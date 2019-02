"Bywają drobnostki, które mnie drażnią". Stoch zdradził, co pomogło mu wygrać

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Lahti. Młody Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Od piątku czegoś mi brakowało. Czułem to w locie. To były drobne rzeczy, ale bardzo irytujące. Powiedziałem o tym trenerowi, on przekazał mi pewne pomysły i jak widać, to pomogło - powiedział Kamil Stoch, który wygrał niedzielny konkurs w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzykrotny mistrz olimpijski przez niemal cały weekend szukał optymalnego rozwiązania i wyraźnie nie mógł się odnaleźć na fińskiej skoczni. Jeszcze w piątkowych kwalifikacjach poszło mu przyzwoicie, był dziewiąty, ale w sobotniej drużynówce zaprezentował się poniżej oczekiwań. Poszukiwania ideału w końcu się jednak zakończyły, Stoch odnalazł go w niedzielnym konkursie.

- Od piątku mi czegoś tutaj brakowało. Chociaż pierwsze skoki i w piątkowych, i w sobotnich treningach były super, to w samych zawodach coś wychodziło nie tak. Czułem to w locie, ale gdy oglądałem w powtórkach, to tego nie było widać. Bywają takie drobnostki, które mnie strasznie drażnią i po których aż we mnie wszystko kipi. Wiedziałem, że to coś drobnego, ale przez to coś mi umyka. Porozmawialiśmy więc z trenerem Stefanem Horngacherem, przeanalizowaliśmy i, jak widać po dzisiejszym konkursie, poskutkowało - zaznaczył Stoch przed kamerami naszej stacji.

Przeprosił za sobotę

To się nigdy nie znudzi. Stoch oklaskiwany na podium Konkurs... czytaj dalej » W sobotę lider naszej kadry potrzebował chwili odpoczynku. Felerna druga seria spowodowała, że po samym konkursie wyjątkowo odmówił wywiadu przed kamerami Eurosportu, jednak już dzień później kajał się za tamto zachowanie.

- Powinienem przeprosić za to, ale czasem tak jest, że sportowa złość mnie aż rozsadza. Z drugiej strony miałem prawo do tego, raz można odreagować. I oby to się więcej nie powtarzało. Czasami ta sportowa złość, którą z siebie wyrzucę, pomaga znaleźć rozwiązanie - tłumaczył w rozmowie z Jakubem Pieczatowskim.

Teraz Willingen

Teraz przed karuzelą Pucharu Świata rywalizacja w Willingen. 31-latek ceni sobie klimat, jaki Niemcy potrafią stworzyć podczas tamtejszych konkursów, ale rzecz jasna jego ulubiony przystanek w Pucharze Świata ulokowany jest gdzie indziej.

- Lubię startować w Willingen. Skocznia bywa okrutna, ale z drugiej strony jest na tyle duża, że można poczuć się świetnie w powietrzu. Do tego atmosfera znakomita. Mnóstwo kibiców, gra muzyka, wszystko to tworzy naprawdę fajną imprezę. Niektórzy mówią, że Willingen konkuruje z Zakopanem o najlepsze zawody w Pucharze Świata, ale nie oszukujmy się. Może sobie konkurować, ale do nas ma jeszcze bardzo daleko - śmiał się.

Wyniki konkursu w Lahti miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Kamil Stoch (Polska) 280,9 (132,5/129)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 263,7 (124/129,5)

3. Robert Johansson (Norwegia)

260,1 (127,5/124)

4. Stefan Kraft (Austria)

257,1 (128/120)

5. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

255,7 (118,5/128)

6. Karl Geiger (Niemcy)

255,2 (118,5/129)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia)

254,6 (122,5/125,5)

8. Killian Peier (Niemcy)

248,8 (122,5/122,5)

9. Antti Aalto (Finlandia)

246,5 (122/122)

10. Piotr Żyła (Polska)

243,5 (121/120)

14. Jakub Wolny (Polska)

242,7 (121,5/121)

28. Dawid Kubacki (Polska)

210,7 (124,5/103)

33. Maciej Kot (Polska)

101,8 (111)

43. Paweł Wąsek (Polska)

82,3 (103)