Żarty po groźnym wypadku Norwega. "Myślałem, że wie, jak tam jest"

Markeng wpadł z impetem na bandę, a ułamki sekund później uderzył karkiem w barierkę. To cud, że wyszedł z wszystkiego bez szwanku. Pozostałym członkom kadry i tak zdążył napędzić sporo strachu.

- Na początku pomyślałem: "k***, co tam się stało?" - relacjonował środowe wydarzenia Steinar Bjerkmann odpowiedzialny w norweskiej ekipie za komunikację z mediami. - Miał problemy z wyhamowaniem, jechał trochę szybciej, niż mu się wydawało - tłumaczył przyczyny wypadku Markenga.

- Zapewniał, że wszystko jest OK. Personel medyczny potwierdził, że nie ma powodów do zmartwień. Teraz sprawdzamy sprzęt i kontynuujemy przygotowania. Najważniejsze, że chłopak ma się dobrze - powiedział.

"Teraz będzie pamiętać"

Bergisel to obiekt specyficzny, właśnie z powodu zeskoku. Norweg nie był pierwszym zawodnikiem, który się na nim "wyłożył". Podczas Turnieju Czterech Skoczni bolesne spotkanie z bandami zaliczył Sabirżan Muminow. Kazachowi też nic się nie stało.

- Jak widać, ten przeciwstok jest niespodzianką dla tych, którzy zbyt wiele razy tam nie skakali. To wyzwanie, szczególnie wtedy, gdy wjedzie się na niego z dość dużą prędkością. Thomas będzie teraz o tym pamiętać - mówił żartobliwie Andreas Stjernen, starszy kolega z kadry.



Stoch potwierdził formę na medal. Skoczkowie po pierwszych treningach Zawodnicy Stefana... czytaj dalej » Gdy został zapytany o to, czy to przypadkiem nie on miał ostrzec młodszego kolegę przed zdradliwym podjazdem i przygotować go na to, co może go tam spotkać, odparł ze szczerością. - To prawda, ale spodziewałem się, że widział wypadek Kazacha. Zapytałem się go, czy skakał tam wcześniej. Potwierdził. Myślałem, że wie, jak tam jest - tłumaczył Stjernen.

18-letni Markeng to świeżo upieczony mistrz świata juniorów. W norweskiej kadrze zastąpił kontuzjowanego Daniela-Andre Tandego.

Okazję do rehabilitacji nastolatek będzie mieć w czwartek, podczas kolejnego dnia treningów. W piątek kwalifikacje do sobotniego konkursu.

