pa

Dawid Kubacki zajął ósme miejsce w sylwestrowych kwalifikacjach do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni. W noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen wystąpią wszyscy polscy skoczkowie.

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa

Skokiem na odległość 128 metrów w kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen Dawid Kubacki zapewnił sobie występ w noworocznych zawodach Turnieju Czterech Skoczni.

Dawid Kubacki w kwalifikacjach do konkursu w GaPa

Halvor Egner Granerud w kwalifikacjach do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął drugie miejsce. Oddał jednak najdłuższy skok na odległość 143 metrów, tylko o pół metra krócej od rekordu skoczni w Ga-Pa.

Problemy stomatologiczne wyeliminowały Mariusa Lindvika z dalszej rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Norweg 31 grudnia 2020 przeszedł operację usunięcia zęba, przez co nie wziął udziału w kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen. Lindvik najprawdopodobniej nie wystartuje również w Innsbrucku oraz Bischofshofen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Garmisch-Partenkirchen. Polak ustanowił również nowy rekord skoczni, lądując na 144. m. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Polak zajął w nim 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Andrzeja Stękały w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Piotra Żyła w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Kamila Stocha w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Dawida Kubackiego w kwalifikacjach do konkursu w...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzecie miejsce Polaka w niedzielnym konkursie. Oto co miał do powiedzenia.

- Pozwolę sobie nie zgodzić się z nim, choć pewnie wiedzę o skokach ma dużą, to obawiam się, że w tamtym momencie przemawiały za nim emocje. Jeżeli dopatrywał się braku stabilności w skokach Kamila, to strach pomyśleć co będzie, kiedy się ona pojawi - zastanawiał się na antenie TVN24 Igor Błachut, komentator Eurosportu.

Turniej Czterech Skoczni 2020/2021: program zawodów

Stoch prowadzi, do końca imprezy został jeden konkurs. Drugi w klasyfikacji generalnej jest Dawid Kubacki. Biało-Czerwonym pokrzyżować szyki może jeszcze Granerud, który traci do polskiego lidera 20,6 pkt.

Przewaga jest spora, ale w decydujących zawodach w Bischofshofen (środa) emocji nie zabraknie. Chcąc nie chcąc zadbał o to Norweg, który sfrustrowany słabym wynikiem w niedzielę, wypowiedział kilka niefortunnych słów na temat Stocha, mówiąc między innymi, że ten jest "niestabilny".

Małysz: Rakieta z Zębu weszła w tryb autopilota z kursem na końcowy sukces Adam Małysz nie... czytaj dalej » - Pozwolę sobie nie zgodzić się z nim. Choć pewnie wiedzę o skokach ma dużą, to obawiam się, że w tamtym momencie przemawiały za nim emocje. Jeżeli dopatrywał się braku stabilności w skokach Kamila, to strach pomyśleć, co będzie, kiedy się ona pojawi - zastanawiał się na antenie TVN24 Igor Błachut, komentator Eurosportu.

Złapał flow

Granerud przyjechał na TCS jako lider Pucharu Świata, a co za tym idzie jeden z faworytów imprezy. Wbrew temu, co mówił w niedzielę, najrówniejszą dyspozycję w niemiecko-austriackim turnieju prezentuje właśnie Stoch, który przed wygraną w Innsbrucku był przecież drugi w Oberstdorfie i czwarty w Ga-Pa.

- Moim zdaniem te skoki były stabilne. Kamil prezentuje równą, wysoką formę od początku turnieju. Obawiam się, że w Innsbrucku, na nieszczęście dla rywali, złapał takie flow, po którym ciężko będzie komukolwiek się do niego zbliżyć. Były już sezony, gdy seryjnie potrafił odlatywać rywalom w kolejnych konkursach. Jeżeli będzie tak tym razem, to Granerud może tylko pomarzyć, żeby zbliżyć się do Kamila w kolejnych konkursach - dodał Błachut.

Punkty a odległości

Aby wyprzedzić Polaka w ostatnim konkursie, Granerud będzie musiał się wspiąć na wyżyny. Wspomniana punktowa przewaga Stocha nad Norwegiem w przełożeniu na odległość wynosi 11,5 metra. Kubacki traci do starszego kolegi z kadry 8,5 metra. Czwarty w zestawieniu Niemiec Karl Gieger - 13,5 metra, a jego rodak, piąty Markus Eisenbichler - 18,5.

Najpoważniejszym rywalem Stocha wydaje się być jednak Kubacki. Chodzi nie tylko o dzielący ich dystans, ale także formę, jaką w ostatnich latach drugi z Biało-Czerwonych prezentował w Bischofshofen. W zeszłym roku efektowną wygraną przypieczętował tam zwycięstwo w całym turnieju.

Turniej Czterech Skoczni 2020/2021 - klasyfikacja generalna miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Kamil Stoch (Polska) 809,9

2. Dawid Kubacki (Polska) 794,7

3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 789,3

4.

Karl Geiger (Niemcy) 785,2

5.

Markus Eisenbichler (Niemcy) 776,5 6. Anže Lanisek (Słowenia) 770,4

7.

Ryoyu Kobayahi (Japonia)

766,7 8.

Piotr Żyła (Polska) 763,3 9. Philipp Aschenwald (Austria)

761,7 10.

Andrzej Stękała (Polska)

760,3 ...





28.

Klemens Murańka (Polska)

569,9 34. Aleksander Zniszczoł (Polska)

452,6 40. Maciej Kot (Polska)

335,2