Szóstka wykonała plan w Oslo. Małysz miał co analizować

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo Piotr Żyła oddał skok na odległość 120 metrów. To dało Polakowi 23. lokatę.

Bardzo dobra postawa Kamila Stocha w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Polak oddał skok na odległość 130 m, co dało mu 2. miejsce.

W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo Stefan Hula oddał skok na odległość 122,5 m. To zapewniło Polakowi awans.

Mistrz z Wisły miał niewątpliwie sporo pracy, gdy przyszło mu podsumować kwalifikacje w wykonaniu Polaków. W piątek wystartowało wszak aż sześciu Biało-czerwonych, wszyscy kwalifikację, czyli podstawowy cel na ten dzień, osiągnęli.

- Komplet w konkursie, zatem plan wykonany. Dzisiaj była tylko przymiarka, jutro zawody. Kuba Wolny bardzo solidnie dziś skakał, pokazał, że cały jest w grze. Bardzo dobre skoki Kamila Stocha, trochę problemów miał Dawid Kubacki, jeden skok dobry, drugi gorszy. Stefan Hula i Paweł Wąsek na podobnym poziomie. Kto nam jeszcze został? – zatrzymał się na chwilę i zagaił naszego reportera.

- A, jeszcze Piotrek Żyła. Ciągle czegoś szuka, na treningach jest dobrze, ale nie może tego w pełni przenieść na konkurs. Niemniej wie, że cierpliwość popłaca i wydaje mi się, że popłaci już tutaj, w Oslo – kontynuował wyliczanie startów polskich zawodników.

W Norwegii będzie ciekawie do końca

W piątek skoczkowie Pucharu Świata rozpoczęli morderczy turniej Raw Air, na który złoży się dziesięć dni i szesnaście skoków na aż czterech skoczniach. I właśnie na różnorodność cyklu uwagę zwracał czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli.

- Dzisiaj chcieliśmy sprawdzić, co się będzie działo w Norwegii, choć o to, aby przygotować się do każdego konkursu, może być trudny. Każda skocznia jest inna, każda ma inny profil, inne parametry. Będzie ciekawie do końca. Faworytów jest co najmniej kilku - mówił.

W sobotę reprezentacja Polski przystąpi do konkursu drużynowego, który będzie pierwszą okazją do rewanżu za nieudany start na mistrzostwach świata w Seefeld. Na Bergisel w Innsbrucku liderzy Pucharu Narodów byli na zaskakująco niskim czwartym miejscu. - Na pewno fajnie byłoby zrewanżować się za Innsbruck. Trzeba jednak robić wszystko na luzie, jeśli wszystko robisz na luzie, wynik przychodzi sam. Gdy zaczynasz się spinać, skoki nie są takie, jak być powinny – oceniał.

- Kto do Świętej Trójcy? Przypuszczam, że Kuba, choć pewien nie jestem, decyzję podejmą trenerzy- odpowiedział na pytanie o skład kadry na sobotni konkurs drużynowy. W momencie wywiadu decyzja Horngachera nie była jeszcze znana, lecz Małysz, jak przystało na mistrza, nie pomylił się. W drużynie w Oslo poskacze trzech zawodników z czołowej piątki Pucharu Świata (Stoch, Żyła, Kubacki), którym towarzyszył będzie 23-latek z Bielska-Białej.

Kobietom przede wszystkim zdrowia

Na koniec rozmowy wiślanin miał okazję także złożyć życzenia kobietom, które w piątek obchodziły swoje święto. – W dzisiejszych czasach życzę paniom przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i miłości od drugich połówek, obecnych czy tych nadchodzących – uśmiechał się.

Transmisja z Holmenkollen w sobotę od 14:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.