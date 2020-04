Skoczkowie wracają do latania. Kubacki i Stoch mogą mieć utrudnione zadanie

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o swoim triumfie w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2019/2020 podczas programu Okno na Sport.

Takie informacje przekazał w środę Adam Małysz, który pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków w Polskim Związku Narciarskim. "Mamy zielone światło! Już wkrótce, na początku maja, nasi skoczkowie będą mogli wrócić do treningów na skoczni!" - napisał na swoim facebookowym profilu.

Były świetny zawodnik dodał, że wszystko ma przebiegać z zachowaniem odpowiednich procedur i zasad bezpieczeństwa związanych z panującą pandemią. "Ministerstwo Sportu wyraziło zgodę na takie zajęcia naszych reprezentantów. Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie!" - potwierdził.









Łatwo nie będzie

"Nie miewam chwil zwątpienia". Wytrwały Jakub Wolny gościł w "Oknie na sport" Niełatwe zadanie... czytaj dalej » Małysz więcej szczegółów nie zdradził. Jednak jak zauważa portal skijumping.pl, wiosenne treningi muszą zacząć się na mniejszych obiektach, a takimi, z powodu przebudowy zakopiańskiej Średniej Krokwi, dysponuje teraz tylko Szczyrk. To może postawić w trudnej sytuacji Stocha i Dawida Kubackiego, którzy spod Zakopanego, gdzie mieszkają, musieliby dojeżdżać na treningi około 130 kilometrów.

- Szczegółowe ustalenia dopiero przed nami, natomiast potencjalnie skoczkowie musieliby wstać około 5-6 rano, przygotować śniadanie do samochodu i pokonać 130 kilometrów. Po przyjeździe rozgrzewka, a następnie sesja na skoczni. Później czekałaby ich droga powrotna - mówi serwisowi Skijumping.pl asystent Michala Doleżala, trener Grzegorz Sobczyk, dodając że kadra jest gotowa "działać w nieznanych dotąd realiach".

Koniec przygotowań "na odległość"

Do tej pory przygotowania do kolejnego sezonu odbywały się "na odległość". Zawodnicy mieli indywidualne plany treningowe do zrealizowania.

- Komunikujemy się za pomocą komputerów, telefonów, a kontrola ma miejsce również za pośrednictwem wideo. Ważne, że mam wspaniałych asystentów, którym ufam i to wszystko działa - mówił niedawno Doleżal.