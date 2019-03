Stoch zadowolony po kwalifikacjach. ”Nie chcę robić nic na siłę”

W poniedziałkowych kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer Kamil Stoch oddał skok na odległość 131,5 m. To dało Polakowi 8. miejsce. Najlepszy był Japończyk Junshiro Kobayashi. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Po co się smucić tym, co już było. Już się posmuciłem, a teraz trzeba patrzeć na to, co jest i co będzie - powiedział Kamil Stoch, który w poniedziałkowych kwalifikacjach w Lillehammer zajął 8. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Stoch traci kontakt z czołową dwójką. Kobayashi zbliża się do 200 tysięcy Kamil Stoch wciąż... czytaj dalej » Stoch razem z reprezentacją przyjechał do Lillehammer na drugą część Raw Air. Pierwsza zakończona w niedzielę w Oslo dla niego i kolegów z kadry nie była zbyt udana. Zwłaszcza przykry był sobotni konkurs drużynowy. Po skoku mistrza z Zębu w ostatniej grupie Polska spadła poza podium.

Wrócił do prostych schematów

W poniedziałek uzyskał 131,5 metra w kwalifikacjach do wtorkowego konkursu na Lysgardsbakken. To dało mu ósmą lokatę.

- Może było trochę więcej uśmiechu po trudnych dniach w Oslo. Przede wszystkim wróciło dobre czucie i wróciłem do prostych schematów. Tak ustaliliśmy z trenerem. Po prostu, nie ma co szukać na siłę idealnego skoku. Trzeba się skupić na tym, co jest i pomału krok po kroku robić to, co w danym momencie można. To się przekłada na powtarzalność – mówił Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

Kamil nie chce się więcej smucić

- Ta skocznia jest dla mnie milsza. Wiatr nie wiruje tutaj tak mocno jak w Oslo – dodawał. - Nie ma co się martwić tym, co było. Po sobocie i niedzieli trochę się posmuciłem, ale teraz trzeba patrzeć na to, co jest i będzie.

We wtorek o godzinie 17.15 w Eurosporcie 1 transmisja z konkursu indywidualnego w Lillehammer. Na Eurosport.pl relacja tekstowa.