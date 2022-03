Doleżal zwrócił uwagę na problem, o którym wcześniej nie mówił

Oto co miał do powiedzenia 11. w piątek Kamil Stoch.

- Nowym trenerem reprezentacji Polski nie będzie Maciej Maciusiak. Rozmawiamy z kilkoma kandydatami, będzie to obcokrajowiec – powiedział Adam Małysz.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie drużynowym w Planicy.

- Zarząd powiedział nam, że generujemy za duże koszty. Tylko że dajemy też duże zyski. Jeśli nie będzie inwestycji, to nie będzie sukcesów. Jeśli chcą, to ja mogę sobie wszystko sam sfinansować, tylko niech dadzą mi dobrego trenera – powiedział Kamil Stoch.

Stoch: dano nam do zrozumienia, że nie ma czego ratowć

TAK RELACJONOWALIŚMY OSTATNI KONKURS W SEZONIE

Ostatni konkurs w tym sezonie wygrał Marius Lindvik, a najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął dziewiąte miejsce. Po pierwszej serii trzeci był Piotr Żyła, który uzyskał 237,5 m. W finale wylądował jednak aż 16 m bliżej i ostatecznie zajął 12. miejsce.

- Piotrek był blisko podium, ale za wcześnie się odbił i zabrakło wysokości oraz prędkości na samym dole - ocenił Doleżal w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Czech jest zadowolony z końcówki sezonu w wykonaniu Biało-Czerwonych. - Zawodnicy pokazali, że umieją skakać. Mam nadzieję, że na ostatnią chwilę daliśmy kibicom jakąś pociechę - stwierdził.

Na pytanie, dlaczego do igrzysk olimpijskich skoczkowie spisywali się bardzo słabo, a potem nastąpiła duża poprawa, nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć. - Pozbieraliśmy się po tym początku - odparł Doleżal, po czym zrobił długą pauzę.

- To też pokazuje, jaki jest ten team. Wszyscy zawodnicy chcieli coś udowodnić, ratować sytuację, ale w tym wszystkim brakowało luzu. Dlatego nie da się tak szybko z tego wyjść - wyjaśnił.

Przez reportera Eurosportu został zapytany też o błędy, jakie zostały popełnione. Tu zwrócił uwagę na kwestię, która do tej pory nie była poruszana. W skokach narciarskich pomiędzy reprezentacjami trwa nieustanny wyścig zbrojeń. Sprzęt to często połowa sukcesu. A i tu Polacy od początku mieli nad czym pracować.

Wzruszenie odebrało mu głos. Emocjonalna reakcja Doleżala na słowa Stocha Kadra polskich... czytaj dalej » - Nie mówiłem o tym, ale na początku sezonu na kombinezony materiał, który został zamówiony i przetestowany w lecie. Próbowaliśmy go zmienić z producentem na ostatnią chwilę, ale były cztery różne i nie był w stanie nam dać tego właściwego. Później pojawiły się problemy z krojem strojów. To są elementy, które złożyły się na taki sezon. Ale też trzeba to powiedzieć, że na początku nie skakaliśmy na tyle dobrze - zaznaczył od razu czeski szkoleniowiec.

Doleżal przyznał, że przez ostatnie miesiące najadł się sporo stresu. - Na pewno siwe włosy są, waga też spadła, ale to jest normalne, to taki naturalny stres przy wykonywaniu zawodu. Ciężki sezon, nieudany dla nas i dużo było już powiedziane - dodał.

Czeka na telefon z PZN

Kiedy w sobotę na antenie Eurosportu ogłosił, że wobec braku oferty nowej umowy z PZN, nie będzie już trenerem reprezentacji Polski, murem za Czechem stanęli skoczkowie, apelując do władz związku o przedłużenie z nim kontraktu.

Reporter zapytał Doleżala, czy od sobotniego popołudnia otrzymał telefon od kogoś z polskiej federacji. - Na razie z nikim nie rozmawiałem jeszcze. Jest tak, jak było umówione. Zobaczymy, co będzie. Chcę dalej przy skokach pracować - odpowiedział Czech, którego nieoficjalnie chciałaby zatrudnić niemiecka reprezentacja.

Kończąc rozmowę, zdjął okulary przeciwsłoneczne i podziękował za trzy lata z Biało-Czerwonymi. - Dziękowałem już wszystkim kibicom. Na koniec chcę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z całego teamu. Z tego, co robiliśmy, i z tego, co działo się wczoraj. Naprawdę jestem dumny z tego, jaki mieliśmy team - podkreślił ustępujący szkoleniowiec.

