"Albo coś zmienię, albo zostanę przeciętniakiem". Kubacki wyszedł z cienia

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniósł się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji.

- Co mogę powiedzieć? Jestem po prostu bardzo szczęśliwy. To pochwała mojej cierpliwości, bo nic mi łatwo nie przychodziło, ale cieszę się, że się nie poddawałem - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

- To dla mnie ogromnie przyjemna chwila. W każdym konkursie mogłem zrobić coś jeszcze lepiej, ale ogólnie to był dla mnie bardzo dobry turniej. Dzisiaj trochę stresu było, ale podszedłem do skoków zadaniowo. Na długo zapamiętam ten dzień - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

- Do końca była nutka niepewności, ale Dawid pokazał klasę. Wytrzymał presję i zrobił niesamowitą rzecz. Podziękowałem mu za to wszystko. W domu będzie na niego czekać ulubione ciacho - powiedział Edward Kubacki, tata Dawida.

Stres Małysza i wybuch radości po ostatnim skoku. Kulisy zwycięstwa Kubackiego W święto Trzech... czytaj dalej » Ostatnio sukcesów przybywa z każdym rokiem. W lutym 2018 był olimpijski brąz wywalczony w drużynie w Pjongczangu, w marcu 2019 Kubacki świętował mistrzostwo świata na obiekcie normalnym w Seefeld. W 2020, dokładnie 6 stycznia, zwycięstwem w konkursie w Bischofshofen przypieczętował triumf w 68. Turnieju Czterech Skoczni. Dokonał tego jako trzeci Polak - po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu.

"Nigdy nic łatwo nie przychodziło"

Na mistrzostwach świata Kubackiemu pomogła pogoda, gdy odrobił ogromną stratę - 19,2 pkt - do prowadzącego po pierwszej serii Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Był 27., skoczył w finale 104,5 m i czekał, tak naprawdę nie licząc na wiele, a sięgnął po złoto.

W TCS rósł z każdym konkursem. W Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen zajął trzecie miejsce, na niezbyt szczęśliwej dla siebie do tej pory skoczni w Innsbrucku był drugi. Na koniec w Bischofshofen nie miał sobie równych. W końcu tam należy do niego rekord obiektu (145 m) i tam debiutował we wrześniu 2005 w zawodach FIS Cup, swego rodzaju trzeciej ligi skoczków.

Mazurek Dąbrowskiego w Bischofshofen! Kubacki otrzymał Złotego Orła

- Faktycznie, z konkursu na konkurs czułem się coraz lepiej i te skoki zaczynały fajnie wyglądać, ale w skokach nie można niczego zakładać. Dopóki zawody się nie skończą i ostatni zawodnik nie przejdzie kontroli sprzętu, wszystko jest otwarte. Ja koncentruję się tylko na swoim zadaniu - wyznał Kubacki w rozmowie z Eurosportem.

I dodał: - Nigdy nic mi łatwo nie przychodziło, ale cieszę się, że mogłem ciągle pracować. Dawać z siebie sto procent i być skoncentrowanym na tym, co mam do zrobienia, nie patrząc na to, co inni mówią i myślą.



O tym, że długo musiał czekać na sukcesy będzie za chwilę.

Kubacki: na długo zapamiętam ten dzień

"Z buta" i na skocznię

"Lodowaty Polak", "Zgasił światło". Media o sukcesie Kubackiego U Norwegów były... czytaj dalej » Przed rokiem nowotarżanin w klasyfikacji generalnej TCS był czwarty (do trzeciego Niemca Stephana Leyhe stracił niewiele - raptem 3,3 pkt). Łącznie w 13 konkursach Pucharu Świata stanął na podium, w tym dwukrotnie na najwyższym stopniu - po raz pierwszy zwyciężył 13 stycznia 2019 w Predazzo.



Narty w jego życiu były od zawsze. Zaczął jeździć, zanim nauczył się dobrze chodzić. Według rodzinnej legendy zdecydował się postawić na skoki jako pięciolatek, gdy zobaczył w telewizji lot Japończyka Kazuyoshi Funakiego. Mały Kubacki szybko zaczął ćwiczyć w Zakopanem, gdzie trafił do trenera Zbigniewa Klimowskiego.



- Nieraz były śnieżyce, mrozy. Mnie nie było na miejscu, nie było jak go zawieźć na trening, a on plecaczek zakładał, do autobusu, a dalej "z buta" i na skocznię - wspominał Edward Kubacki, tata Dawida.



Latanie było i jest jego pasją, również poza skocznią. Z kolegami budował kartonowe makiety szybowców, które potem puszczał z górskich szczytów. Później doszło profesjonalne modelarstwo lotnicze, na które poświęca długie godziny w swoim domu. Robi też licencję pilota szybowcowego. Wszystko kręci się wokół jednego.



Dawid Kubacki o pasji do latania

- Zawsze mnie ciągnęło do tego, by siąść za sterami prawdziwego samolotu. Stwierdziłem, że rozpocznę drogę lotniczą od kursu szybowcowego. Wydawało mi się to naturalnym, pierwszym krokiem. Kursu jeszcze nie skończyłem i mam trochę zadań do wykonania, zanim będę mógł przystąpić do egzaminów na licencję. To jest dla mnie duża frajda. Mogę być w powietrzu i oglądać nasze okolice z góry. Jak zdobędę licencję, będzie mi wolno odlatywać dalej. Część Polski pozwiedzam z szybowca popołudniami i na wieczór wrócę do domu - snuł plany przed kamerą Eurosportu.

