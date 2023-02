Wpadli w dołek, nie potrafią z niego wyjść. Trener skoczków żegna się z pracą

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Nowe twarze w składzie reprezentacji Polski na Puchar Świata w Lake Placid Trener polskich... czytaj dalej » To nie jest udany sezon dla Szwajcarów. Choć od lat nie uchodzą za czołową reprezentację, to ich aktualna dyspozycja pozostawia bardzo wiele do życzenia. Pomijając Simona Ammanna, który zbliża się już do zakończenia kariery, słabe wyniki notują m.in. Killian Peier czy Gregor Deschwanden.

Dość powiedzieć, że ostatni z wymienionych zajmuje dopiero 31. miejsce w klasyfikacji generalnej. O pozostałych nie ma sensu wspominać, zgromadzili co najwyżej po kilka punktów.

Szwajcarski Związek Narciarski doszedł do wniosku, że zmiany są niezbędne.

Brak rozwoju

Podjęto decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Ronnym Hornschuhem. W krótkim komunikacie przesłanym do agencji Keystone SDA podkreślono, że głównym powodem jest "brak rozwoju szwajcarskiej drużyny", a zmiana "powinna zapewnić powiew świeżości". Zaznaczano, że obie strony doszły do takiego wniosku po otwartej dyskusji, a szkoleniowiec odejdzie po zakończeniu sezonu.

- Chciałbym mu podziękować z całego serca za wieloletnią współpracę. Do końca sezonu jeszcze kilka ważnych wydarzeń i życzę Ronny'emu i naszej ekipie samych sukcesów – powiedział dyrektor ds. skoków w szwajcarskiej federacji Berni Schoedler.

Hornsuch rozpoczął pracę z kadrą w sezonie 2016/2017, wcześniej przez rok pełnił rolę asystenta. Największy sukces prowadzonej przez niego reprezentacji to brązowy medal mistrzostw świata Killiana Peiera zdobyty na dużej skoczni w Innsbrucku w 2019 r.

Z kolei w konkurach Pucharu Świata na podium stawali Ammann (Bad Mitterndorf, 2018 r.) i Peier (Niżny Tagił, 2019 r.).

Nie wiadomo, kto zostanie następcą 48-letniego Niemca.