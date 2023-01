Stoch nie szukał usprawiedliwień. "Zawsze staram się najpierw patrzeć na swoje błędy"

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wśród Biało-Czerwonych lepiej od Stocha spisał się tylko lider Pucharu Świata Dawid Kubacki, który uplasował się na drugim stopniu podium, za Halvorem Egnerem Granerudem. Norweg w finałowej serii trafił na dużo lepszy wiatr od Polaków, co pozwoliło mu świętować kolejne zwycięstwo.

Mieszane uczucia

Loteryjne warunki były dominującym tematem podczas niedzielnej rywalizacji na Wielkiej Krokwi. Stoch był jednym z pechowców, którzy najbardziej odczuli je na własnej skórze. Po zsumowaniu punktów, które dodano mu za wiatr w obu seriach, wyszło aż 33,7 rekompensaty. W takich okolicznościach po prostu nie dało się daleko odlecieć. Po konkursie reporter Eurosportu spytał go wprost, czy przeważa zadowolenie czy złość.

- Niestety mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony jestem zawiedziony, bo wiem, że mogłem skakać lepiej. Popełniałem dzisiaj może nie jakieś karygodne błędy, natomiast czułem, że można było z tych skoków wycisnąć więcej - stwierdził Stoch po wymownej chwili milczenia.

- Z drugiej strony mam poczucie, że zrobiłem wszystko co się dało, bardzo się starałem. Chciałem tutaj bardzo dobrze skakać i czuję tę dobrą energię od kibiców. Pomimo tego, że może nie lądowałem tu najdalej, kibice przesyłali dużo pozytywnych emocji - dodał.

Klasa mistrza

Stoch jeszcze przed kilkoma dniami zmagał się infekcją, która bardzo osłabiła jego organizm. Zacisnął jednak zęby i zdołał dojść do siebie przed konkursami na Wielkiej Krokwi. W niedzielę zapytaliśmy go, czy odczuwa jeszcze skutki choroby i czy przekłada się to na jego skoki. 35-latek jak zwykle pokazał jednak mistrzowską klasę.

- Gdybym był innym człowiekiem, pewnie mógłbym sobie pozwolić tu na żale, ale wszyscy mnie znacie. Ja zawsze staram się najpierw patrzeć na swoje błędy techniczne. Czułem się naprawdę dobrze, że mam wszystko w swoich rękach i nogach. Próbowałem to wykorzystać, bardzo dużo energii dostałem od kibiców. To było niesamowite, jak zastrzyk adrenaliny prosto do krwiobiegu i zrobiłem co mogłem - podkreślił w wywiadzie dla Eurosportu.

Kolejnym przystankiem Pucharu Świata będzie Sapporo (20-22 stycznia).