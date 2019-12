Prowokujące pytanie rywala Stocha. "Z kim będę walczył?"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena.

Od 12 lat w TCS dla podniesienia atrakcyjności transmisji telewizyjnej obowiązuje system KO. W pierwszej części konkursu 50 zawodników rywalizuje ze sobą w parach, które ustalone są na podstawie wyników w kwalifikacjach. Ten, który je wygrał, rywalizuje z zawodnikiem z 50. kwalifikacyjnym wynikiem, drugi - z 49., trzeci - z 48. itd. Do finału awansują zwycięzcy oraz pięciu przegranych z najlepszym dorobkiem punktowym.



Kanadyjski jedynak w Pucharze Świata Mackenzie Boyd-Clowes zajął 29. miejsce (127,5 m) i zgodnie z założeniami systemu KO przyporządkowano go do 22. Kamila Stocha, któremu kwalifikacyjny skok nie wyszedł.



- Wiedziałem, że zrobiłem coś źle na progu i trudno było mi z tego skoku wyciągnąć dobrą odległość - podkreślił trzykrotny mistrz olimpijski, przyznając się do wypadku przy pracy. Stoch jest jednym z faworytów 68. Turnieju Czterech Skoczni.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stoch: w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu

"Ktoś może mi powiedzieć?"

Boyd-Clowes zaraz po kwalifikacjach poprosił za pośrednictwem mediów społecznościowych o podanie nazwiska rywala w pierwszej serii konkursu. "Ktoś może mi powiedzieć, z kim będę walczył? Dzięki".



Za chwilę miał lawinę odpowiedzi. I błyskotliwych, i złośliwych. "Nie chcesz wiedzieć", "Może być trudno" - pisali niektórzy. "Ten ktoś nazywa się Kamil Stoch. Znasz?", "Król Twittera vs Król Turnieju Czterech Skoczni", "Spokojnie, Kamil Stoch, ale to słaby skoczek, możesz go nie znać" - odparli inni.



Can someone let me know who I’m up against in this KO thing? Thanks — Mackenzie Boyd-Clowes (@MackenskiBC) December 28, 2019





Po godzinie pytający przyznał się, że wiedział, z kim przyjdzie mu rywalizować, ale i tak spływały kolejne odpowiedzi.

Źródło: Getty Images Mackenzie Boyd-Clowes

Kanadyjski Żyła

Boyd-Clowes to kanadyjski odpowiednik naszego Piotra Żyły. Śmieszek, który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, publikuje po kilka wpisów dziennie. Z tą różnicą jednak, że wyników sportowych nie ma żadnych. Ani razu nie wskoczył do najlepszej dziesiątki konkursu, choć w Pucharze Świata startuje od 14 lat.



Pozostając już przy Żyle, on po kwalifikacjach nie był zainteresowany, z kim stoczy bój o finałową serię niedzielnego konkursu.



- A w ogóle mnie to nie interesuje - w swoim stylu odpowiedział reporterowi Eurosportu.

Gwoli ścisłości: jego rywalem będzie Anders Haare z Norwegii.

Oglądaj Wideo: Eurosport Żyła po kwalifikacjach w Oberstdorfie

Pary pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie:

Jewgienij Klimow (Rosja) - Timi Zajc (Słowenia)

Jan Hoerl (Austria) - Robin Pedersen (Norwegia)

Viktor Polasek (Czechy) - Maciej Kot (Polska)

Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) - Kamil Stoch (Polska)

Stefan Hula (Polska) - Jakub Wolny (Polska)

Robert Johansson (Norwegia) - Daiki Ito (Japonia)

Naoki Nakamura (Japonia) - Johann Andre Forfang (Norwegia)

Luca Roth (Niemcy) - Antti Aalto (Finlandia)

Moritz Baer (Niemcy) - Martin Hamann (Niemcy)

Anze Lanisek (Słowenia) - Yukiya Sato (Japonia)

Siergiej Tkaczenko (Kazachstan) - Simon Ammann (Szwajcaria)

Dmitrij Wassiliew (Rosja) - Pius Paschke (Niemcy)

Michael Hayboeck (Austria) - Dawid Kubacki (Polska)

Kevin Bickner (USA) - Roman Koudelka (Czechy)

Killian Peier (Szwajcaria) - Constantin Schmid (Niemcy)

Peter Prevc (Słowenia) - Philipp Aschenwald (Austria)

Anders Haare (Norwegia) - Piotr Żyła (Polska)

Władimir Zografski (Bułgaria) - Domen Prevc (Słowenia)

Dominik Peter (Szwajcaria) - Marius Lindvik (Norwegia)

Philipp Raimund (Niemcy) - Karl Geiger (Niemcy)

Daniel Andre Tande (Norwegia) - Markus Eisenbichler (Niemcy)

Sondre Ringen (Norwegia) - Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Tilen Bartol (Słowenia) - Stephan Leyhe (Niemcy)

Taku Takeuchi (Japonia) - Junshiro Kobayashi (Japonia)

Gregor Schlierenzauer (Austria) - Stefan Kraft (Austria)

