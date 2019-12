Trener Polaków chwali Żyłę i Kubackiego. O Stocha się nie martwi: co było, to było

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

W niedzielę powiało optymizmem. Co prawda inauguracyjne zawody wygrał Ryoyu Kobayashi, ale aż dwóch Polaków znalazło się w pierwszej piątce. Dawid Kubacki zajął trzecie, a Piotr Żyła piąte miejsce.

- Nastroje w kadrze są bardzo dobre - powtórzył za reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem selekcjoner reprezentacji Polski. - Na pewno wpływ na to ma to, że w pierwszym konkursie się udało. Trzecie, piąte miejsce - cieszył się Doleżal.

Pierwszy konkurs wyśmienicie poszedł Kubackiemu. To największe zaskoczenie w polskiej kadrze. Był to jego najlepszy weekend w tym sezonie. Przyszedł po weekendzie najgorszym - w Engelbergu.

Co zdarzyło się przez tych kilka dni? - Takie są skoki. Chodzi o detale, parę milimetrów w pozycji. Tyle że potem to robi straszną różnicę - tłumaczył trener. - Dawid poradził sobie dobrze. Skoncentrował się maksymalnie - chwalił najlepszego z Polaków niedzielnym konkursie.

Na duże słowa uznania z ust Doleżala zasłużył też Żyła. Zdaniem selekcjonera najrówniej skaczący z Biało-Czerwonych w Oberstdorfie.

- Piotr miał najstabilniejsze dwa dni, jeśli chodzi o skoki. Doda mu to pewności. Liczymy na to, że będzie jeszcze lepiej - powiedział Doleżal.

Nie martwi się o Stocha

W Oberstdorfie nieco słabiej poszło Kamilowi Stochowi, który zakończył zmagania na odległej 19. pozycji. Ale i w jego przypadku Doleżal jest optymistą. Trener zwraca uwagę na pecha, jakiego w niedzielę miał trzykrotny mistrz olimpijski.

- Jeśli chodzi o wynik, jest niedosyt u Kamila, bo wiemy, na co go było stać - przyznał Doleżal, przekonując, że tak się zdarza. - Kamil sam powiedział, że wydawało mu się, że skok w pierwszej serii był jego najlepszym w Oberstdorfie. I tak było, ale niestety wczoraj w pierwszej serii naprawdę miał pecha - podkreślił Doleżal.

Rzeczywiście Stoch miał warunki najgorsze ze wszystkich. Za niesprzyjający wiatr dostał aż 9,9 pkt. Tak dużej rekompensaty nie dostał nikt, ale i tak nie była ona w stanie wynagrodzić krzywdy.

Nie może tak być przez cały sezon

- Co było, to było. Teraz trzeba się skoncentrować na następnych zawodach i nie patrzeć na to, co było, bo przez cały sezon tak nie może być - zwrócić uwagę Doleżal na pecha Kamila Stocha do warunków atmosferycznych.

Drugi konkurs w ramach Turnieju Czterech Skoczni zostanie rozegrany w Garmisch-Partenkirchen. To skocznia, która odpowiada Polakom. Biało-Czerwoni regularnie przyjeżdżają tu na zgrupowania, a w zeszłorocznym, noworocznym konkursie błysnął Kubacki, który zajął trzecie miejsce. Do samego obiektu Doleżal jednak nie przywiązuje większej wagi.

- Zawsze mówię, że nieważne, co to za skocznia. Trzeba skakać na każdej, a nie patrzeć na to, czy jest to nasza skocznia, czy nie. Koncentrujemy się na swoich skokach. Jak wszystko funkcjonuje, to skoczymy wszędzie - zapowiedział trener Biało-Czerwonych.

