Na Wielkiej Krokwi bez kibiców, ale z niespodziankami. "Wszyscy poczują część atmosfery"

- Czasami tracę poczucie tego, co w sporcie jest najważniejsze, czyli radość. Trochę to zgubiłem, ale dzisiaj to odnalazłem. Od rana czułem dobrą energię, oddałem świetne skoki - powiedział Kamil Stoch po triumfie w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich oglądaj w Eurosporcie i w Eurosport Playerze

Konkursy na Wielkiej Krokwi od zawsze miały wyjątkową atmosferę, którą doceniali skoczkowie z całego świata. W tym sezonie jednak wszystkie konkursy są tak samo ciche.

Oglądaj Wideo: Eurosport Filip Folczak za kulisami konkursu w Zakopanem. Triumf Kamila Stocha

- Wyjątkowość zakopiańskich konkursów to m.in. pełne trybuny i tysiące okrzyków radości oraz wsparcia. Tym razem to będzie bardzo smutny widok, my i tak sprawimy, że zawodnicy, ekipy oraz wszyscy przed telewizorami poczują chociaż część tej jedynej w swoim rodzaju atmosfery – zaznaczył Sieczko. Najpierw drużynówka, później konkurs indywidualny. Program Pucharu Świata w Zakopanem Puchar Świata w... czytaj dalej »

Setka flag, odgłosy trybun, piosenki na życzenie

Obiecał, że będzie dużo dobrej muzyki, a zapytany, czy otrzymał już konkretne zamówienia od polskich skoczków, Sieczko powiedział, że np. Kamil Stoch wybrał dla siebie utwór "Righteous smoke" kanadyjskiego zespołu rockowego Monster Truck.

- Pozostałe propozycje będą do nas spływały do piątku włącznie. My też zapewnimy sporo muzycznych niespodzianek, ale i nagrań odgłosów trybun, które mam nadzieję poniosą skoczków te parę metrów dalej – przyznał.



Sieczko wraz z Dariuszem Ślęzakiem zadbają też, aby trybuny nie były tak całkiem opustoszałe. - Będzie tam z setka flag, które w dalszym ciągu spływają do nas z wielu zakątków Polski. Każda z nich, opatrzona nazwą miejscowości, pokaże skoczkom, że serca miłośników tej dyscypliny są przy nich. To jest nasz projekt pod tytułem "Rekord flagi" – zdradził jeden z wielu pomysłów prowadzący. Wielkie skakanie w Zakopanem. W piątek trening i kwalifikacje. Gdzie oglądać? Skoki narciarskie... czytaj dalej »

Jubileusz na Wielkiej Krokwi

Tegoroczny konkurs Pucharu Świata jest pięćdziesiątym organizowanym w Zakopanem.

- Z tego też powodu też szykujemy coś, czego nie zdradzę. Poza tym byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli to właśnie tu uczcić 40. zwycięstwo Kamila, no i wreszcie – my też mamy mały jubileusz, czyli po raz dwudziesty staramy się zapewnić jak najlepszą oprawę tej wyjątkowej imprezy –wyliczał Sieczko.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na Wielkiej Krokwi rywalizować będzie nie 80, lecz około 60 zawodników. Polskę reprezentować będą: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Klemens Murańka.

W piątek w Zakopanem rozegrane zostaną kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny konkurs Pucharu Świata. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud, który o 264 punkty wyprzedza Niemca Markusa Eisenbichlera. Trzecie miejsce zajmuje Stoch – 326 pkt. straty, a kolejne – Kubacki i Żyła.