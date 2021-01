"Głowami byli już w domu". Polacy porównani do duńskich piłkarzy z Euro 92'

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

29.12 | Adam Małysz mówił w rozmowie z TVN24 o zwycięskim dla siebie Turnieju Czterech Skoczni, ale zadanie miał utrudnione, bo wspomnienia przerywał mu jego pies. Przestał dopiero gdy były skoczek pokazał go do kamery. - To Lila, jest okropna - stwierdził z uśmiechem.

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzecie miejsce Polaka w niedzielnym konkursie. Oto co miał do powiedzenia.

Oto co miał do powiedzenia trener polskiej kadry przed finałowym konkursem TCS 2021.

63-letni dziś Innauer, mistrz olimpijski z Lake Placid 1980, wciąż jest na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w skokach narciarskich.

Przebieg trwającego TCS nieco go rozczarowuje ze względu na postawę jego rodaków. - Potencjał Austriaków jest wyższy niż to, co zaprezentowali. Mówię o Huberze, Krafcie czy Aschenwaldzie. To jest właśnie specyfika tych zmagań, trudno czasem udźwignąć presję - przyznał w rozmowie z "Kronen Zeitung".

"Głowami byli już w domu"

Horngacher zachwyca się Stochem: jest skoczkiem idealnym Kamil Stoch znów... czytaj dalej » Zaznaczył jednocześnie, że cała impreza "stoi na najwyższym poziomie". W jego opinii wielka w tym zasługa Biało-Czerwonych.

- Widzę w Polakach fenomen duńskich piłkarzy z 1992 roku. Oni głowami pewnie byli już w domu, gdy nagle pozwolono im skakać. Stworzyło to dla nich poczucie lekkości, braku presji, której nie da się wytworzyć w sztucznych warunkach - powiedział.

Porównanie skoków i piłki nożnej na pierwszy rzut oka może nieco zaskakiwać. Ale jest w stu procentach adekwatne.

Na początku ubiegłego tygodnia wydawało się przecież, że Biało-Czerwoni zupełnie nie będą się liczyć w walce o Złotego Orła. Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymał Klemens Murańka, a cała kadra Michala Doleżala została wykluczona z kwalifikacji w Oberstdorfie.

Szczęśliwie wytężone działania polskiego sztabu i powtórzone badania sprawiły, że drużyna w Niemczech wystartowała, a po trzech z czterech konkursów imprezy trudno wyobrazić sobie sytuację, by po końcowy triumf nie sięgnął ktoś z dwójki Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Ten pierwszy jest liderem z ponad 15-punktową przewagą nad drugim. Trzeci Norweg Halvor Egner Granerud traci już ponad 20 oczek.

A jak było na początku lat 90' z Duńczykami. Podobnie, bo oni też szykowali się już do oglądania rywali w telewizji. Byli już nawet na wakacjach, a wobec wykluczenia reprezentacji Jugosławii w trybie awaryjnym zostali zaproszeni na rozgrywane w Szwecji mistrzostwa Europy. Ich końcowy triumf zapisał się w historii nie tylko piłki nożnej, ale całego sportu.

