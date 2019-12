"Turniej Czterech Skoczni ważniejszy niż igrzyska czy mistrzostwa świata"

Słaby skok w kwalifikacjach w Oberstdorfie oddał Maciej Kot. Polak zaliczył zaledwie 108,5 metra, a to oznacza, że nie zobaczymy go w niedzielnym konkursie. Transmisje z Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Lider naszej kadry Kamil Stoch skoczył 130 metrów w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie.

Piotr Żyła wciąż w wysokiej formie. Polak skoczył w kwalifikacjach w Oberstdorfie aż 137,5 metra, co dało mu trzecie miejsce.

133,5 metra skoczył w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie Dawid Kubacki. Zobaczcie próbę Polaka.

Stefan Kraft wygrał kwalifikacje do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, pierwszej odsłony imprezy. Austriak pofrunął na odległość 138,5 metra.

29.12 | W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego Turniej Czterech Skoczni, był ósmy, ale nie załamuje rąk. Kamil Stoch jak to on - jest spokojny. Wie, co ma poprawić. - To małe detale - skwitował.

127 m dało Kamilowi Stochowi awans do drugiej serii i zwycięstwo w swojej parze. Polak skończy jednak pierwszą serię w Oberstdorfie poza podium.

Ryoyu Kobayashi skorzył tyle, ile potrzebował do zwycięstwa w pierwszych zawodach TCS. Japończyk osiągnął odległość 126,5 m.

Bor Pavlović nie zdołał przebrnąć poniedziałkowych kwalifikacji do konkursu w Garmich-Partenkirchen. Ale i tak może mówić o dużym szczęściu, bo mało brakowało, aby jego skok skończył się tragicznie.

Znakomicie zaprezentował się Dawid Kubacki w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Najlepszy z reprezentantów Polski z Oberstdorfu skoczył 135,5 metra, czym kontynuuje świetną formę prezentowaną w Turnieju Czterech Skoczni.

31.12 | Japoński zawodnik kontynuuje świetną formę. Ryoyu Kobayashi skoczył najdalej ze wszystkich 140 metrów, ale ku uciesze polskich kibiców przegrał kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen z Dawidem Kubackim.

Piotr Żyła skokiem na odległość 132 metrów zajął trzynaste miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Polski w parze powalczy ze Szwajcarem Killianem Peierem.

Dawid Kubacki został zwycięzcą sylwestrowych kwalifikacji do noworocznego konkursu 67. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Polski triumfował dzięki próbie na odległość 135,5 m. - Bardzo pozytywny akcent na koniec 2018 roku, co utwierdza mnie w pracy - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Nie ma mocnych na Ryoyu Kobayashiego. Japończyk spisuje się do tej pory znakomicie. W Garmisch-Partenkirchen 22-latek odniósł już szósty triumf w tym sezonie. W drugiej serii konkursu oddał skok na odległość 133 metrów, czym przypieczętował swój sukces. Kobayashi jest również liderem Turnieju Czterech Skoczni.

W drugiej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen Kamil Stoch znacząco się poprawił. Polak oddał skok na odległość 134 metrów, co dało mu awans na 6. pozycję w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Po pierwszej serii Stoch był dopiero 16.

- Pierwszy skok był trochę za bardzo skierowany do góry, zabrakło też prędkości. W drugim to nadrobiłem i wyszło lepiej - powiedział Kamil Stoch, który zdołał awansować z 16. na 6. pozycję w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. - Cieszę się z tego, co jest. Fajnie byłoby wygrywać, ale nie można mieć wszystkiego naraz - dodał Polak. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1.

Na półmetku Turnieju Czterech Skoczni Stefan Hula nie może być zadowolony ze swoich wyników. Zarówno w Oberstdorfie jak i w Garmisch-Partenkirchen, 32-letni skoczek nie zdołał awansować do drugiej serii. – Spodziewałem się czegoś innego, ale życie mnie zweryfikowało – powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Jakub Wolny: Bergisel to jedna z moich ulubionych skoczni

Tylko dwóm skoczkom udało się wygrać wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Tej sztuki dokonali Sven Hannawald w sezonie 2001/2002 oraz Kamil Stoch w zeszłorocznej edycji. Teraz to grono może powiększyć się o Ryoyu Kobayashiego. Japończyk spisuje się znakomicie i już wygrał dwa konkursy. Jak będzie w Innsbrucku i Bischofshofen?

Ryoyu Kobayashi chce dołączyć do Stocha i Hannawalda

Dobra postawa Dawida Kubackiego w kwalifikacjach w Innsbrucku. Polak oddał skok na odległość 121 metrów, co dało mu 7. miejsce.

Kamil Stoch nie zachwycił w kwalifikacjach w Innsbrucku, ale zadanie wykonał. Polak oddał skok na odległość 114 metrów, co dało mu 24. miejsce i awans do piątkowego konkursu.

Trwa fatalna passa Macieja Kota. Polak nie awansował do konkursów w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, a teraz zawiódł w kwalifikacjach w Innsbrucku. Kot osiągnął tylko 106,5 metra.

Piotr Żyła awansował do konkursu w Innsbrucku. W kwalifikacjach Polak oddał skok na odległość 115,5 metra, co dało mu 31. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Dawid Kubacki skokiem na odległość 121 metrów zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. - Oddałem całkiem fajny skok i to na pewno jest pozytyw - przyznał w wywiadzie dla Eurosportu trzeci 3. zawodnik klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Transmisja z trzeciego konkursu od 13:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

03.01.2019| Kolejny dzień skakania w Turnieju Czterech Skoczni i po raz kolejny najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Dawid Kubacki. - Skacze solidnie. To nie są torpedowe próby, na które go stać, ale cały czas jest w grze i na pewno będzie walczył o to podium - chwalił młodszego kolegę po kwalifikacjach w Innsbrucku Adam Małysz.

