Nowy sztab trenerski kadry Niemiec. Horngacher przedstawił współpracowników

Zmiana trenera polskich skoczków. Stefan Horngacher odchodzi

Polscy skoczkowie narciarscy chcieli go zatrzymać, ale nie udało się. Trener Stefan Horngacher ogłosił, że odchodzi, a zastąpi go Czech, Michal Doleżal. To był ostatni konkurs obecnego sezonu. W klasyfikacji generalnej Kamil Stoch znalazł się na trzecim miejscu, a polska drużyna na pierwszym.

