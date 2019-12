Upadek w Oberstdorfie. Narta wystrzeliła w stronę trybun

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pojedynek Polaków w Oberstdorfie. Do konkursu awansowali w komplecie 68. Turniej... czytaj dalej » Skok Takeuchiego do pewnego momentu wyglądał znakomicie - dynamiczne wyjście z progu, nienaganna sylwetka w locie, a i odległość się zgadzała, bo doleciał aż do 130. metra. Tylko to lądowanie. Japończyk tuż po zetknięciu z zeskokiem stracił równowagę i upadł. Zrobił to umiejętnie, tak by nie zrobić sobie krzywdy.

Narta lądowała w korytarzu bezpieczeństwa

Takeuchi kontrolował ciało, ale odpiętej narty już nie mógł. Ta z impetem wzbiła się powietrze i, kręcąc się wokół własnej osi, niebezpiecznie zmierzała w kierunku kibiców na trybunach. Na szczęście spadła im tuż przed nosami, w tak zwanym korytarzu bezpieczeństwa. Odetchnęli więc wszyscy - Takeuchi, bo mimo upadku zajął 49. miejsce i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu i kibice, bo cali i zdrowi mogli obserwować dalszą rywalizację.

Sobotnie eliminacje wygrał Stefan Kraft (136 m), a powody do zadowolenia mają również Polacy. Cała szóstka Biało-Czerwonych wykonała zadanie i również skoczyła do rywalizacji głównej. Najlepszy z nich był Piotr Żyła (131 m).

Pary, w jakich wystąpią Polacy w niedzielnym konkursie w Oberstdorfie:

Viktor Polasek - Maciej Kot

Boyd-Clowes - Stoch

Stefan Hula - Jakub Wolny

Michael Hayboeck - Dawid Kubacki

Anders Haare - Piotr Żyła

Niedzielny konkurs od 17 na antenie Eurosportu 1. Relacja na żywo w eurosport.pl.