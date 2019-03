Stoch dostał nagrodę za cierpliwość. "Trzy dni mordęgi"

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo Stefan Hula oddał skok na odległość 122,5 m. To zapewniło Polakowi awans. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Bardzo dobra postawa Kamila Stocha w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Polak oddał skok na odległość 130 m, co dało mu 2. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo Piotr Żyła oddał skok na odległość 120 metrów. To dało Polakowi 23. lokatę. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Dla nas to jest ogromna nagroda. Nie było początkowo planów, abyśmy przyjeżdżali do Norwegii. Cały ten sezon jest dla nas nowością - powiedziała Kamila Karpiel w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Podczas sobotniego konkursu drużynowego w Oslo warunki atmosferyczne nie były najlepsze. Mocny wiatr często doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji. Na podmuch trafił Stephan Leyhe. Przy próbie lądowania Niemiec został dociśnięty do zeskoku i uderezył twarzą w śnieg. Leyhe opuścił skocznię z pomocą służb medycznych. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dla mnie fantastyczny weekend. Nie mógłbym prosić o więcej. Bardzo zależało mi o to, żeby dobrze zaprezentować się w Raw Air. Cieszę się również z tego, że następne zawody będą w moim rodzinnym mieście Lillehammer - powiedział Robert Johansson, lider cyklu Raw Air po konkursach w Oslo.

W poniedziałkowych kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer Stefan Hula oddał skok na odległość 131,5 m. To zapewniło Polakowi awans do wtorkowej rywalizacji. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W poniedziałkowych kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer Kamil Stoch oddał skok na odległość 131,5 m. To dało Polakowi 8. miejsce. Najlepszy był Japończyk Junshiro Kobayashi. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Po co się smucić tym, co już było. Już się posmuciłem, a teraz trzeba patrzeć na to, co jest i co będzie - powiedział Kamil Stoch, który w poniedziałkowych kwalifikacjach w Lillehammer zajął 8. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki skoczył 130 m i dało mu to 3. miejsce w kwalifikacjach do konkursu Raw Air w Trondheim.

Stefan Kraft wygrał kwalifikacje do konkursu na skoczni Granasen w Trondheim. Aby to osiągnąć, Austriak potrzebował wylądować na 135,5 m.

Ryoyu Kobayashi udowodnił, że ten sezon należy do niego. W serii finałowej Japończyk skoczył 141,5 metra i zwyciężył w konkursie w Trondheim zaliczanym do cyklu Raw Air.

- Ten temat istnieje oczywiście. Rozmawiamy, ponieważ musimy się wziąć za skoki kobiet. Dziewczyny mają potencjał i chcemy im dać to, co jest dobre i sprawdzone - potwierdził w rozmowie z reporterem Eurosportu negocjacje z Łukaszem Kruczkiem Adam Małysz.

Jak kończyć karierę, to na szczycie. Z takiego założenia wyszedł Andreas Stjernen, który w czwartkowym konkursie w Trondheim - dla niego ostatnim w życiu - zajął drugie miejsce. - To było pożegnanie jak ze snów - Norweg mówił później w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

- Na szczęście nie mamy problemów ze zdrowiem, ale oczywiście nasi skoczkowie są zmęczeni. Raw Air to przecież najtrudniejszy turniej w sezonie. Mają na to również wpływ długie podróże, co przekłada się na to, że brakuje trochę snu - powiedział Aleksander Winiarski, lekarz reprezentacji Polski. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki najlepszym z Polaków w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Vikersund. Polak oddał skok na odległość 214,5 m, co dało mu 6. miejsce. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Vikersund Kamil Stoch oddał skok na odległość 202,5 m. To dało Polakowi 19. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Vikersund Piotr Żyła poleciał na odległość 210,5 m. To dało Polakowi 12. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dziesięciodniowy norweski maraton był dla Stocha jednym z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszym momentem w trakcie obecnego sezonu. Trzeci skoczek Pucharu Świata w trakcie Raw Air - nie licząc wtorkowego konkursu w Lillehammer, który zakończył na czwartym miejscu - popadał w przeciętność. Nie potrafił wskoczyć do czołowej dziesiątki, a największą gehennę przechodził w konkursach drużynowych. I w Oslo, i w Vikersund jego błędy kosztowały drużynę miejsca na podium. Dlatego też frustracja z każdym kolejnym dniem i każdą nieudaną próbą tylko narastała.

Dopiero drugi skok z niedzieli przyniósł Kamilowi wielce wyczekiwaną ulgę. Jeszcze w pierwszej serii poleciał nienadzwyczajnie, 207,5 metra, przez co na półmetku był szesnasty. Na pożegnanie z Raw Air jednak zadziałała sportowa złość, która poniosła Polaka daleko, aż na 225,5 metra. Wynik ten pozwolił mu przesunąć się co prawda tylko o cztery lokaty, ale wreszcie przede wszystkim cieszyć się ze stylu i odległości skoku.

- To była rekompensata za trzy dni mordęgi, niemiłosiernych męczarni, nerwów i złości, zwłaszcza na samego siebie – tak Stoch opisywał drugi niedzielny skok w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem. - Największy pozytyw zakończenia Raw Air to to, że jutro wracamy do domu. Nie było łatwo, za mną mnóstwo trudnych sytuacji sportowych i pozasportowych. Walczyłem z samym sobą o to, aby się nie poddawać i próbować do samego końca. Kosztowało mnie to mnóstwo energii, ale cieszę się, że udało się to wszystko zwieńczyć pozytywnym akcentem – podkreślił.

Wyłączył głowę i samo poszło

Być może za małym odrodzeniem "Rakiety z Zębu" stoi kaprys pogody. Po przerwie na górze Vikersundbakken pojawiła się znacząco utrudniająca widoczność mgła. W momencie skoku Stocha tak gęsta, że wprowadzała w konsternację nie tylko kibiców, ale też samego zainteresowanego. Polski skoczek postanowił wówczas nie kombinować i po prostu poszedł na żywioł. Jak widać, opłaciło się.

- Wiem, że to zabrzmi głupio, ale sam nie wiedziałem, czego się spodziewać i do teraz nie wiem, co tam się dokładnie stało. Wyłączyłem głowę, nie myślałem i samo poszło – opowiadał.

Do Planicy z uśmiechem

Długa i pełna zakrętów droga Pucharu Świata dobiega końca w kolejny weekend. Tradycyjnie miejscem zwieńczającym cały sezon będzie Planica. Skoczkowie zawsze podkreślają to, że na Letalnicy z powodu profilu skoczni, wiosennego klimatu i świadomości nadchodzącego odpoczynku rywalizuje im się bardzo przyjemnie. Stoch oczywiście nie jest wyjątkiem od reguły.

- Planica to fajna skocznia, najlepsza z całego sezonu. Mam nadzieję, że dobre odczucia powrócą i tam będę mógł już się bawić i latać z uśmiechem – trzykrotny mistrzem olimpijskim zdradził na zakończenie.

Trzy dni lotów na słoweńskim mamucie od 22 do 24 marca. Transmisje ze wszystkich zawodów w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.