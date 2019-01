Jest skład na konkurs drużynowy. Horngacher nie docenił rewelacji

Stoch, Żyła i Kubacki zajmują miejsca 2-4 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i było w miarę pewne, że znajdą się w składzie wybranym przez austriackiego szkoleniowca. Niewiadomą było jedynie, kto uzupełni polską czwórkę. Aż jedenastu Polaków z awansem do konkursu w Zakopanem. To nie był dzień naszych liderów Drugi raz w tym... czytaj dalej »

Kredyt zaufania

Po kwalifikacjach austriacki trener musiał mieć spory ból głowy. Najlepszym z Biało-Czerwonych niespodziewanie okazał się bowiem skaczący jako piąty Aleksander Zniszczoł, który uzyskał 128,5 m i zajął szóstą pozycję. Horngacher jednak nie dał mu szansy zaprezentowania się w sobotnim konkursie.

Otrzyma ją za to Kot, który tym samym wraca do kadry po dłuższej przerwie. I to mimo, że w tym sezonie regularnie zawodzi. W Zakopanem skoczył tylko 112 m i ledwo załapał się do konkursu - 41. miejsce. Podobnie jak Żyła - 113,5 m i 40. pozycja.

- Rozpatrywałbym tę nominację jako taki impuls pozytywny, ogromny kredyt zaufania, który mam nadzieję Maciej wykorzysta, a jeżeli wykorzysta, to w kolejnych konkursach indywidualnych i drużynowych zdecydowanie lepiej będzie mu się skakało - ocenił wybór Jakub Pieczatowski, komentator Eurosportu.

W kwalifikacjach nie poszło liderom naszej reprezentacji. Kubacki zajął 10. miejsce, a Stoch 21. Obaj jednak w treningach udowodnili, że na Wielkiej Krokwi czują się świetnie.

Zawody drużynowe zaplanowano na sobotę na godzinę 16.15. W pierwszej grupie wystąpi Żyła, po nim zaprezentują się Kot i Stoch, a jako ostatni z Polaków będzie skakał Kubacki.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Kot wraca do kadry