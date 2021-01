Podziwiał Stocha, mentorem był Doleżal. W Zakopanem jego kariera legła w gruzach

Puchar Świata w Zakopanem 2021: program zawodów

35-letni Mazoch, choć od dawna nie skacze na nartach, pilnie śledzi konkursy w telewizji. Będzie też obserwował zawody w Zakopanem - drużynowe w sobotę i indywidualne w niedzielę.

- W tym sezonie szczególnie Polacy pokazują, że są dobrze przygotowani - podkreśla Czech.



- Jednak nie odważę się powiedzieć, kto wygra konkurs indywidualny. Halvor Egner Granerud również znajduje się w świetnej formie i zasłużenie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Norweg jest poważnym rywalem dla Polaków, ale jestem fanem waszych skoczków. Wierzę, że powtórzą wyczyn z Titisee-Neustadt (w pierwszym konkursie Kamil Stoch był pierwszy, Piotr Żyła trzeci - red.) - dodaje.

Mazoch podziwia zwłaszcza Stocha, który jest młodszy od niego o dwa lata.- Cieszę się, że niedawno wygrał Turniej Czterech Skoczni, w ogóle że Polaków dopuszczono do startu mimo zamieszania z testami. Powiedziałbym, że u Kamila wiek nie ma znaczenia. On jest wyjątkowy, co udowadnia podczas kariery - mówi Mazoch.



- Pamiętam, jak skakałem z nim jako dziecko. Już wtedy pokazywał, że ma niesamowite wyczucie w locie. I okazało się, że został jednym z najlepszych skoczków w historii, ale Stoch to nie Adam Małysz - uśmiecha się Czech.



Stoch osiąga sukcesy pod wodzą Michala Doleżala, kolegi Mazocha z reprezentacji, który lepszym jest trenerem niż skoczkiem narciarskim. - Jestem z niego bardzo dumny - przyznaje Mazoch. - Był moim mentorem po dołączeniu do kadry narodowej. Miałem wtedy 16 lat, a pozostali reprezentanci byli o 5-7 lat starsi. "Dodo" towarzyszył mi od początku. Pokazywał wiele rzeczy - opisuje.



- Michal zawsze bardzo odpowiedzialnie podchodził do treningów. Starał się wymagać od siebie jak najwięcej. Potrafi też słuchać, dostrzec co można poprawić i w jaki sposób. Z pewnością tego wymaga od swoich podopiecznych. I to przynosi owoce. Mam nadzieję, że kiedyś wróci i pomoże Czechom wskoczyć na wyższy poziom, choć w naszym kraju skoki narciarskie tracą na popularności. Nie to co w Polsce - dodaje Mazoch.

Zakopane to zawsze święto w kalendarzu Pucharu Świata. Tłumy walą na trybuny, tworząc niezwykłą atmosferę, choć w tym roku będzie inaczej z powodu pandemii.

Dla Mazocha to miejsce dramatu.

20 stycznia 2007 odbywał się indywidualny konkurs na Wielkiej Krokwi. 22-letni wtedy Czech po pierwszej serii zajmował 15. miejsce. Przed godziną 19 odepchnął się z belki po raz drugi. W skokach wszystko dzieje się błyskawicznie, rządzi automatyzm. A tymczasem Mazochowi nienaturalnie opadły narty. Runął na ziemię, tocząc się bezwładnie po śniegu.

Rozśpiewani kibice zamilkli. O dalszej zabawie nie mogło być mowy, choć po przerażającym wypadku skoczyło jeszcze czterech zawodników. Dopiero po nich druga seria zawodów z powodu silnego wiatru została odwołana.

"Skakaliśmy na siłę. Ze względu na Małysza"

Mazoch był już w karetce, która zabrała go do zakopiańskiego szpitala. Na Wielkiej Krokwi emocje nie opadły. Mało kogo obchodziło, że przedziwny konkurs wygrał nikomu nieznany Słoweniec Rok Urbanc.



- Dlaczego do tego dopuszczono, dlaczego nie przerwano konkursu? Jankowi dmuchało ze wszystkich stron. Nie miał żadnych szans. Gdyby były normalne okoliczności, te zawody nie byłyby kontynuowane. Skakaliśmy na siłę. Ze względu na Małysza, na tysiące kibiców. Wyniki okazały się ważniejsze od wszystkiego. Od zdrowia również. Zdrowy rozsądek przegrał - pieklił się austriacki trener Czechów Richard Schalert, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".



Tak dramat rywala widział Adam Małysz: - Po wyjściu z progu, kiedy Janek zaczął rozkładać narty w "V", strasznie wykręciło mu lewą nartę. Ona "złapała" powietrze, a Mazoch jej nie utrzymał, nie podciągnął. Narta poszła w dół, on się nie bronił. Jakby nie widział, że popełnił błąd, brnął w to dalej. Za bardzo położył się na nartach. Nie miał szans wyciągnąć ich do góry. Każdy w takiej sytuacji miałby problem, żeby nie upaść. Gdyby zareagował szybciej, może upadek nie byłby aż tak dramatyczny.

