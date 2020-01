Spanie na korytarzu, czekanie na pokoje. Trener Norwegów skrytykował organizatorów TCS

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniół się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

"Noworoczne skakanie w Garmisch 2019/20… Dobrze zorganizowane tylko na zewnątrz, ale to wszystko. Przedskoczkowie śpią na korytarzu w hotelu, brakuje kontenerów dla zawodników z mniejszych reprezentacji" - napisał w mediach społecznościowych Stoeckl.





Neujahrsspringen Garmisch 2019/20... well organized on the outside, but that's it. Trialrunners sleep on the hallway in the hotel, no containers for small nations, ... not amused mister president. — Alexander Stöckl (@Stoaxn) December 31, 2019



Norwescy skoczkowie stawili się w Garmisch-Partenkirchen, gdzie w Nowy Rok tradycyjnie odbędzie się drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni, w poniedziałek. Okazało się, że w miejscowym hotelu nie zostały przygotowane dla nich pokoje. Według dziennika "Verdens Gang" podobne problemy spotkały również reprezentacje Polski i Szwajcarii.

"Powinni być traktowani tak samo"

Krytyczny Stoch. "Nie wszystko gra tak, jakbym chciał" Kamil Stoch oddał... czytaj dalej » - Musieliśmy czekać kilka godzin. Nie tego spodziewasz się po zawodach, które określa się jako jedne z najlepszych - narzekał na łamach gazety Stoeckl, który dodał, że na poniedziałkowym spotkaniu organizacyjnym "brakowało atmosfery". Według niego spowodowane to było nierównym traktowaniem zawodników i ekip, które od organizatorów dostały do dyspozycji niejednakowe szatnie.



- Widok przedskoczków, którzy musieli zostać na korytarzu, był niesłychany. A bez nich konkursy przecież nie mogą się odbyć. Powinni być traktowani tak samo jak pozostali - zaznaczył trener pochodzący z Austrii.



I dodał: - Walter Hofer (dyrektor Pucharu Świata - red.) wyznaczył organizatorom termin na poprawienie warunków na wtorek do godziny 10.



Hofer ponoć zagroził, że inaczej odwoła wtorkowe kwalifikacje.



Organizatorzy zawodów wzięli się jednak do pracy, a później przeprosili. "Wstydzimy się i przepraszamy. Musimy się poprawić" - napisali na Twitterze.



Shame on us and deepest apologies. We really have to improve! https://t.co/ROWNkKV5eF — Vierschanzentournee (@vier_schanzen) December 31, 2019

Początek noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen o godz. 14. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player, relacja na żywo w eurosport.pl.

Następnie skoczkowie przeniosą się do Austrii, gdzie czekają ich zawody w Innsbrucku i Bischofshofen.

