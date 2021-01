"Gdzie on wylądował?". Japończyk rozprawił się z rekordem Kubackiego

Video: Eurosport

Stoch: odnalazłem radość w swoich skokach

- Czasami tracę poczucie tego, co w sporcie jest najważniejsze, czyli radość. Trochę to zgubiłem, ale dzisiaj to odnalazłem. Od rana czułem dobrą energię, oddałem świetne skoki - powiedział Kamil Stoch po triumfie w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

