Stoch: zmagam się z pewnymi błędami, które powtarzają się praktycznie codziennie

Kamera rozpędzona 100 km/h i wielkie ściany materiału. Skocznia w Ga-Pa od kuchni W... czytaj dalej » Na otwarcie w Oberstdorfie był 19., w noworocznych zawodach w Garmisch-Partenkirchen tak samo. W klasyfikacji generalnej turnieju plasuje się - a jakże - na 19. pozycji (524,5 pkt).

Zawód to mało powiedziane. Zwłaszcza że przed niemiecko-austriacką imprezą Stoch zwyciężył w jednym z konkursów w Engelbergu. Miało być tylko lepiej.



- To nie jest pierwsza taka sytuacja w mojej karierze i na pewno nie ostatnia. Wiem, że powinienem to zaakceptować, ale też wiem, że nie mogę się poddawać. Wyrzucać na zewnątrz frustracji tylko przetrwać wszystko w godny sposób i robić co w mojej mocy, żeby skoki były coraz lepsze - powiedział dwukrotny triumfator TCS (2016/2017, 2017/2018).

Stoch: zmagam się z pewnymi błędami

Dodał, że popełnia błędy, choć o szczegółach nie chciał mówić. Tylko tyle, że póki co nie potrafi ich wyeliminować.



- Czasami tak bywa, że jeden skok potrafi wszystko odwrócić. Wyzwolić, przynajmniej we mnie, pokłady całej pracy, którą wykonałem do tej pory. Ale zdarza się też tak, że nawet trzy dobre skoki z rzędu nie gwarantują wysokiej formy. Bo przychodzi kolejny dzień i trzeba od nowa walczyć. Tak było ze mną w tym sezonie. Kilka razy wydawało mi się, że to już to, a jednak do tej pory zmagam się z pewnymi błędami, które powtarzają się praktycznie codziennie. Im bardziej chcę je wyeliminować, tym dobitniej pokazują, że nie dadzą się tak łatwo pozbyć - wyjaśnił Stoch.

Z Polaków nie on, a Dawid Kubacki liczy się w walce o Złotego Orła. Po tym, jak w obu niemieckich konkursach był trzeci, również w klasyfikacji TCS zajmuje trzecią lokatę (578,7 pkt). Drugi jest Karl Geiger (580,9), prowadzi broniący tytułu Ryoyu Kobayashi (587,2).



Kolejny zawody, w Innsbrucku, odbędą się 4 stycznia. Dzień wcześniej zaplanowano kwalifikacje. Transmisje w Eurosporcie 1 oraz w usłudze Eurosport Player, relacje na żywo w eurosport.pl.

TERMINARZ 68. TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI

Źródło: Eurosport Program Eurosportu na Turniej Czterech Skoczni

