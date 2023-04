Odmienił polskie skoki, ale podwyżki nie dostanie. PZN o przyszłości Thurnbichlera

Zobacz lot Andrzeja Stękały z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Jana Habdasa z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Nikity Dewiatkina z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Piotra Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Timiego Zajca z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz lot Anze Laniska, który dał mu zwycięstwo w kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli komentatorzy Eurosportu o warunkach pogodowych przed 1. serią piątkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk, Dominik Formela oraz Wojciech Topór o warunkach pogodowych przed piątkowym konkursem w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Peter Prevc o upadku z mistrzostw świata w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie indywidualnym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po sobotnim konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk, Dominik Formela oraz Wojciech Topór przed ostatnim konkursem w sezonie 2022/2023. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anże Laniszek po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Thurnbichler obejmował polską reprezentację rok temu, jako niespełna 33-latek, był młodszy od Kamila Stocha i Piotra Żyły, to rówieśnik Dawida Kubackiego. Miał dać nowy impuls starym wyjadaczom i rozwinąć młodych skoczków, bo poprzedni sezon dla Polaków był bardzo nieudany. Chciano go wymazać, zacząć od nowa.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Thomas Thurnbichler

Udało się. Kubacki i Żyła w klasyfikacji generalnej uplasowali się w czołowej dziesiątce. Tuż za nią znalazł się Stoch, chyba jedyny, który z Polaków spisał się poniżej oczekiwań.

A przecież Kubacki miał wyśmienity moment. Z ośmiu pierwszych konkursów wygrał cztery, Turniej Czterech Skoczni skończył na drugim miejscu. Długo prowadził w klasyfikacji generalnej. Z mistrzostw świata w Planicy przywiózł brąz, Żyła jeszcze lepiej – złoto.

W sumie skoczkowie Thurnbichlera uzbierali 3659 punktów. Lepszy debiut pod tym względem w polskich skokach miał Stefan Horngacher – 3734 pkt. sześć lat temu.

Thurnbichlera wynalazł Adam Małysz, wtedy dyrektor sportowy w PZN, dziś szef polskich nart. Zagrał va banque, postawił na kogoś bez doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu dorosłej drużyny i wygrał. Austriaka łączy ze związkiem jeszcze trzyletni kontrakt.

Oglądasz Wideo: Eurosport Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Planicy

Bez podwyżki jak u Kruczka

Podwyżki nie będzie,jak swego czasu u Łukasza Kruczka, którego nagrodzono finansowo po wyśmienitym sezonie, by przypadkiem nie dał się skusić innym, bogatszym federacjom.

- Thomas jest wystarczająco dobrze wynagradzany – przyznaje w rozmowie z eurosport.pl sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.

Pensji trenera nie chce ujawnić.

Inna osoba z PZN, ale zastrzegająca anonimowość, mówi o kwocie ok. 10 tys. euro miesięcznie.

- Ma bardzo dobre warunki, zdecydowanie najlepsze w porównaniu do tych, jakie mieli jego poprzednicy. To nieco ponad 10 tysięcy euro plus oczywiście różne premie – mówi działacz.

Dobrze, a co, jeśli po Thurnbichlera zgłosi się jakiś inny związek?

- W naszej dyscyplinie nie ma czegoś takiego jak klauzula wykupu, w umowach respektuje się okres wypowiedzenia. Myślę, że Thomas spokojnie wypełni obowiązujący kontrakt – zapewnia Winkiel.

W PZN wskazują na argumenty, które przemawiają za długą współpracą z austriackim trenerem: jest lojalnym pracownikiem, bardzo dobrze się tu czuje, polubił nasz klimat, szybko znalazł nić porozumienia z zawodnikami, a do tego poznał w Polsce narzeczoną.