Kubacki był o włos od zwycięstwa. Wiatr nie pozwolił, zabrakło 1,1 pkt

Oto co powiedziała polska zawodniczka i ekspert Eurosportu o pogodzie w Zakopanem.

O playliście, o formie skoczków i tym co może stać się podczas kwalifikacji opowiedziało dwóch reporterów Eurosportu.

Zobacz skok Jana Habdasa z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Habdasa z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Stocha z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Skok Lejska z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Skok Tschofeniga z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Wąsek po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Daniel Tschofenig po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Tschofenig po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Kraft po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Oto co powiedzieli prezes i honorowy prezes przed sobotnim konkursem drużynowym na Wielkiej Krokwi.

Jakie są najlepsze warunki do uprawiania skoków? Ekspert Eurosportu odpowiada!

Wojciech Topór o perfekcyjnej pogodzie do skoków narciarskich

Zobacz skok Kamila Stocha z 1. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Piotra Żyły z 1. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Pawła Wąska z 1. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z 1. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Kamila Stocha z 2. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z 2. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Pawła Wąska z 2. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z 2. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie drużynowym w Zakopanem.

Zobacz, co powiedzieli Sebastian Szczęsny i Michał Korościel przed niedzielnym konkursem w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Jan Habdas po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po konkursie w Zakopanem.

RELACJA NA ŻYWO Z NIEDZIELNEGO KONKURSU W ZAKOPANEM W EUROSPORT.PL

Niedziela okazała się nerwowa dla organizatorów zawodów z Zakopanem. Od samego rana prędkość wiatru była bardzo duża (21 m/s, 75,6 km/h). Później podmuchy nieco zelżały, ale i tak trzeba było odwołać serię próbną zawodów.

Problemy z wiatrem w Zakopanem

Polacy na podium czekali dwa lata. Pucharowego zwycięstwa wypatrują dużo dłużej Sobotnie drugie... czytaj dalej »



Dalsze prognozy także nie napawały optymizmem. Wiatr miał nadal być porywisty, a do tego przewidywano opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Według programu zawodów rywalizacja indywidualna miała rozpocząć się o godzinie 16. Organizatorzy Pucharu Świata w Zakopanem długo zwlekali z decyzją o przeprowadzeniu konkursu. Posiedzenie komisji sędziowskiej zaplanowano pierwotnie na godzinę 14.30. Później podjęcie decyzji przesunięto na 15.15. Ostatecznie zdecydowano, że konkurs ruszy planowo.

- Widzimy szansę na skakanie - tłumaczył dyrektor zawodów PŚ Sandro Pertile. - Wiatr się zmienił. To będzie trochę wyzwanie dla jury i zawodników. Jeśli będzie potrzeba, to obniżymy rozbieg. Najważniejsze jest bezpieczeństwo zawodników. Z tego powodu może będziemy musieli trochę czekać, ale postaramy się wystartować o czasie - wyjaśniał włoski działacz w rozmowie z Eurosportem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Sandro Pertile o sytuacji pogodowej przed konkursem w Zakopanem

Dobre skoki Polaków

Skoczkowie ruszali z 16. belki startowej. Warunki nie były równe dla wszystkich. Jako pierwszy z Polaków w zawodach zaprezentował się Jan Habdas. 19-latek spisał się bardzo dobrze. Wiatr mu nie przeszkodził i skoczył 129 metrów. Po pierwszej serii był na wysokim, 14. miejscu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Habdasa z 1. serii konkursu w Zakopanem

Dobrze z warunkami atmosferycznymi trafił też Aleksander Zniszczoł. Polak wylądował na 125. metrze. W tym momencie dwóch Biało-Czerwonych było na czele. Jak się później okazało, on także zapewnił sobie awans do serii finałowej.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z 1. serii konkursu w Zakopanem

Upadek Prevca

Z Wielką Krokwią nie poradził sobie Domen Prevc. Słoweniec co prawda poleciał 130 metrów, ale nie ustał przy lądowaniu i z impetem uderzył w zeskok. Na szczęście nic mu się nie stało.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Domena Prevca z 1. serii konkursu w Zakopanem

Wkrótce potem, zgodnie z zapowiedziami, zaczął padać deszcz ze śniegiem. Wiatr był zmienny i czasami trzeba było czekać aż się uspokoi. Na takie warunki trafił Paweł Wąsek. Jego skok nie był daleki - 118 metrów, ale miał do tego 11 punktów rekompensaty za wiatr. Dzięki temu także mógł cieszyć się z awansu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z 1. serii konkursu w Zakopanem

