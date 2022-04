Legenda ocenia nowego trenera polskich skoczków. "To będzie jego największym wyzwaniem"

Oto co miał do powiedzenia 11. w piątek Kamil Stoch.

Oto co miał do powiedzenia reprezentant Polski.

- Zarząd powiedział nam, że generujemy za duże koszty. Tylko że dajemy też duże zyski. Jeśli nie będzie inwestycji, to nie będzie sukcesów. Jeśli chcą, to ja mogę sobie wszystko sam sfinansować, tylko niech dadzą mi dobrego trenera – powiedział Kamil Stoch. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Oto co miał do powiedzenia najlepszy z Polaków w finałowym konkursie sezonu.

Nominację 32-letniego Thurnbichlera Polski Związek Narciarski ogłosił we wtorek. Mówiło się o niej od dawna. Austriak zastąpi Michala Doleżala, z którym związek nie chciał przedłużać współpracy, choć domagali się tego liderzy kadry, na czele z Kamilem Stochem.

Thurnbichler podpisał kontrakt do 2026 roku, do igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Zapowiedział, że przeprowadzi się do Krakowa, a do jego sztabu dołączą w roli asystentów Marc Noelke i Mathias Hafele. Ma być też jeden asystent z Polski.

Goldberger o wyborze Thurnbichlera

Kontrakt podpisany, będzie prezentacja. PZN mówi nam o planach trenera skoczków Thomas... czytaj dalej » Według Goldbergera Thurnbichler, mimo młodego wieku, już teraz uchodzi za bardzo dobrego fachowca.

- Był utalentowanym skoczkiem, ale w trakcie kariery miał kilka ciężkich kontuzji. Jako trener osiągał duże sukcesy z młodymi zawodnikami. W zeszłym roku austriacka federacja zatrudniła go jako asystenta Andreasa Widhoelzla w pierwszej reprezentacji, aby wniósł kilka świeżych pomysłów, w ten sposób wyrywając zawodników z rutyny - mówi trzykrotny zdobywca Pucharu Świata w rozmowie z eurosport.pl.

- Thomas jest pracowity, zawsze pozytywnie myślący i bardzo zmotywowany. Ma wszechstronną wiedzę, zna się na sprzęcie czy biomechanice. Zresztą pod tym względem mamy dobrych szkoleniowców, bo w Austrii poziom ich edukacji jest naprawdę wysoki - dodaje.

"Polskie skoki zawsze odnosiły sukcesy z Austriakami"

Goldberger uważa, że wiek Thurnbichlera (rocznik 1989), który jest młodszy od Stocha czy Piotra Żyły (obaj 1987), nie stanowi żadnego problemu. - Nigdy nie był głównym trenerem i to będzie jego największym wyzwaniem. Musi nauczyć się stać w pierwszym rzędzie, współpracować z mediami. To już nie to samo, co trenowanie - podkreśla dwukrotny brązowy medalista olimpijski i siedmiokrotny medalista mistrzostw świata.

- Pensje szkoleniowców w naszym kraju nie należą do wysokich, więc wielu decyduje się na wyjazd za granicę. Będzie bardzo brakować pracy Thomasa w austriackiej kadrze. A polskie skoki zawsze odnosiły sukcesy z Austriakami. Mam tu na myśli Ediego Federera (były menedżer Adama Małysza - red.), Heinza Kuttina (trener reprezentacji w latach 2004-2006) i Stefana Horngachera (poprzednik Doleżala, pracował w latach 2016-2019) - podsumowuje Goldberger.

Źródło: Imago Andreas Goldberger

Thomas Thurnbichler - sylwetka i sukcesy

Thurnbichlera czeka podróż w nieznane. Do tej pory szlifował głównie talenty w ojczyźnie. Od zeszłego roku był asystentem Widhoelzla w pierwszej reprezentacji, która w poprzednim sezonie, po długich ośmiu latach, wygrała klasyfikację generalną Pucharu Narodów. Do tego Austriacy wyskakali w Pekinie mistrzostwo olimpijskie w konkursie drużynowym.

"Bardzo ambitny", "metody innowacyjne". Thurnbichler szefem Stocha i spółki Sukcesami jako... czytaj dalej » Thurnbichler jako skoczek nie zaistniał. Szybko dał sobie spokój z lataniem na nartach. Miał 22 lata, gdy płynnie przeobraził się w trenera. Mimo to pochwalić się może wywalczonym indywidualnie brązowym medalem mistrzostw świata juniorów. Kolekcję uzupełniają drużynowe dwa złota i srebro na imprezie tej samej rangi.

Thurnbichler rywalizował głównie w Pucharze Kontynentalnym, drugiej lidze skoków narciarskich. Wygrał nawet dwa konkursy, w tym jeden w Zakopanem. Gwiazdami Austriaków byli wtedy Thomas Morgenstern i Gregor Schlierenzauer. Oni rządzili w Pucharze Świata, a nazwiska Thurnbichlera na próżno było szukać.

W zawodach najbardziej prestiżowego cyklu pojawił się raz - w 2008 roku zajął odległe 45. miejsce w Bischofshofen w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Dostał szansę, bo Austriakom jako gospodarzom przysługiwała dodatkowa pula zawodników, ale jej nie wykorzystał.

Kibice narciarscy, choć ci raczej bardziej zapaleni, pamiętają go z "podwójnego skoku". W 2003 roku wówczas 13-letni Thomas wystąpił jako przedskoczek przed konkursem TCS w Bischofshofen. Skoczył na tyle krótko, że po wylądowaniu odbił się raz jeszcze i wylądował już za punktem konstrukcyjnym. Próba wywołała spore poruszenie, niespodziewany bohater udzielił nawet wywiadu transmitującej zawody niemieckiej telewizji RTL.