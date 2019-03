Stoch zadowolony z inauguracji Raw Air. "Miałem w sobie pozytywną energię"

- Mam już dość tych pytań. Dziennikarze podgrzewają temat trenera Horngachera. Jeśli będziemy coś wiedzieć, to od razu przekażemy informacje odnośnie austriackiego szkoleniowca - przyznał Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo Stefan Hula oddał skok na odległość 122,5 m. To zapewniło Polakowi awans. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Stefana Huli z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Stefana Huli z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Bardzo dobry skok Jakuba Wolnego w piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Oslo. Polak wykorzystał dobre warunki i wylądował na 130,5. m. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok na odległość 121,5 m zapewnił Dawidowi Kubackiemu 19. miejsce i awans do niedzielnego konkursu w Oslo. Zobacz próbę Polaka. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Oslo

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo Piotr Żyła oddał skok na odległość 120 metrów. To dało Polakowi 23. lokatę. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok na odległość 132 metrów zapewnił Robertowi Johanssonowi triumf w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Zobacz próbę Norwega. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Miałem trochę problemów po wyjściu z progu, ściągnęło mi nartę na dół. Pogadam z trenerem to dowiem się, czy wypadłem poniżej oczekiwań - powiedział Dawid Kubacki, który w piątkowych kwalifikacjach w Oslo zajął 19. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po piątkowych kwalifikacjach w Oslo. Polak zajął w nich 9. miejsce po skoku na odległość 130,5 m. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dobra postawa Kamila Stocha w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Polak oddał skok na odległość 130 m, co dało mu 2. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Stoch drugi w prologu w Oslo. Komplet Polaków na niedzielę Polacy w... czytaj dalej » Stoch skoczył 130 m, czyli o dwa metry krócej od zwycięzcy - reprezentanta gospodarzy Roberta Johanssona.



- Cieszę się, że warunki na skoczni były niezłe, choć prognozy zapowiadały co innego - powiedział skoczek z Zębu, który broni wywalczonego w poprzednim sezonie trofeum Raw Air.



W trakcie turnieju na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund odbędą się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich tych zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.



Stoch jest zatem drugi w tegorocznym cyklu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Oslo

Skład gotowy

Drużyna na sobotę wybrana. Wolny powraca Jakub Wolny... czytaj dalej » W piątkowych kwalifikacjach dziewiątą pozycję zajął Jakub Wolny, który uzyskał 130,5 m. Słabiej zaprezentowali się pozostali reprezentanci Biało-Czerwonych, choć wszyscy uzyskali awans. Dawid Kubacki był 19. - 121,5 m, Piotr Żyła 23. - 120 m, Stefan Hula 32. - 122,5 m, a Paweł Wąsek 49. - 112 m.



W sobotniej drużynówce wystąpią Stoch, Kubacki, Żyła oraz Wolny.



- To normalne zawody, jak pozostałe wcześniej. Każdy musi zrobić to, co potrafi. Nikt za nikogo nie wykona roboty - zauważył lider polskiej kadry.



Zawody drużynowe rozpoczną się o godzinie 14.30. Na niedzielę w stolicy Norwegii zaplanowano konkurs indywidualny.

Transmisje ze wszystkich zawodów cyklu Raw Air w Eurosporcie oraz w usłudze Eurosport Player. Relacje na żywo w eurosport.pl.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

8 marca, 19:15, kwalifikacje, Oslo

9 marca, 14:30, konkurs drużynowy, Oslo

10 marca, 14:30, konkurs indywidualny, Oslo

11 marca, 16:45, kwalifikacje, Lillehammer

12 marca, 17:15, konkurs indywidualny, Lillehammer

13 marca, 17:00, kwalifikacje, Trondheim

14 marca, 16:45, konkurs indywidualny, Trondheim

15 marca, 16:45, kwalifikacje, Vikersund

16 marca, 17:00, konkurs drużynowy, Vikersund

17 marca, 17:00, konkurs indywidualny, Vikersund