Chwile grozy przeżył Sabirżan Muminow. Kazachski skoczek nie zdążył wyhamować po oddanym skoku i z dużą prędkością uderzył w bandę. Muminow nie pochylił się, przez co wykonał salto i spadł po drugiej stronie. Na szczęście po chwili wstał i dał znać, że nic mu się nie stało. Do wydarzenia doszło podczas 1. treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Innsbrucku.

Nie udało się niestety Piotrowi Żyle awansować do drugiej serii konkursu TCS w Innsbrucku. Polak osiągnął tylko odległość 113,5 m.

Koniec fatalnej passy Macieja Kota. Polak po raz pierwszy podczas Turnieju Czterech Skoczni zdołał awansować do konkursu. W kwalifikacjach Kot oddał skok na odległość 117,5 m.

Dobra postawa Kamila Stocha w 1. serii konkursu w Bischofshofen. Zeszłoroczny triumfator Turniej Czterech Skoczni oddał skok na odległość 129 metrów, co dało mu 10. lokatę.

- Te skoki były dla mnie ważne, nawet jeśli nie walczyłem o zwycięstwo. Pozytywem jest to, że poradziłem sobie z głową i ze skoku na skok wypadam coraz lepiej - powiedział Maciej Kot po konkursie w Bischofshofen.

Ryoyu Kobayashi zrobił to! Japończyk dołączył do Svena Hannawalda oraz Kamila Stocha, wygrywając wszystkie cztery konkursy Turnieju Czterech Skoczni. W decydującym skoku Kobayashi wylądował na 137,5. m.

- Byłem przekonany, że sędziowie się pomylili i że Dawid jednak wskoczył na podium całego Turnieju Czterech Skoczni. Nie udało się jednak, bardzo mi go szkoda. Musimy wyciągnąć wnioski i pracować dalej - powiedział Adam Małysz po konkursie w Bischofshofen.

- Zabrakło szczęścia Dawidowi Kubackiemu w Innsbrucku. Gdyby tam było lepiej, to Dawid zająłby miejsce na podium całego Turnieju Czterech Skoczni. Kamil Stoch i Piotr Żyła mieli trochę problemów. Natomiast Ryoyu Kobayashi był nie do zatrzymania - powiedział trener reprezentacji Polski Stefan Horngacher.

Zawodnicy najpierw sprawdzą skocznię podczas oficjalnego treningu. Tuż po nim przystąpią do kwalifikacji, w których powalczą o miejsca w niedzielnym konkursie. W następnych dniach zmagania przeniosą się kolejno do Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku oraz Bischofshofen.

Turniej Czterech Skoczni to wyjątkowa impreza w kalendarzu Pucharu Świata. Tam dwa równe skoki to zbyt mało, by w ostatecznym rozrachunku cieszyć się ze zwycięstwa. Aby tego dokonać, trzeba utrzymać wysoką dyspozycję każdego dnia rywalizacji.

- TCS jest największym wyzwaniem w skokach narciarskich - przyznał Hannawald, który pełni obecnie rolę eksperta stacji Eurosport. - Postawiłbym ten turniej nawet ponad igrzyskami olimpijskimi czy mistrzostwami świata - dodał triumfator cyklu z sezonu 2001-02.

Opinia byłego znakomitego zawodnika opiera się na formule rozgrywek, który w znacznej mierze eliminuje czynnik losowości.

- Zdarzają się szczęśliwe zwycięstwa na mistrzostwach świata i igrzyskach, ale nie ma możliwości, by fortuna sprzyjała komuś przez dziesięć dni podczas Turnieju Czterech Skoczni. Oczywiście trafiają się niespodziewani triumfatorzy, jak Thomas Diethart, który nie zaliczał się do faworytów, ale nie było w tym żadnego przypadku, gdyż musiał o to walczyć przez wszystkie dni zmagań - wyjaśnił Hannawald.

Źródło: gettyimages.com Hannawald wygrał TCS w 2002 roku

Nie widać dominatora

Były reprezentant Niemiec jak mało kto rozumie, ile wysiłku trzeba włożyć, by sięgnąć po końcowy sukces w TCS. Na przełomie lat 2001 i 2002 jako pierwszy skoczek w historii zwyciężył we wszystkich konkursach cyklu. Jego niesamowite osiągnięcie udało się powtórzyć dopiero w sezonie 2017-18, gdy na niemiecko-austriackiej imprezie bezsprzecznie dominował Kamil Stoch. W poprzednich rozgrywkach sztuka ta udała się również Ryoyu Kobayashiemu. W bieżącym sezonie trudno upatrywać zdecydowanego faworyta cyklu.

Źródło: Getty Images Kamil Stoch

- Nikt nie wie, jak to się ostatecznie potoczy. Kobayashi powoli odzyskuje swoją formę i wydaje się coraz bardziej rozluźniony, ale porównując z ubiegłym rokiem, różnica pomiędzy nim i jego konkurentami jest zdecydowanie mniejsza. Jest o wiele więcej skoczków prezentujących zbliżony poziom - zauważył Hannawald.

- Jednak z psychologicznego punktu widzenia skompletowanie czterech zwycięstw wydaje się teraz łatwiejsze niż wcześniej, ponieważ zawodnicy przekonali się już, że nie jest to misja niemożliwa - dodał ekspert Eurosportu.

Cały Turniej Czterech Skoczni włącznie z kwalifikacjami można śledzić na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze