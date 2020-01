Bohater zabrał głos. "Nigdy nic mi łatwo nie przychodziło"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji.

- Do końca była nutka niepewności, ale Dawid pokazał klasę. Wytrzymał presję i zrobił niesamowitą rzecz. Podziękowałem mu za to wszystko. W domu będzie na niego czekać ulubione ciacho - powiedział Edward Kubacki, tata Dawida.

- To dla mnie ogromnie przyjemna chwila. W każdym konkursie mogłem zrobić coś jeszcze lepiej, ale ogólnie to był dla mnie bardzo dobry turniej. Dzisiaj trochę stresu było, ale podszedłem do skoków zadaniowo. Na długo zapamiętam ten dzień - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

- Co mogę powiedzieć? Jestem po prostu bardzo szczęśliwy. To pochwała mojej cierpliwości, bo nic mi łatwo nie przychodziło, ale cieszę się, że się nie poddawałem - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

Równa forma i nokaut na koniec. Dawid Kubacki zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni Dawid Kubacki... czytaj dalej » - Nigdy nic mi łatwo nie przychodziło, ale cieszę się, że mogłem ciągle pracować, dawać z siebie sto procent i być skoncentrowanym na tym, co mam do zrobienia, nie patrząc na to co inni mówią i myślą - powiedział Kubacki, dla którego poniedziałkowy konkurs był dopiero drugą wygraną w zawodach zaliczanych do Pucharu Świata.

Z konkursu na konkurs coraz lepiej

- Nie wiem, czy to do końca było takie zaplanowane - odpowiedział reporterowi Eurosportu, który pytał ubiegłorocznego mistrza świata o rosnącą w czasie Turnieju Czterech Skoczni dyspozycję zwycięzcy.

- Faktycznie, z konkursu na konkurs czułem się coraz lepiej i te skoki zaczynały fajnie wyglądać, ale w skokach nie można niczego zakładać. Dopóki zawody się nie skończą i ostatni zawodnik nie przejdzie kontroli sprzętu, wszystko jest ciągle otwarte. Ja koncentruję się tylko na swoim zadaniu - mówił.

Już po ceremonii dekoracji, wysłuchaniu hymnu i odebraniu statuetki Złotego Orła Kubacki dziękował kibicom i sztabowi szkoleniowemu.

- Dziękuję im za pracę, którą włożyli w moje zwycięstwo i za ich wiarę w ten sukces. Na pewno ten dzisiejszy dzień zapamiętam najlepiej - dodał.

- Trochę stresu dzisiaj było, ale starałem się do wszystkiego podejść zadaniowo: zrobić to, co mam do zrobienia, nic więcej i nic mniej. Wiedziałem, że mam jakąś przewagę i to mnie trochę uspokajało - mówił o przygotowaniach do ostatniego skoku.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki: na długo zapamiętam ten dzień

Kolejne wyzwania już w najbliższy weekend

Czasu na świętowanie sukcesu w Bischofshofen polska kadra nie będzie mieć zbyt wiele. Jeszcze dziś w nocy zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni oraz pozostali Biało-Czerwoni skoczkowie wracają do Polski, a już w najbliższy weekend planują występ na konkursie w Predazzo.

Dawid Kubacki jest trzecim polskim skoczkiem narciarskim, który wygrał najbardziej prestiżowe zawody w tej dyscyplinie. Wcześniej Turniej Czterech Skoczni wygrywał Adam Małysz (w sezonie 2000/2001) i dwukrotnie - w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 - Kamil Stoch.