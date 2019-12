Dwóch gigantów i długa lista pretendentów w Turnieju Czterech Skoczni

Oto, co do powiedzenia miał "Wewiór" po sobotnich zmaganiach na Gross-Titlis.

Eurosport 1 przeprowadzi pełne relacje z turnieju. Stacja pokaże wszystkie kwalifikacje oraz konkursy. Prosto z Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen imprezę relacjonować będą Kacper Merk i ekspert Jakub Kot, a zawody skomentują Marek Rudziński i Igor Błachut. Nie zabraknie także specjalnych relacji ze studia.

Turniej Czterech Skoczni: gdzie oglądać?

Plan transmisji Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Sobota, 28 grudnia, 16.00 - kwalifikacje w Obertsdorfie

Niedziela, 29 grudnia, 17.00 - konkurs w Obertsdorfie

Wtorek, 31 grudnia, 13.30 - kwalifikacje Garmisch-Partenkirchen

Środa, 1 stycznia, 13.30, konkurs w Garmisch-Partenkirchen

Piątek, 3 stycznia, 13.30 - kwalifikacje w Innsbruck

Sobota, 4 stycznia, 13.30 - konkurs w Innsbruck

Niedziela, 5 stycznia, 16.00 - konkurs w Bischofshofen

Poniedziałek, 6 stycznia, 16.30 - konkurs w Bischofshofen

Wyjątkowi Stoch i Kobayashi

Od pierwszej edycji Turnieju Czterech Skoczni w 1953 roku przez ponad 60 lat tylko raz zdarzyło się, aby jeden skoczek wygrał wszystkie konkursy cyklu. Dokonał tego Sven Hannawald w sezonie 2001/2002.

Rusza 68. Turniej Czterech Skoczni. Sześciu Polaków na starcie 68. Turniej... czytaj dalej » Przez lata wydawało się, że nikt nie powtórzy niesamowitego osiągnięcia Niemca, ale we wspaniałym stylu zrobili to w dwóch ostatnich latach Stoch i Kobayashi. W sezonie 2017/18 polski mistrz wygrał kolejno w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen, a Hannawald wreszcie mógł powitać nowego członka ekskluzywnego klubu.

Wystarczyło zaledwie 12 miesięcy i to grono wzmocnił Ryoyu Kobayashi. Japończyk zachwycał cały ubiegły sezon i nie inaczej było w niemiecko-austriackim cyklu. Czwarte miejsce przed rokiem zajął Dawid Kubacki. Polak stanął na najniższym podium noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen oraz zajął drugie miejsce w Bischofshofen. W poprzedzających konkurs kwalifikacjach ustanowił rekord Paul-Ausserleitner-Schanze niesamowitym skokiem na 145 m.

Wielu faworytów

Czy i w tym roku możemy spodziewać się podobnej dominacji jednego skoczka? Nie jest to wykluczone, a kandydatów do końcowego triumfu jest wielu. Na początku sezonu dwa efektowne zwycięstwa odniósł Daniel-Andre Tande. Bez wątpienia ogromne rezerwy ma broniący Kryształowej Kuli Kobayashi. Od lat o zwycięstwie w Turnieju Czterech Skoczni marzą Niemcy. Na pewno bardzo mocni będą także Polacy. Stoch już dwukrotnie wygrywał TCS, Kubacki - mistrz świata z Seefeld - w ubiegłym roku był najlepszy z Biało-Czerwonych i na pewno stać go na jeszcze lepszy wynik. Do wielkich rzeczy na pewno zdolny jest Piotr Żyła, który w 2017 w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni zajął drugie miejsce, ustępując tylko Stochowi.