Dawid Kubacki robi kurs pilota

"Jest lato, to Dawid fruwa"

Na skoczniach narciarskich z lataniem bywało różnie. W przeciwieństwie do pozostałych kolegów z kadry Kubacki nie miał obiecujących wyników w czasach juniorskich. Najwyżej w mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej był 31. w Hinterzarten w 2010 roku. Daleko.



Tata dumny z Dawida. "Kieliszek czegoś mocniejszego będzie po sezonie" Dawid Kubacki... czytaj dalej » W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w styczniu 2009 w Zakopanem, zajmując 49. miejsce. W kolejnych sezonach, jeśli błysnął, to tylko na igielicie, kiedy m.in. dwukrotnie stanął na podium konkursów Letniej Grand Prix.



- Jest lato, to Dawid fruwa – ponoć żartowano w reprezentacji.



Zimą wiodło mu się gorzej. Pierwsze punkty PŚ zdobył pod koniec 2012 roku w Kuusamo. Wraz z drużyną wywalczył brązowy medal MŚ w Val di Fiemme (2013) i nieźle prezentował się latem (mistrzostwo Polski w 2013). Potrafił też zaskoczyć bardzo dalekimi skokami na treningach i w kwalifikacjach, ale wciąż nie mógł odnaleźć się w chwili prawdziwej próby, na najważniejszych zawodach.

Odsunięty przez Kruczka

W roku 2015 został odsunięty od kadry A przez trenera Łukasza Kruczka.



"Będzie, będzie, będzie!". Komentatorzy skakali razem z Kubackim Nerwy w domach... czytaj dalej » - Albo coś zmienię, albo zostanę przeciętniakiem - oświadczył wtedy Kubacki.



I zaczął zmieniać z treningu na trening, z konkursu na konkurs. Najpierw pod okiem Macieja Maciusiaka i Wojciecha Topora, a następnie Austriaka Stefana Horngachera, który latem 2016 przywrócił go do pierwszej reprezentacji.



- Oczywiście byłem zaskoczony i musiałem przetrawić to, że zostałem odsunięty na boczny tor, ale jednocześnie uznałem, że nowy trener, nowy sztab i nowa koncepcja moich skoków może przynieść dobre rezultaty. Przeanalizowałem parę spraw, doszedłem do kilku wniosków i rozpocząłem pracę nad sobą. Usiedliśmy, porozmawialiśmy i wprowadzamy ustalenia w życie. Jak widać - poskutkowało. Dużo dała mi także systematyczna współpraca z psychologiem - opowiadał o przemianie.



Triumfował w Letniej Grand Prix 2017, a sezon zimowy 2017/18 zakończył na dziewiątym miejscu w Pucharze Świata. Na mistrzostwach świata w Lahti 2017 był już żelaznym członkiem drużyny i z nim w składzie wywalczyła złoty medal. W grudniu 2017 pierwszy raz stanął na podium zawodów PŚ - w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, a w klasyfikacji generalnej 2017/18 TCS był szósty.

Tak Polacy zostali najlepszą drużyną mistrzostw świata w Lahti

Dociekliwy i analityczny

Dawid Kubacki na "żywym tronie". Wzruszenie i radość po decydującym skoku To był jego... czytaj dalej » Po dobrych wynikach na przełomie 2017 i 2018 roku mógł mieć wreszcie nadzieję, że uwolnił się od koszmaru, że może skakać daleko nie tylko na treningach, w kwalifikacjach czy latem. Jako młody zawodnik przez lata ćwiczył ze starszymi od siebie kolegami, co przyniosło efekt właśnie wtedy. Trenerzy podkreślali, że lata skakania w takim gronie sprawiły, że zaczął wyróżniać się sumiennością i pracowitością. Kubacki jest też bardzo dociekliwy i analityczny, a swoje skoki rozkłada na części pierwsze, by potem niczym model złożyć z nich całość.



Ostatnio, zbliżając się do trzydziestki, zaczął spełniać także marzenia.



Z igrzysk w Pjongczangu - wspólnie z Maciejem Kotem, Stefanem Hulą i Stochem w drużynie - wrócił z brązem.



- To spełnienie marzeń każdego z nas, niezależnie od koloru to przecież medal olimpijski. Nie każdy ma okazję w ogóle o niego walczyć, a my go zdobyliśmy - powiedział po konkursie Kubacki.



Po tym, jak w zeszłym roku został mistrzem świata, Adam Małysz, legenda tej dyscypliny skwitował: - Dawid zerwał z łatką "letniego zawodnika".

Dawid Kubacki mistrzem świata na skoczni normalnej

Kubacki zakończył sezon na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej PŚ. Na dobre wdarł się do światowej czołówki.

"Stał się silniejszy psychicznie"

Mimo zmiany trenera kadry - Horngachera zastąpił Czech Michal Doleżal - ostatnie lato znowu należało do niego i przyniosło kolejny triumf w Letniej GP. Zimowy sezon zaczął przeciętnie, jego forma falowała, w końcu wybuchła w TCS.



- Przede wszystkim stał się silniejszy psychicznie - powiedział o Kubackim Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski.



- Ten sukces da Dawidowi kopa, który robi się coraz bardziej stabilny. Mimo że skoki nie zawsze wychodzą, widać, że on odlatuje. Ale też po konkursie w Bischofshofen nie był zadowolony z telemarku, a to dobry objaw, bo to oznacza, że coś jest do poprawienia - przyznał Małysz, dziś dyrektor sportowy w Polskim Związku Narciarskim.

Małysz: sukces da kopa Kubackiemu