Problemy Stocha i Żyły

Kamil Stoch skakał w bardzo niekorzystnych warunkach. Z mocnym wiatrem w plecy osiągnął 126,5 metra. Miał bardzo dużą rekompensatę - 15,7 pkt i była to jakaś pociecha. Nieco poddenerwowany zajmował po pierwszej serii szóste miejsce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 1. serii konkursu w Zakopanem

Piotr Żyła także musiał startować w bardzo kiepskich warunkach. W jego przypadku to przełożyło się na fatalny skok. Zawodnik z Wisły osiągnął tylko 111,5 metra, do tego miał słabiutkie noty za styl. Po raz pierwszy w tym sezonie nie wszedł do finału (dotąd zawsze był też w dziesiątce). Wielka szkoda, że akurat w Zakopanem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 1. serii konkursu w Zakopanem

Kapitalny skok Kubackiego

Kubacki, jak wielu zawodników przed nim, przez 60 sekund nie doczekał się na ruszenie z belki, bo wiatr był zbyt silny i zmienny. Lider Pucharu Świata zupełnie się tym jednak nie przejął. Kubacki huknął 137,5 metra, miał doskonałe oceny za styl, a do tego aż 10 pkt rekompensaty! Jego łączna nota 149,5 pkt robiła wielkie wrażenie.

Kubacki po pierwszej serii pewnie prowadził, a nad kolejnym Janem Hoerlem z Austrii miał 8,7 pkt przewagi. Trzeci był Norweg Marius Lindvik.

Źródło: Eurosport Wyniki 1. serii konkursu w Zakopanem

Serię finałową rozpoczynał Wąsek, który skoczył 114 metrów i miał ponad 13 pkt rekompensaty. Chwilę później zaprezentował się Zniszczoł. On z kolei osiągnął odległość 129 metrów, a przy tym sędziowie odjęli mu 12,6 pkt za wiatr. To pokazywało, jak zmienne warunki były dla poszczególnych zawodników. Wąsek zajął 30. lokatę, a Zniszczoł 27.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z 2. serii konkursu w Zakopanem Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z 2. serii konkursu w Zakopanem Na dobry wynik na pewno liczył Habdas. Młody Polak skoczył 123 metry i nie wyglądał na szczególnie zadowolonego. Nie miał się jednak czym smucić, bo w końcu wywalczył pierwsze punkty Pucharu Świata w karierze. Był 21.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Habdasa z 2. serii konkursu w Zakopanem Stoch ponownie miał jedne z najgorszych warunków ze wszystkich skoczków. Nasz mistrz ze swoim pechem uzyskał 124 metry. 18 punktów dodane za wiatr były marną pociechą. Podłamany Stoch tylko bezradnie machnął rękami. Zajął siódmą lokatę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii konkursu w Zakopanem W finale wiatr nie pozwolił wygrać Kubackiemu. Polak skakał przy fatalnym wietrze (20 pkt rekompensaty) i uzyskał tylko 124 metry. Z Granerudem, który w świetnych warunkach poleciał 141 metrów, przegrał o 1,1 pkt. Wielka szkoda.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii konkursu w Zakopanem Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Graneruda z 2. serii konkursu w Zakopanem

Nie zmienia to faktu, że Biało-Czerwoni spisali się doskonale przez weekend w Zakopanem. Przypomnijmy, że w sobotę Kubacki, Stoch, Żyła i Wąsek po znakomitych skokach zaledwie o jeden punkt ulegli Austrii w pierwszym w sezonie konkursie drużynowym.

Wyniki niedzielnego konkursu w Zakopanem miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 129/141 (287,7) 2. Dawid Kubacki (Polska) 137,5/124 (286,6) 3. Stefan Kraft (Austria) 134/145,5 (278,5) 4. Anze Lanisek (Słowenia)

126/136,5 (275,1) 5. Jan Hoerl (Austria) 139/126 (271,6) 6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 130,5/132 (265) 7. Kamil Stoch (Polska) 126,5/124 (261,6) 8. Marius Lindvik (Norwegia) 128/121,5 (260,4) 9. Daniel Tschofenig (Austria) 126,5/129 (258,7) 10. Clemens Aigner (Austria)

127,5/134 (258,2) ...



21. Jan Habdas (Polska) 129/123 (231,1) 27. Aleksander Zniszczoł (Polska) 125/129 (221,7) 30. Paweł Wąsek (Polska) 118/114 (214) 39. Piotr Żyła (Polska) 111,5 (93,8)