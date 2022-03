"Młody wilk trenerski". Apoloniusz Tajner zaakceptował kandydata Adama Małysza

Oto co miał do powiedzenia 11. w piątek Kamil Stoch.

- Zarząd powiedział nam, że generujemy za duże koszty. Tylko że dajemy też duże zyski. Jeśli nie będzie inwestycji, to nie będzie sukcesów. Jeśli chcą, to ja mogę sobie wszystko sam sfinansować, tylko niech dadzą mi dobrego trenera – powiedział Kamil Stoch. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Thomas Thurnbichler blisko funkcji selekcjonera polskich skoczków narciarskich

Plotki o Thurnbichlerze pojawiły się kilka dni temu. W czwartek o szczegółach wyboru trenera Eurosportowi opowiedział prezes PZN Apoloniusz Tajner.

Wskazał go Małysz

- Możemy mówić, że jest niemalże zatrudniony? - zapytał Kacper Merk.

- Niemalże tak - odparł szef związku. - We wtorek mieliśmy prezydium PZN. W jego trakcie połączyliśmy się z kandydatem, którego wskazał Adam Małysz po wszystkich rozmowach prowadzonych od połowy stycznia. Nawet Mika Kojonkoski przyleciał wcześniej do Krakowa i dyskutowaliśmy. Nie były to jednak rozmowy w kontekście, czy poprowadzi kadrę, ale czy będzie dostępny, gdy pojawi się taka sytuacja, że będziemy szukali trenera - dodawał.

W gronie kandydatów było wiele znanych nazwisk. Brakowało w nim Polaka.

- Rozmawialiśmy ze wszystkimi. Musieliśmy zrobić rozpoznanie i robił to Adam Małysz. Ostatecznie na sam koniec Adam przedstawił nam takie rozwiązanie. Stało się to po wszystkich rozmowach z trenerami. Zaakceptowaliśmy tę propozycję. Trener przekazał, że chce mieć dwóch asystentów, których on sam wskaże, ze swojego austriackiego środowiska. Potem dopiero, jak już podpiszemy ten kontrakt, to skompletuje sztab szkoleniowy, jaki będzie chciał.

W ostatnim sezonie grupa główna liczyła 12 skoczków. To powodowało wiele problemów.

- Myślę, że z udziałem 15-18 zawodników zrobimy wspólne zgrupowanie, na którym trener wskaże grupę, którą będzie chciał szkolić. To może być sześciu albo ośmiu skoczków. Na pewno nie więcej. Im więcej, to więcej problemów logistycznych. Każda osoba powiększająca skład troszeczkę obciąża zespół organizacyjnie. Zaakceptujemy każdą propozycję szkoleniowca - powiedział Tajner.

Młody wilk trenerski

Thurnbichler to 32-letni trener bez większego doświadczenia, który ostatnio był asystentem Andreasa Widhoelzla w kadrze Austrii.

- O tym, co nasz przekonało, musiałby powiedzieć Adam. To jest młody wilk trenerski. To jest szkoleniowiec, za którym stoją już zmiany techniczne w pierwszej fazie lotu, które mają wpływ na osiągane odległości. Z opinii kilku osób z Austrii wiemy, że to on tam jest głównym trenerem prowadzącym. Selekcjoner Widhoelz aż takiego znaczenia w tej grupie nie miał. Wiemy, że Thurnbichler chce osiągnąć sukces i zaistnieć na arenie międzynarodowej. To jest zbieżne z naszymi oczekiwaniami. My też chcemy osiągnąć sukces.

- Rozpatrywaliśmy wszystkie warianty. Nie sądzę, aby jego wiek miał znaczenie. Kamil przyjął do wiadomości tę kandydaturę. Thomasa znałem wcześniej. Za pierwszym razem rozmawiałem z nim godzinę. Myślę, że on sobie poradzi. Pokaże swój profesjonalizm i fachowość. Tylko tak przekona skoczków, nie żadnym narzucaniem czy innym sposobem. Będziemy to obserwować, aby to się udało. Chciałbym, aby tak było. Powinien wnieść impuls, który spowoduje, że i ci starsi na tym skorzystają. Ważna jest dla mnie zmiana środków treningowych, większy odpoczynek po sześciu latach, wyjazd na urlop. To jest im najbardziej potrzebne. Na tej bazie wystartuje nowy trener - stwierdził Tajner.

Rozbije układy towarzyskie

PZN zdecydował się na zwolnienie całego sztabu, który pracował razem z poprzednim selekcjonerem Michalem Doleżalem.

- Thomas zmieni metody treningowe. Rozbije też układy towarzyskie w grupie i tak dalej. Pracując z węższą grupą, będzie mógł wprowadzać swoje pomysły w zakresie techniki i kombinezonów. Jeden z jego asystentów jest ekspertem od kombinezonów, który dbał o ten temat u Austriaków. Drugi bardziej pomoże w treningu mentalnym.

W czasie ostatniego weekend z PŚ w Planicy skoczkowie ze Stochem na czele sugerowali, że chcieliby dalej pracować z Doleżalem. Powstał pomysł stworzenia grupy dla starszych skoczków. Byliby w niej oprócz trzykrotnego mistrza olimpijskiego Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

- Rozmawiałem o tym z Kamilem w poniedziałek. Uznaliśmy, że byłoby to rozwiązanie, które mogłoby spowodować jakieś zaburzenia i niezdrową rywalizację. (...) Bez żadnych animozji personalnych podejmowaliśmy te postanowienia uznając, że Michal Doleżal przez sześć lat był to partner do rozmów z nami i dla grupy. Wydaje mi się, że głównym czynnikiem hamującym był drugi rok funkcjonowania szerokiego składu kadry. W pierwszym było w porządku, ale w drugim stało się to trochę ciężkim do prowadzenia organizmem. Było 12-13 zawodników, tyle samo członków sztabu i jeszcze osiem osób pomagającym. To był duży zespół i być może też przez to cierpiało szkolenie najlepszych - ocenił.

Umowa z Austriakiem ma zostać podpisana do igrzysk we Włoszech w 2026 roku.

- Trener chce mieszkać w Krakowie i stąd dojeżdżać do Zakopanego oraz Szczyrku. Na obozach będzie z grupą, a między nimi chce dopilnowywać szkolenia w kadrze B, młodzieżowej oraz kontrolować pierwszy zespół. Bardzo racjonalne podejście. Jego asystent już mieszka w Krakowie, bo niedługo będzie się żenił. To nam odpowiada. Zależy nam także na szkoleniu młodych polskich trenerów, którzy potrzebują aktualnej wiedzy. Myślę, że z takim szkoleniowcem łatwo będzie nawiązać kontrakt - dodał Apoloniusz Tajner.