Źródło: Getty Images Przerażające sceny w Zakopanem. Mazoch stracił przytomność

Stan Mazocha od początku był krytyczny. Później został przetransportowany do uniwersyteckiej kliniki w Krakowie. Lekarze ze względu na obrzęk mózgu utrzymywali go w stanie śpiączki farmakologicznej. Po kilku dniach najgorsze minęło, Czech został wybudzony. 31 stycznia opuścił szpital. Zdziwiło go, że czekał na niego tłum reporterów. Nie zdawał sobie sprawy, że jego dramatem żyła cała Polska. Stan Mazocha od początku był krytyczny. Później został przetransportowany do uniwersyteckiej kliniki w Krakowie. Lekarze ze względu na obrzęk mózgu utrzymywali go w stanie śpiączki farmakologicznej. Po kilku dniach najgorsze minęło, Czech został wybudzony. 31 stycznia opuścił szpital. Zdziwiło go, że czekał na niego tłum reporterów. Nie zdawał sobie sprawy, że jego dramatem żyła cała Polska.

Strach po powrocie

Co zostało w jego pamięci? - Sam upadek był najtrudniejszym przeżyciem dla mojej rodziny i przyjaciół. Ja przecież nie byłem świadomy tego, co się stało. Dzisiaj się uśmiecham, ale nie chciałbym być wtedy w skórze bliskich - opowiadał w zeszłym roku w Eurosport.pl. Po żmudnej, trwającej miesiącami rehabilitacji wrócił do skakania. Zmobilizowały go słowa otuchy płynące od fanów. Wydawało się, że wszystko przed nim. Owszem, nie osiągał oszałamiających wyników (największym sukcesem pozostawał brązowy medal mistrzostw świata juniorów w roku 2003), ale kontynuował rodzinne tradycje. Jego dziadek, legendarny Jiri Raska, był między innymi mistrzem olimpijskim z Grenoble 1968.

Źródło: Getty Images Czech opuszczający szpital w Krakowie

Ale w głowie Mazocha wiele się zmieniło.



- Nic nie było tak samo, jak przed kontuzją. Kiedy na skoczni pogarszały się warunki, skupiałem się tylko na tym, jak silny wieje wiatr. I to wpływało na odległość. Czułem strach, zwątpienie i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie mogę uprawiać tego pięknego sportu. We wrześniu 2008 roku ogłosiłem zakończenie kariery - tłumaczył.



Wielkie skakanie w Zakopanem. W piątek trening i kwalifikacje. Gdzie oglądać? Skoki narciarskie... czytaj dalej » - Po tym wszystkim zrozumiałem, że pewne rzeczy w życiu człowieka czasem nie dzieją się bez powodu. Niczego nie żałuję, stało się i tyle. Nadal odczuwam skutki upadku: boli mnie głowa, mam gorszą koordynację ruchową, szybciej dopada mnie zmęczenie, ale da się z tym żyć. Regularnie przechodzę badania rezonansem magnetycznym. Jestem pod dobrą opieką lekarzy - dodawał Mazoch. Ale w głowie Mazocha wiele się zmieniło.- Nic nie było tak samo, jak przed kontuzją. Kiedy na skoczni pogarszały się warunki, skupiałem się tylko na tym, jak silny wieje wiatr. I to wpływało na odległość. Czułem strach, zwątpienie i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie mogę uprawiać tego pięknego sportu. We wrześniu 2008 roku ogłosiłem zakończenie kariery - tłumaczył.- Po tym wszystkim zrozumiałem, że pewne rzeczy w życiu człowieka czasem nie dzieją się bez powodu. Niczego nie żałuję, stało się i tyle. Nadal odczuwam skutki upadku: boli mnie głowa, mam gorszą koordynację ruchową, szybciej dopada mnie zmęczenie, ale da się z tym żyć. Regularnie przechodzę badania rezonansem magnetycznym. Jestem pod dobrą opieką lekarzy - dodawał Mazoch.

Pracuje z niepełnosprawnymi. Z potrzeby serca

Ułożył sobie życie. W 2019 roku po raz drugi wziął ślub. Na co dzień pracuje w jednej z placówek edukacyjnych w Pradze. Opiekuje się młodymi niepełnosprawnymi osobami.



- Zająłem się tym być może ze względu na swoją przeszłość. Staram się załatwiać fundusze dla podopiecznych, żeby mogli żyć aktywnie. W końcu sam po wypadku potrzebowałem pomocy opiekuna, więc moja praca wynika z potrzeby serca - wyjaśniał.



Gdyby nie pandemia COVID-19, w jego życiu nie doszłoby praktycznie do żadnych zmian. Ale jest inaczej. - Czasy nie są wesołe, choć wierzę, że wszystko się ułoży. Ponieważ mieszkamy na wsi, koronawirus w nas nie uderzył, także w sąsiadów. Mam nadzieję, że tak pozostanie, ale z powodu pandemii nie tak łatwo jest zbierać fundusze, bo nikt nie wie, co przyniesie przyszłość - kończy Mazoch.

Transmisje z kwalifikacji oraz obu konkursów w Zakopanem przeprowadzi Eurosport 1 i Eurosport Player, wyniki na żywo i relacje w Eurosport.pl.

Program konkursów PŚ w Zakopanem:

piątek, 15.01.2021

11:00 - odprawa techniczna

15:45 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje



sobota, 16.01.2021

15:00 - seria próbna

16:15 - pierwsza seria konkursu drużynowego



niedziela, 17.01.2021

15:00 - seria próbna

16:00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

