Dramatyczny upadek skoczka. Poważne obrażenia, długa przerwa

Bolesny upadek Norwega. Nie był w stanie opuścić skoczni o własnych siłach Norweg Thomas... czytaj dalej » Dramat Markenga rozegrał się w niedzielę, gdy oddawał pierwszy skok w konkursie. Nic nie wskazywało na to, że skończy się tak nieszczęśliwie.

Odległość była więcej niż przyzwoita, 131 metrów dałyby mu szansą na walkę o czołowe miejsce w konkursie. Niestety, 19-latek tuż po lądowaniu przewrócił się i długo się nie podnosił. Trzymał się za lewe kolano. Błyskawicznie znalazły się przy nim służby medyczne. Trenerzy obserwujący leżącego Norwega łapali się za głowy. Przerwa w skokach trwała dobre kilka minut.



Markeng nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Zniesiono go na noszach. Pierwsze badania nie wykazały żadnych złamań, ale z ostatecznym werdyktem wstrzymano się do czasu powrotu do Oslo i wykonania rezonansu magnetycznego.



W kadrze norweskich skoczków panował niepokój. - Obawiamy się najgorszego, nie wiemy, co z więzadłami krzyżowymi kolana - martwił się dyrektor reprezentacji Clas Brede Braathen.

Diagnoza jak wyrok

Skoczek badanie rezonansem przeszedł w poniedziałek wieczorem. Diagnozę lekarzy przedstawił we wtorek przed południem na konferencji prasowej. Brzmi: uszkodzone więzadło krzyżowe przednie oraz łąkotka.



Dla sportowca taka kontuzja brzmi koszmarnie. Oznacza długą rehabilitację, bez gwarancji powrotu do formy sprzed wypadku.



- W środę rano przejdę operację. Czeka mnie rok przerwy w treningach - cytuje go na swojej stronie "Verdens Gang", jeden z największych dzienników Norwegii.

Aktualny mistrz świata juniorów wyglądał na załamanego, ale starał się być dobrej myśli.



- Trudno się z tym pogodzić, ale zagryzę zęby i wrócę silniejszy - stwierdził.

Plaga kontuzji

W reprezentacji norweskich skoczków to kolejna tego samego typu kontuzja w ostatnim czasie. Po serii operacji kolana jest Anders Fannemel, drużynowy mistrz świata w lotach z 2015 roku. Ten sezon ma z głowy.



Rok temu w wieku zaledwie 29 lat karierę skończył Kenneth Gangnes. Poddał się po czterokrotnym zerwaniu więzadeł.

