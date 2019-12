Obolały i z problemami. Faworyt Turnieju Czterech Skoczni odczuwa skutki upadku

Oto, co do powiedzenia miał "Wewiór" po sobotnich zmaganiach na Gross-Titlis.

Oto, co do powiedzenia miał lider polskiej kadry po swoim sobotnim triumfie w Engelbergu.

Oto, co miał do powiedzenia po niedzielnych zmaganiach na Gross-Titlis Kamil Stoch, który zajął piąte miejsce.

Kraft rozpoczął sezon z przytupem. Ma już na koncie wygraną, a w sumie na podium stawał trzykrotnie i z dorobkiem 369 punktów jest wiceliderem Pucharu Świata. Mogłoby być nawet lepiej, ale w minioną niedzielę przytrafił mu się upadek.

Obolały, ale gotowy

Turniej Czterech Skoczni zgodnie z planem. "Odpowiedni zapas śniegu" Jak poinformowali... czytaj dalej » Po pierwszej serii konkursu na Gros-Titlis-Schanze w Engelbergu Austriak był czwarty. Zgubiła go ambicja, bo widząc szansę na zwycięstwo, przeciągnął skok i nie zdołał go ustać. Kraft upadł bardzo umiejętnie, kontrolował ciało, tak by nie odnieść poważnej kontuzji. Ale siniaków nie uniknął.

- Prawa strona mojego ciała jest trochę obolała. Czuję też napięcie w szyi i mam problemy z biodrem - przyznał, a jego słowa cytuje austriacki dziennik "Kronen Zeitung". - Chciałem wyciągnąć z tego skoku jak najwięcej i nie poświęciłem wystarczająco dużo czasu na lądowanie - dodał.

Ból bólem, ale Kraft nie zamierza się nad sobą rozczulać. O taryfie ulgowej nie ma mowy i na rozpoczynający w sobotę Turniej Czterech Skoczni ma być w pełnej gotowości. Zresztą austriaccy dziennikarze też są umiarkowanymi optymistami. Zaznaczyli, że stan skoczka "nie jest tragiczny".

Stoch najgroźniejszym rywalem?

26-latek, dwukrotny mistrz świata, będzie w ścisłym gronie kandydatów do zwycięstwa w najbardziej prestiżowej imprezie sezonu. Jak stwierdził niedawno Stefan Horngacher, z Kraftem o zwycięstwo walczyć powinien Kamil Stoch. Co ciekawe, były trener Polaków, a obecnie Niemców, nie do końca wierzy w sukces Ryoyu Kobayashiego, którego formę określił jako "nierówną".

TCS rozpocznie się w sobotę od kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie.