Niemcy przywiozą mistrzów do Zakopanego

Eisenbichler i Freitag wracają do Pucharu Świata

Markus Eisenbichler skoczył 129,5 metra i zaliczył upadek w kwalifikacjach do konkursu PŚ w Ruce. Mimo tego Niemiec awansował.

Puchar Świata wraca pod Wielką Krokiew. Program zawodów w Zakopanem Kibice skoków... czytaj dalej » Eisenbichler to czterokrotny mistrz świata. Ostatnio leczył nadgarstek, który mocno poturbował w pechowych okolicznościach. - Poślizgnąłem się na parkingu przed moim samochodem. Upadając, chciałem podeprzeć się prawą ręką. Stąd kontuzja torebki stawowej i aparatu więzadłowego - tłumaczył, jak doszło do kontuzji.



Skoczek w związku z urazem opuścił zawody w Predazzo i Titisee-Neustadt. O bólu najwidoczniej zapomniał, bo razem z pięcioma innymi zawodnikami znalazł się w kadrze Stefana Horngachera na sobotnie i niedzielne zawody Puchar Świata w Zakopanem.

Freitag wrócił do łask

Wśród nich jest także Richard Freitag, dwukrotny mistrz świata, wicemistrz olimpijski, który od początku sezonu po prostu słabo skakał i po zawodach w Engelbergu (zajął 61. miejsce) wypadł z pierwszej reprezentacji. To było miesiąc temu.



W kadrze Niemiec obecni są również lider Pucharu Świata Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke i Constantin Schmid.



- Wszyscy z niecierpliwością czekamy na konkursy w Zakopanem. Mam nadzieję, że uda się nam wrócić na podium w obu konkursach, drużynowym i indywidualnym - powiedział przed wyjazdem do Polski Horngacher.



Austriak był trenerem Polaków przez trzy lata. Przed tym sezonem zastąpił go jeden z jego dotychczasowych asystentów Michal Doleżal.

Program zawodów Pucharu Świata w Zakopanem:

piątek, 24 stycznia:

16.00 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 25 stycznia:

15.00 - seria próbna

16.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 26 stycznia:

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego