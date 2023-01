Polacy na podium czekali dwa lata. Pucharowego zwycięstwa wypatrują dużo dłużej

Oto co powiedziała polska zawodniczka i ekspert Eurosportu o pogodzie w Zakopanem.

O playliście, o formie skoczków i tym co może stać się podczas kwalifikacji opowiedziało dwóch reporterów Eurosportu.

Zobacz skok Jana Habdasa z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Habdasa z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Wąska z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Stocha z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Skok Lejska z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Skok Tschofeniga z kwalifikacji do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Wąsek po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Thurnbichler po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Daniel Tschofenig po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Tschofenig po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Zniszczoł po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem.

Kraft po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

Oto co powiedzieli prezes i honorowy prezes przed sobotnim konkursem drużynowym na Wielkiej Krokwi.

Jakie są najlepsze warunki do uprawiania skoków? Ekspert Eurosportu odpowiada!

Wojciech Topór o perfekcyjnej pogodzie do skoków narciarskich

Zobacz skok Kamila Stocha z 1. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Piotra Żyły z 1. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Pawła Wąska z 1. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z 1. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Kamila Stocha z 2. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z 2. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz, co powiedzieli Sebastian Szczęsny i Michał Korościel przed niedzielnym konkursem w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Jan Habdas po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po konkursie w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po konkursie w Zakopanem.

Zobacz skok Pawła Wąska z 2. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie drużynowym w Zakopanem.

Ceremonia dekoracji na 500 m na ME w short tracku w Gdańsku

Zobacz skok Dawida Kubackiego z 2. serii do konkursu drużynowego w Zakopanem.

Wielkie emocje w Zakopanem. Polacy punkt od wygranej Polscy skoczkowie... czytaj dalej » Świetne, równe skoki kolejno Kamila Stocha, Piotra Żyły, Pawła Wąska i liderującego klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawida Kubackiego sprawiły, że niezawodna, licznie zgromadzona publiczność na Wielkiej Krokwi miała powody do dumy. Sami zawodnicy mogli zaś poczuć sporą ulgę.

Finałowy okres reprezentacyjnych rządów byłego już trenera Michala Doleżala nie należał do najlepszych. Drużyna narodowa pod skrzydłami Czecha wpadła w spory kryzys, który potwierdzały nie tylko starty indywidualne, ale też drużynowe.

I właśnie w tej formule rywalizacji Polaków w czołówce wyraźnie brakowało. Co więcej, z sześciu takich konkursów poprzedniego sezonu w najlepszej trójce nie znaleźli się ani razu.

Aby znaleźć więc poprzednie podium, należało cofnąć się do sezonu jeszcze wcześniejszego, dokładnie zawodów w Lahti w 2021 roku. Miały one miejsce 21 stycznia, ówcześni podopieczni Doleżala zajęli wtedy także drugie miejsce, więc do pełnych dwóch lat oczekiwania na "pudło" zabrakło nam jedynie dziewięciu dni.

Trzy lata i dwa miesiące od wygranej

Jeszcze gorzej sytuacja prezentuje się z drużynowym zwycięstwem. Ostatni raz Mazurek Dąbrowskiego po zwycięstwie w tej konkurencji Pucharu Świata w skokach narciarskich poleciał 14 grudnia 2019 roku, podczas zawodów w Klingenthal. Dokładnie trzy lata i dwa miesiące temu.

Najbliższą szansę przełamania gorszej serii Polacy będą mieli 25 marca, gdy przyjdzie im skakać na obiekcie Salpausselka w Lahti.

W niedzielę w Zakopanem odbędzie się z kolei konkurs indywidualny. Początek o godzinie 16.

TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS DRUŻYNOWY W ZAKOPANEM W EUROSPORT.PL

Oglądasz Wideo: Eurosport Reprezentacja Polski po konkursie drużynowym w Zakopanem