Szpaler i owca w prezencie od kolegów. Stefan Hula zakończył karierę

"Drogie skoki narciarskie". Stefan Hula o zakończeniu kariery Lata rywalizacji... czytaj dalej » - Przyszedł czas na to, by powiedzieć "dziękuję" - stwierdził Hula podczas rozmowy w zimowym studiu Eurosportu. - Cieszę się, bo miałem w tym wszystkim mnóstwo wspaniałych chwil - zapewnił.

Na pożegnanie wiele wzruszeń i wyjątkowy prezent

- Czułem mnóstwo emocji, w których mieszała się radość, smutek, żal i poczucie, że coś się kończy - mówił o swoim ostatnim skoku w karierze. - Koledzy przygotowali mi wzruszające pożegnanie. Siedząc na belce przed tym ostatnim skokiem cieszyłem się, że tak to wyszło - relacjonował - Było dużo łez, wiele wzruszeń. Dostawałem mnóstwo naprawdę miłych wiadomości, co chwilę jakaś łezka w oku się zakręciła. Dziwne uczucie mam cały czas w sobie, bo wiem, że coś się zakończyło, ale to nie jest zamknięty rozdział w moim życiu i skoki będą ze mną zawsze.

- Chyba najbardziej wzruszający był moment, w którym po ostatnim skoku koledzy stworzyli dla mnie pożegnalny szpaler. Ale takich momentów było w ostatnich dniach naprawdę dużo, bywały chwile, w których łzy po prostu płynęły mi po twarzy - przyznał później Hula w rozmowie z eurosport.pl.

Były też nietypowe prezenty, a wśród nich owieczka, którą dostał od kolegów. Została jednak w Zakopanem.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez PZN Od Deski Do Deski (@pzn_oddeskidodeski)





- Jestem dość wrażliwy na punkcie zwierząt. Nie wiem, co miałbym z nią zrobić w moim małym domku. Serdecznie podziękowałem, ale uznałem, że lepiej jej będzie tam, gdzie jest - relacjonował skoczek, chociaż przyznał, że podarowana owca wywołała szeroki uśmiech na jego twarzy.

Najważniejsze chwile w karierze

Pytany o moment, który w swojej długiej karierze zapamiętał najbardziej, Hula nie wahał się nawet przez chwilę.

- Na pewno igrzyska w Pjongczangu. Skocznia normalna, prowadzenie po pierwszej serii, wielka szansa na medal - wspominał skoczek, który w rozgrywanym w trudnych warunkach konkursie olimpijskim w 2018 ostatecznie zajął piąte miejsce. - Przywiezienie medalu zdobytego w konkursie drużynowym to była wspaniała rzecz - przypomniał brązowy medalista z igrzysk w Korei.

Plany na przyszłość

Hula już przed bieżącym sezonem zapowiadał, że po zakończeniu kariery zamierza pracować jako trener. W poniedziałek potwierdził te zapowiedzi.

- Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Myślę, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będę mógł dalej cieszyć się tym sportem, ale w innej roli. Zobaczymy, to wszystko jest w planach.

O szczegółach na razie mówić jednak nie chce. O konkretnych ustaleniach poinformuje dopiero wtedy, gdy przybiorą one ostateczny kształt.

Na razie cieszy się wolnym czasem, choć na jego nadmiar nie narzeka.

- Mam ciągle sporo rzeczy do ogarnięcia, a teraz trochę więcej czasu na to, żeby spokojnie się z tym wszystkim uporać. Cieszę się tym, że jestem w domu. Wczoraj na przykład naprawiłem z żoną suszarkę do ubrań. Mam trochę czasu na odpoczynek, ale na pewno nie będę siedział bezczynnie - zapewnił.