Horngacher zadowolony z Polaków, ale zapowiedział jedną zmianę na Willingen

Stoch po konkursie w Lahti

- Od piątku czegoś mi brakowało. Czułem to w locie. To były drobne rzeczy, ale bardzo irytujące. Powiedziałem o tym trenerowi, on przekazał mi pewne pomysły i jak widać, to pomogło - powiedział Kamil Stoch, który wygrał niedzielny konkurs w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»